トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2900

Rorschach 2023.01.09 19:19 #28991

mytarmailS 2023.01.09 19:58 #28992

Aleksei Kuznetsov 2023.01.09 20:14 #28993

mytarmailS 2023.01.09 20:21 #28994

Aleksey Nikolayev 2023.01.09 20:53 #28995

mytarmailS 2023.01.09 21:01 #28996

mytarmailS 2023.01.09 22:35 #28997

ありがとう！とても良いアドバイスだ。ありがとうございます。

Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 05:19 #28998

Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 05:25 #28999

mytarmailS 2023.01.10 08:43 #29000
古典的なボリュームでは、理論全体は分配ベルから構築されるが、完全に形式化できるとは言い難い。最初の1.5時間、+-3skoが割り当てられたベルを作ったと仮定しよう。そして、それは明確ではない。横ばいであれば、この境界線から中心に向かってトレードすべきである。しかし、トレンドがある場合、我々は引き裂かれるでしょう。4skoを超えたらトレンド、という条件をつけることは可能だが、それがうまくいくとは思えない。ビデオにある5ppのストップでトレードする方法は、正式なものにできるかどうかわからない。重要なのは、ボラティリティを考慮して、価格が到達できる取引を探すということだ。彼らは最良のケースだけを選ぶので、SL/TPレシオが良く、トレンドなどを考慮してトレードが明確に区別される（Seidenはそれをうまく説明している）。同時に、機能しなかった（価格が到達しなかった）リミットがたくさん存在することになる。
プロップでコンバインに挑戦したい。
私はCMEでプラットフォームを取った。
今日、私はCMEと外国為替の2つの市場とユーロの1つのペアを取引し、同じTS、同じ入力....
結果は興味深く、悲しく、理解できない。
私は注文で、リミットで、レベルから入る。
そして、FXではエントリーしていたのに、CMEでは価格が1-2pに届かず、持っていかれないということが起こる。
例えば、ここでそうです。FXでは価格が1pに達しただけでなく、下降したことがわかりますが、CMEでは注文が1pに達しませんでした。
同じことがここにもあり、CME上の価格も私のエントリーに1pに達しなかった。
そして、SMEの入力を1pずつ修正すれば何でもないように思えるが、そうではなく、逆にFXでは価格がまだ注文に到達しておらず、遠く離れているのに、SMEでは注文をトリガーしてしまった......ということが起こる。
価格は思い通りに動く。もし誰かが、私が異なるレベルにリミットを置いていると考えているなら、それは除外してください。
何が起こっているのか分からない。
今日の取引は、FXでは＋-0だったのに、CMEでは大マイナス、良いエントリーは全部プロヨ...でもストップは全部回収...という嫌な一日だった。
それが何なのか、どう扱えばいいのか理解できない。
ということで、FXの方が簡単だということが判明しました。）
SMEとFXでは価格が違う。しかし、動きとチャートはほぼ同期している。ただオフセットしているだけだ。ローソク足のスプレッドも微妙に違うかもしれない。価格ではなく、エントリー/エグジットの瞬間、つまりシグナルを一方から他方に転送することで同期させることが可能だと思います。
スタックもあるし、取引は 必ずしもFIFOではない(サイズが順番に影響する場合は変種があるかもしれない)。事実とは異なるが、リテールFXと比較すると、そこには十分な機微がある。
幾何平均 - 配列をループ内で乗算し、配列の長さに逆行する次数に変換する - pow()関数。次数の指数は1/nではなく1.0/nであり、nは配列の長さである。
つまり、はじめに各月の指数（式2.2.1）を暦日数で考え、次に同じように月の幾何平均を累積で考えるのだ！というのも、方法論で根っこを描かれていて、何も理解できなかったからです :(
10:00から15:30までの加重平均を取ると書いてある。
ロシア中銀は、モスクワ時間の10:00から15:30までに成立した取引における、これらの通貨のルーブルに対する加重平均レートのモスクワ取引所のデータに基づいて、米ドル、ユーロ、人民元の対ルーブル公式レートを設定する。
その他の外貨の対ルーブル公定レートは、米ドルの対ルーブル公定レートおよび中央銀行の公式ウェブサイトに掲載されたこれらの通貨の対米ドル相場に関するデータに基づいて設定される。
モスクワ取引所からのデータがない場合、米ドル、ユーロ、人民元の対ルーブル公式レートは、モスクワ時間15:30までの当日の取引におけるこれらの通貨の対ルーブル加重平均レートに関する銀行報告のデータに基づいて設定される。
モスクワ取引所からのデータおよび銀行レポートがない場合、米ドル、ユーロ、人民元の対ルーブル公式レートは、OTC取引のデジタルプラットフォームから、モスクワ時間15:30以前の当日の取引における、これらの通貨の対ルーブル加重平均レートのデータに基づいて設定される。
上記の情報源に基づいて公式レートを計算できない場合、レートは前日の値と同じに設定される。
CMEは先物契約を結んでおり、その契約には割引率が含まれているため、その差が生じる可能性がある。また、Moexでも同じことが起こります。
私の質問は違うのですが、DC forexとCMEの間にはタイムラグがあるのでしょうか？
