トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2669

Aleksey Nikolayev 2022.08.05 13:49 #26681

Maxim Dmitrievsky #:

mytarmailS 2022.08.05 15:50 #26682

my.sin <- function(vec,a,f,p) a*sin(f*vec+p)

library(shiny)

ui <- fluidPage(
  sidebarPanel(
    sliderInput("am1", "amplitude1", -5, 5,value = 1, step = 0.1),
    sliderInput("frq1", "frequency1", 0, 5,value = 0.2, step = 0.005),
    sliderInput("pha1", "phase1", -10, 10,value = 0.2, step = 0.5),
    sliderInput("am2", "amplitude2", -5, 5,value = 1, step = 0.1),
    sliderInput("frq2", "frequency2", 0, 5,value = 0.2, step = 0.005),
    sliderInput("pha2", "phase2", -10, 10,value = 0.2, step = 0.5),
  ),
  mainPanel(
    plotOutput("plot1")
  )
)

server <- function(input, output) {
  output$plot1 <- renderPlot({
    s1 <- my.sin(vec = 1:100,input$am1,input$frq1,input$pha1)
    s2 <- my.sin(vec = 1:100,input$am2,input$frq2,input$pha2)
    par(mar=(c(2,2,2,2)),mfrow=c(2,1))
    matplot(cbind(s1,s2),t="l",col=c(2,4),lty=1)
    plot(s1+s2,t="l")
  })
}

shinyApp(ui, server)

mytarmailS 2022.08.06 09:14 #26683

削除済み 2022.08.06 09:24 #26684

mytarmailS #:

これをどうするか

こんなサインを試してみよう

for i in MA_PERIODS:
    pFixed[str(count)] = price - price.rolling(i).mean().apply(np.log) * price.rolling(i).std() * 150
    count += 1

mytarmailS 2022.08.06 09:55 #26685

Maxim Dmitrievsky #:

マキシムDmitrievsky＃：

Valeriy Yastremskiy 2022.08.06 10:07 #26687

mytarmailS #:

mytarmailS 2022.08.06 10:08 #26688

Maxim Dmitrievsky #:

削除済み 2022.08.06 10:18 #26689

mytarmailS #:

mytarmailS 2022.08.06 12:46 #26690

Maxim Dmitrievsky #:
モンテカルロアの最適化（TSの検索として）について議論したが、ここでは準備できた戦略のリスク評価について話している。より正確には、リスクですらなく、TSが機能しなくなったときをどのように判断するかということだ。
そう、そこにあるリンクは、オーバーフィットしたTSの検証に関するものだ。これでは意味がないだろう。許容ドローダウンを決めることに意味がないということなのかどうかも疑問である。
モンテカルロ法には多くの可能性があり、さまざまな使い方ができます。
あなたのリンクでは、ドローダウンだけが変化するように、取引のランダムシャッフル（シャッフル）を使っていると思います。私の理解では、これは「真の」ドローダウンの定義ではなく、実際のドローダウンが「正常」かどうかということです。ドローダウンが大きすぎたり小さすぎたりする（モデル化されたヒストグラムの左または右のテールに入る）場合は、隣接する取引間の依存性を示している可能性があります。
正弦波の組み合わせを手で追加できるように、Rでインタラクティブなプログラムを書いた。
多分、誰かがつつき回したいと思うだろう)))
これをどうするか
こんなサインを試してみよう
価格 - MA(i)の対数 * 移動標準偏差(i) * 係数
i - 平均化期間
150が係数で、50から250まで試してみてください。大きければ大きいほど、系列はより定常的である。そして、周期iを持ついくつかのスライディング・ウィンドウ（このような符号がいくつかある）について
そしてどうすればいいのか。
まあ、これは自分では説明できないことを機械に説明できるようになることなんだけど......。
例えば、インジケーターの周期をどうコントロールするか？ 機械に説明することはおろか、自分自身にも説明することはできないが、うまくコントロールされているのを見ると、「あ、これだ！」と思うだろう。
つまり、このコントロールカーブはサイン波の和から作ることができる......。
Karochそれはあなたの手のターゲットで行うことです、あなたは自分自身に説明することはできません、したがって 、私はこの解決策を見つけたプログラム )
どのように定常性を測定したのですか？
比較する必要がある
これはあなたのお気に入りですね。）
うん
結論は？
相関関係であれば、影響を及ぼす要因の強さを示す尺度として使うことができる。もちろん、ここでも力という言葉はあまり適切ではない。しかし、他にいい言葉が思いつかない。
私は目測で定常性を測定した。係数が小さければ小さいほど通常のグラフに見え、大きければ大きいほどretournyグラフに見える。
これはスライディングウィンドウですか？
もしそうなら、どのくらいの大きさですか？
という感じでしょうか？
P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150
ここで、"P[ii]" は過去20回の価格であり、" P[i]" は現在の