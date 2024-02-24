トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2920 1...291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.02.20 13:45 #29191 MOのアイデアをリアルタイムでテストしている。運が良かっただけかもしれないが、いい感じだ！？ 30個のモデルが動いていて、24,000の予測がある。 運でないことを祈るよ。 Uladzimir Izerski 2023.02.20 15:38 #29192 mytarmailS #:MOのアイデアをリアルタイムでテストしているんだけど、運が良かっただけかもしれないけど、いい感じだよ！？30個のモデルが動いていて、24,000の予測がカウントされている。 良い結果だ。ただ、深く分析するには取引数が足りない。いずれにせよ、彼らは正しい方向に開いた。運の要素はある。誰にでもある。）ただ、いつもそうではないのが残念((( mytarmailS 2023.02.20 15:45 #29193 Uladzimir Izerski #:良い結果だ。ただ、深く分析するには十分な取引ではなかった。いずれにせよ、彼らは正しい方向に開かれていた。運の要素はある。誰にでもある)ただ、いつもそうではないのが残念だ。 取引数が少ないのは、スクリプトを書いたばかりで、その分析を評価するためにコードを書き始めるとすぐに、退屈しないように取引を開始したからだ。今日は月曜日で、市場は空っぽで、明日は同じシステムが絶え間なく注ぎ込むことができるが、そうではないと信じたい。 Uladzimir Izerski 2023.02.20 18:16 #29194 mytarmailS #: スクリプトを書いただけなので、取引はほとんどない。 分析を評価するためにコードを書き始めるとすぐに、退屈しないように取引を開始した。 これは一般的に最初の起動です。 明日は同じシステムがノンストップで動き出すかもしれないが、そうはならないと信じたい。 どうぞ。終わったよ（笑)。 Renat Akhtyamov 2023.02.20 19:25 #29195 mytarmailS #:MOのアイデアをリアルタイムでテストしているんだ。運が良かっただけかもしれないけど、クールだろ！？30個のモデルが動いていて、24,000の予測がカウントされている。 よく見ると、買いから売りまでは同じ距離で、ストップは1/3。 ー シンプルなー Rorschach 2023.02.20 21:33 #29196 200人から50,000人になると、彼はこう言うんだ： 「そんなことはない。それは私が望むほど単純なことではない。私は、フォーラムでのコミュニケーションに触発され、昔を振り返ってみることにした。2日目にして、私の脳みそはスキャルピングよりもひどく溶けている。少なくとも部分的には。同時に、私はプログラマーをロードした。 現在のマーケットをオンラインで分析できるシステムを構築し、並行して自分の取引をオンラインで 分析する同様のシステムを稼動させ、「マーケット感覚」という概念を形式化する方法を見つけたいのだ。人間の脳が強力なコンピューターであることは明らかだ。すべてがアルゴリズムに従って動いているのは明らかだ。明らかに、それらは何らかの方法で記述することができる。しかし、そのアルゴリズムをどうやって大脳皮質から取り出すのか、私にはわからない。脳が沸騰しても結果は出ない。私のプログラマーは別の選択肢を提案する。私のトレーディングを何十、何百という単純なブロックに分解し、それぞれを個別に形式化し、最後にそれらをまとめて強力なシステムにすることを試みる。私はこのオプションを好まない。しかし、各エピソードを条件や設定などの束で別々にレイアウトするとしたら......。- しかし、各エピソードを条件や設定などの束と別々に並べるとなると、十分な時間やエネルギーはないだろうし、特に私はそのような方法の結果を疑っている。" MOがそのタスクに対処できると思いますか？ Valeriy Yastremskiy 2023.02.21 06:20 #29197 Rorschach 取引をオンラインで 分析する同様のシステムを稼動させ、「マーケット感覚」という概念を形式化する方法を見つけたいのだ。人間の脳が強力なコンピューターであることは明らかだ。すべてがアルゴリズムに従って動いているのは明らかだ。明らかに、それらは何らかの方法で記述することができる。しかし、そのアルゴリズムをどうやって大脳皮質から取り出すのか、私にはわからない。脳が沸騰しても結果は出ない。私のプログラマーは別の選択肢を提案する。私のトレーディングを何十、何百という単純なブロックに分解し、それぞれを個別に形式化し、最後にそれらをまとめて強力なシステムにすることを試みる。私はこのオプションを好まない。しかし、各エピソードを条件や設定などの束で別々にレイアウトするとしたら......。- しかし、各エピソードを条件や設定などの束と別々に並べるとなると、十分な時間やエネルギーはないだろうし、特に私はそのような方法の結果を疑っている。" MOがその作業に対応できると思いますか？ まあ、誰も次元の呪いを取り消していないのだが......）でも、同じ次元におよそ異なる次元を持ってくることは可能だ。 mytarmailS 2023.02.21 07:27 #29198 Rorschach #:国防総省がその任務にあたると思いますか？ 著者が定義も形式化もできなかった仕事とは？ 答えは明白だ...。 あのプログラマーは本当にかわいそうだ...。 プログラマーは彼に正しいことを言ったが、愚か者から何を奪うことができるのか...。 Aleksey Vyazmikin 2023.02.21 08:30 #29199 mytarmailS 2023.02.21 18:50 #29200 Uladzimir Izerski #:どうぞ。全部言ったから:) とにかく、うまくいっている。 しかし、長期的なトレンドを理解する必要がある。そして、それは常に五分五分の推測ゲームなんだ。 1...291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MOのアイデアをリアルタイムでテストしている。運が良かっただけかもしれないが、いい感じだ！？
30個のモデルが動いていて、24,000の予測がある。
運でないことを祈るよ。
良い結果だ。ただ、深く分析するには取引数が足りない。いずれにせよ、彼らは正しい方向に開いた。運の要素はある。誰にでもある。）ただ、いつもそうではないのが残念(((
スクリプトを書いただけなので、取引はほとんどない。 分析を評価するためにコードを書き始めるとすぐに、退屈しないように取引を開始した。 これは一般的に最初の起動です。
どうぞ。終わったよ（笑)。
よく見ると、買いから売りまでは同じ距離で、ストップは1/3。
ー シンプルなー
200人から50,000人になると、彼はこう言うんだ：
「そんなことはない。それは私が望むほど単純なことではない。私は、フォーラムでのコミュニケーションに触発され、昔を振り返ってみることにした。2日目にして、私の脳みそはスキャルピングよりもひどく溶けている。少なくとも部分的には。同時に、私はプログラマーをロードした。
現在のマーケットをオンラインで分析できるシステムを構築し、並行して自分の取引をオンラインで 分析する同様のシステムを稼動させ、「マーケット感覚」という概念を形式化する方法を見つけたいのだ。人間の脳が強力なコンピューターであることは明らかだ。すべてがアルゴリズムに従って動いているのは明らかだ。明らかに、それらは何らかの方法で記述することができる。しかし、そのアルゴリズムをどうやって大脳皮質から取り出すのか、私にはわからない。脳が沸騰しても結果は出ない。私のプログラマーは別の選択肢を提案する。私のトレーディングを何十、何百という単純なブロックに分解し、それぞれを個別に形式化し、最後にそれらをまとめて強力なシステムにすることを試みる。私はこのオプションを好まない。しかし、各エピソードを条件や設定などの束で別々にレイアウトするとしたら......。- しかし、各エピソードを条件や設定などの束と別々に並べるとなると、十分な時間やエネルギーはないだろうし、特に私はそのような方法の結果を疑っている。"
MOがそのタスクに対処できると思いますか？
著者が定義も形式化もできなかった仕事とは？ 答えは明白だ...。
あのプログラマーは本当にかわいそうだ...。
プログラマーは彼に正しいことを言ったが、愚か者から何を奪うことができるのか...。
どうぞ。全部言ったから:)
とにかく、うまくいっている。
しかし、長期的なトレンドを理解する必要がある。そして、それは常に五分五分の推測ゲームなんだ。