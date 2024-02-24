トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2920

新しいコメント
 

MOのアイデアをリアルタイムでテストしている。運が良かっただけかもしれないが、いい感じだ！？


30個のモデルが動いていて、24,000の予測がある。


運でないことを祈るよ。

 
mytarmailS #:

MOのアイデアをリアルタイムでテストしているんだけど、運が良かっただけかもしれないけど、いい感じだよ！？


30個のモデルが動いていて、24,000の予測がカウントされている。

良い結果だ。ただ、深く分析するには取引数が足りない。いずれにせよ、彼らは正しい方向に開いた。運の要素はある。誰にでもある。）ただ、いつもそうではないのが残念(((

 
Uladzimir Izerski #:

良い結果だ。ただ、深く分析するには十分な取引ではなかった。いずれにせよ、彼らは正しい方向に開かれていた。運の要素はある。誰にでもある)ただ、いつもそうではないのが残念だ。

取引数が少ないのは、スクリプトを書いたばかりで、その分析を評価するためにコードを書き始めるとすぐに、退屈しないように取引を開始したからだ。
今日は月曜日で、市場は空っぽで、明日は同じシステムが絶え間なく注ぎ込むことができるが、そうではないと信じたい。
 
mytarmailS #:
スクリプトを書いただけなので、取引はほとんどない。 分析を評価するためにコードを書き始めるとすぐに、退屈しないように取引を開始した。 これは一般的に最初の起動です。
明日は同じシステムがノンストップで動き出すかもしれないが、そうはならないと信じたい。

どうぞ。終わったよ（笑)。

 
mytarmailS #:

MOのアイデアをリアルタイムでテストしているんだ。運が良かっただけかもしれないけど、クールだろ！？


30個のモデルが動いていて、24,000の予測がカウントされている。


よく見ると、買いから売りまでは同じ距離で、ストップは1/3。

ー シンプルなー

 

200人から50,000人になると、彼はこう言うんだ：

「そんなことはない。それは私が望むほど単純なことではない。私は、フォーラムでのコミュニケーションに触発され、昔を振り返ってみることにした。2日目にして、私の脳みそはスキャルピングよりもひどく溶けている。少なくとも部分的には。同時に、私はプログラマーをロードした。
現在のマーケットをオンラインで分析できるシステムを構築し、並行して自分の取引をオンラインで 分析する同様のシステムを稼動させ、「マーケット感覚」という概念を形式化する方法を見つけたいのだ。人間の脳が強力なコンピューターであることは明らかだ。すべてがアルゴリズムに従って動いているのは明らかだ。明らかに、それらは何らかの方法で記述することができる。しかし、そのアルゴリズムをどうやって大脳皮質から取り出すのか、私にはわからない。脳が沸騰しても結果は出ない。私のプログラマーは別の選択肢を提案する。私のトレーディングを何十、何百という単純なブロックに分解し、それぞれを個別に形式化し、最後にそれらをまとめて強力なシステムにすることを試みる。私はこのオプションを好まない。しかし、各エピソードを条件や設定などの束で別々にレイアウトするとしたら......。- しかし、各エピソードを条件や設定などの束と別々に並べるとなると、十分な時間やエネルギーはないだろうし、特に私はそのような方法の結果を疑っている。"

MOがそのタスクに対処できると思いますか？

 
Rorschach 取引をオンラインで 分析する同様のシステムを稼動させ、「マーケット感覚」という概念を形式化する方法を見つけたいのだ。人間の脳が強力なコンピューターであることは明らかだ。すべてがアルゴリズムに従って動いているのは明らかだ。明らかに、それらは何らかの方法で記述することができる。しかし、そのアルゴリズムをどうやって大脳皮質から取り出すのか、私にはわからない。脳が沸騰しても結果は出ない。私のプログラマーは別の選択肢を提案する。私のトレーディングを何十、何百という単純なブロックに分解し、それぞれを個別に形式化し、最後にそれらをまとめて強力なシステムにすることを試みる。私はこのオプションを好まない。しかし、各エピソードを条件や設定などの束で別々にレイアウトするとしたら......。- しかし、各エピソードを条件や設定などの束と別々に並べるとなると、十分な時間やエネルギーはないだろうし、特に私はそのような方法の結果を疑っている。"

MOがその作業に対応できると思いますか？

まあ、誰も次元の呪いを取り消していないのだが......）でも、同じ次元におよそ異なる次元を持ってくることは可能だ。
 
Rorschach #:

国防総省がその任務にあたると思いますか？

著者が定義も形式化もできなかった仕事とは？ 答えは明白だ...。

あのプログラマーは本当にかわいそうだ...。

プログラマーは彼に正しいことを言ったが、愚か者から何を奪うことができるのか...。

 
 
Uladzimir Izerski #:

どうぞ。全部言ったから:)

とにかく、うまくいっている。

しかし、長期的なトレンドを理解する必要がある。そして、それは常に五分五分の推測ゲームなんだ。

1...291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927...3399
新しいコメント