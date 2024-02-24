トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2672

mytarmailS #:
また薬を飲んで何をしてるんだ？）
あなたは移動中にハーモニーを強調するためにスライドウィンドウを使うことはできないと言った、私はできると言った。

いや、もちろんできる。強い信号をマッチさせることもできるが、弱い信号をマッチさせることはまだできない。弱い信号やすべての信号を比較するためには、おそらく時間的にもっと頻繁に分解する必要がある。インパルスが減衰波を与えることは分かっている。しかし、まだ計算できない。

 
Valeriy Yastremskiy #:

それでは、お互いに理解できない。

 
Valeriy Yastremskiy #:

自然はすでにすべてを計算してくれている。あとは注意深く観察するだけだ。

 
Valeriy Yastremskiy #:

この問題に関するサンプルはありますか？いろいろと調べてみると面白いですよ。

mytarmailS #:


って、そんな風に見えるの？


P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150

ここで、"P[ii]" は過去20回の価格

P [i]」は 現在の 価格です。

これを150倍するとこうなる。

250

そして、Mashkaの期間を長くすると、次のようになります。


 
Maxim Dmitrievsky #:

重要なのは、1つの機能にできるだけ多くの情報を詰め込むことであり、同時にそれを静止させることである。

その後、何らかの情報基準でタグと比較し、最大値を得るまでそれを繰り返す。

これがあらゆる意味でベストになる。

そしてforestやNSよりも速い。

情報量はどうやって測るのですか？古さは何で変える？この機能が他より優れていることをどうやって測るのか？
mytarmailS #:
情報の測定には何を使う？古臭さを変えるために何を使うか？この属性が他より優れていることをどうやって測る？

私は定常性に関心があるだけだ。新しいものでも符号が範囲外にならないように、特定の位置に固執することがないようにね。

あとは上記の通りだ。

あなたとあなたのサインソイドは、一般的なMOから距離を置いているようですね :)アレクセイが時々統計や分布について何か書いているだけだ。
 
Maxim Dmitrievsky #:

以上

あなたとあなたのシヌソイドは、MoDから完全に離れてしまったようですね :)その分野のスペシャリストはもう残っていない。
みんなが同じことをやっていて何の意味があるんだ？

正弦波は基底関数の一種で、多項式、ニューラルネットワーク、フォレスト......と同様に、近似／学習法の一つである。

正弦波だけがノイズがなく、パラメータが明確で、どのように不変性を持たせるかが明確なので、少なくとも専門家にはついていけていると思う）））。


あはは、自分のマシンを犯しておいて、シヌソイドとは笑わせるね))))
mytarmailS #:
みんなが同じことをしても意味がない。

正弦波は基底関数の一種であり、多項式、ニューラルネットワーク、フォレスト......と同様、近似/学習法の一つである。

正弦波だけがノイズがなく、パラメータが明確で、どのように不変性を持たせるかが明確なので、少なくとも専門家にはついていけていると思います)))。


あはは、あなた自身がマシンを強姦して、シヌソイドで笑っているのですね)))。
引用と何の関係があるのですか？）
厳密な周期性を持つ時間成分を符号化するために使われるのであって、それ以外にはないと思う。カテゴリー変数を連続変数に変換するためだ。rbfカーネルはもっと明るい。
