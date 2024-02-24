トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2881 1...287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888...3399 新しいコメント 削除済み 2023.01.01 15:31 #28801 Uladzimir Izerski #:そのような結論に至った以上、私は沈黙する)))))) もう少し知性があれば、とっくに黙っていただろうに mytarmailS 2023.01.01 15:34 #28802 さあ、新年だ！新年早々、なんということだ。 Uladzimir Izerski 2023.01.01 15:38 #28803 mytarmailS #: さぁ、新年だ！新しい年だ！ そして、ここからがスタートだ！ そして、私は新年の機械学習が、夢追い人に利益をもたらし、追随者に失望を与えないようにすることに賛成である）。 mytarmailS 2023.01.01 15:52 #28804 Aleksey Nikolayev #:、ー列のー列のー列のー列のー列ー列ー長さー列ー数ー、ー前者はー後者はー後者はー後者はー後者のー長ー)しかし、行の長さが異なると、列の概念がやや曖昧になります。長方形のテーブル（データフレーム）の代わりに、行のリストという概念が重要になります。追記ー長さのー長方形の。 ーアレクセイ、ーあなたはー、ー あなたはー知って いるようで知らない。 可変長のベクトルを持つシートがあり、1つのベクトル＝1つのオブザベーションです。 li <- list() for(i in 1:10) li[[i]] <- LETTERS[sample(1:26,sample(1:10),replace = F)] li [[1]] [1] "B" "W" "C" [[2]] [1] "J" "F" "C" "M" "Y" "W" [[3]] [1] "M" "L" "F" "U" "P" "C" "Q" "A" [[4]] [1] "B" "R" "U" "I" "N" "J" "Y" [[5]] [1] "P" "Y" "D" "R" "C" "W" [[6]] [1] "V" "O" "D" [[7]] [1] "Y" "X" "M" "H" [[8]] [1] "J" "P" "Y" "Z" "N" "O" [[9]] [1] "R" "A" "G" "H" "J" "Y" [[10]] [1] "I" What does the model, the algorithm "under the bonnet" do when it accepts such data? It turns it into a matrix. library(qdapTools) dt <- as.matrix(mtabulate(li)) dt A B C D F G H I J L M N O P Q R U V W X Y Z [1,] 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 [2,] 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 [3,] 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 [4,] 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 [5,] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 [6,] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 [7,] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 [8,] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 [9,] 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 [10,] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 度 行列は度行列は度行列は度行列は度行列の度行列。 library(Matrix) dt2 <- as(dt, "dgCMatrix") dt2 10 x 22 sparse Matrix of class "dgCMatrix" [1,] . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . [2,] . . 1 . 1 . . . 1 . 1 . . . . . . . 1 . 1 . [3,] 1 . 1 . 1 . . . . 1 1 . . 1 1 . 1 . . . . . [4,] . 1 . . . . . 1 1 . . 1 . . . 1 1 . . . 1 . [5,] . . 1 1 . . . . . . . . . 1 . 1 . . 1 . 1 . [6,] . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . [7,] . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . 1 1 . [8,] . . . . . . . . 1 . . 1 1 1 . . . . . . 1 1 [9,] 1 . . . . 1 1 . 1 . . . . . . 1 . . . . 1 . [10,] . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . つまり、ボンネットの中ではまだ行列なのだ)。(慎重なデータ) object.size(li) 426456 bytes object.size(dt) 106104 bytes object.size(dt2) 70336 bytes Alexander Ivanov 2023.01.01 15:57 #28805 Maxim Dmitrievsky #: もう少し賢ければ、とっくに黙っていただろうに こんにちは、マキシム！ スパムと侮辱については申し訳ない。 もう二度としません。 削除済み 2023.01.01 15:59 #28806 Alexander Ivanov #:こんにちは、マキシム！スパムと侮辱してごめんなさい。もう二度としません。 あなたには関係ないでしょ？しかし、彼らは脳がないので、ナンキンムシのように住んでいる mytarmailS 2023.01.01 16:02 #28807 Uladzimir Izerski #:そして私は、新年の機械学習が夢追い人にとって有益であり、追随者にとって失望にならないことを望んでいる）。 私たちは大賛成だ。ただ、時にはどちらか一方だけ、あるいは数人ずつということもある。 Uladzimir Izerski 2023.01.01 17:12 #28808 mytarmailS #:私たちは大賛成だ。ただ、時にはどちらか一方、あるいは一度に数人ということもある。たとえそれが偽りであっても、誰もが既成の道に従っていて、自分の頭で考えようとしないのが面白い。どうやら新しい世代は、すでにすべてが自分たちの前に発明されており、考える必要はないと考えているようだ。))マクシムカには、訓練なしのニューラルネットワークの入力を見せてあげよう。市場はもう閉まっているし、サーバーによれば価格は本物だからだ。もしマクシムカがMOでより良い結果を示したら、私は手を叩いて私が間違っていたと言うだろう。） mytarmailS 2023.01.01 17:38 #28809 Uladzimir Izerski #:自分の頭で考えようとするのではなく、たとえそれが嘘であっても、誰もが既成の道に従っているのが面白い。どうやら新しい世代は、すでにすべてが自分たちの前に発明されており、考える必要はないと考えているようだ。))マキシムカには、トレーニングなしでニューラルネットワークを使った入力を見せることができる。市場はもう閉まっているし、サーバーによれば価格は本物だからだ。もしマクシムカがMOでより良い結果を示したら、私は手を叩いて私が間違っていたと言うだろう。） トレーダーのマーケットに対する理解度は、ストップの大きさによって測られる。 私も投稿しました、#28709、同じくeurus、同じく1m :) トレーニングなしのニューラルネットワーク、どうですか？ Uladzimir Izerski 2023.01.01 18:06 #28810 mytarmailS #:素晴らしいエントリーだ。私はますます、トレーダーがマーケットをどれだけ理解しているかが、ストップの大きさだと思うようになった。私もユーラスと1mを投稿しました。）でも、心理学は苦手で、一日の半分は稼ぎ、半分は負ける。トレーニングなしのニューラルネットワーク、どうですか？ 教えてあげたいが、今後の成績に影響するかもしれない。 偽預言者の道を歩むのではなく、自分の頭で考えることをお勧めする。 もしかしたら、私も偽預言者かもしれない。） 1...287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そのような結論に至った以上、私は沈黙する))))))
さぁ、新年だ！新しい年だ！ そして、ここからがスタートだ！
そして、私は新年の機械学習が、夢追い人に利益をもたらし、追随者に失望を与えないようにすることに賛成である）。
しかし、行の長さが異なると、列の概念がやや曖昧になります。長方形のテーブル（データフレーム）の代わりに、行のリストという概念が重要になります。
しかし、行の長さが異なると、列の概念がやや曖昧になります。長方形のテーブル（データフレーム）の代わりに、行のリストという概念が重要になります。

アレクセイ、あなたは知っているようで知らない。
可変長のベクトルを持つシートがあり、1つのベクトル＝1つのオブザベーションです。
What does the model, the algorithm "under the bonnet" do when it accepts such data? It turns it into a matrix.
度行列は疎行列。
つまり、ボンネットの中ではまだ行列なのだ)。(慎重なデータ)
もう少し賢ければ、とっくに黙っていただろうに
私たちは大賛成だ。ただ、時にはどちらか一方だけ、あるいは数人ずつということもある。
たとえそれが偽りであっても、誰もが既成の道に従っていて、自分の頭で考えようとしないのが面白い。
どうやら新しい世代は、すでにすべてが自分たちの前に発明されており、考える必要はないと考えているようだ。))
マクシムカには、訓練なしのニューラルネットワークの入力を見せてあげよう。
市場はもう閉まっているし、サーバーによれば価格は本物だからだ。
もしマクシムカがMOでより良い結果を示したら、私は手を叩いて私が間違っていたと言うだろう。）
トレーダーのマーケットに対する理解度は、ストップの大きさによって測られる。
私も投稿しました、#28709、同じくeurus、同じく1m :)
素晴らしいエントリーだ。私はますます、トレーダーがマーケットをどれだけ理解しているかが、ストップの大きさだと思うようになった。
私もユーラスと1mを投稿しました。）
でも、心理学は苦手で、一日の半分は稼ぎ、半分は負ける。
教えてあげたいが、今後の成績に影響するかもしれない。
偽預言者の道を歩むのではなく、自分の頭で考えることをお勧めする。
もしかしたら、私も偽預言者かもしれない。）