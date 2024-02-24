トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2672 1...266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 17:27 #26711 mytarmailS #: また薬を飲んで何をしてるんだ？） あなたは移動中にハーモニーを強調するためにスライドウィンドウを使うことはできないと言った、私はできると言った。 いや、もちろんできる。強い信号をマッチさせることもできるが、弱い信号をマッチさせることはまだできない。弱い信号やすべての信号を比較するためには、おそらく時間的にもっと頻繁に分解する必要がある。インパルスが減衰波を与えることは分かっている。しかし、まだ計算できない。 mytarmailS 2022.08.07 17:54 #26712 Valeriy Yastremskiy #:もちろん可能です。強い信号を比較することはできますが、弱い信号を比較することはまだできません。弱い信号やすべての信号を比較するためには、おそらくもっと頻繁に時間分解を行うか、何か他の方法が必要でしょう。インパルスが減衰波を与えることは分かっている。しかし、まだ計算できない。 それでは、お互いに理解できない。 Uladzimir Izerski 2022.08.07 17:57 #26713 Valeriy Yastremskiy #:もちろん可能です。強い信号を比較することはできますが、弱い信号を比較することはまだできません。弱い信号やすべての信号を比較するためには、おそらくもっと頻繁に時間分解を行うか、何か他の方法が必要でしょう。インパルスが減衰波を与えることは分かっている。しかし、まだ計算できない。 自然はすでにすべてを計算してくれている。あとは注意深く観察するだけだ。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.08 07:24 #26714 Valeriy Yastremskiy #:もちろん可能です。強い信号を比較することはできますが、弱い信号を比較することはまだできません。弱い信号やすべての信号を比較するためには、おそらくもっと頻繁に時間分解を行うか、何か他の方法が必要でしょう。インパルスが減衰波を与えることは分かっている。しかし、まだ計算できない。 この問題に関するサンプルはありますか？いろいろと調べてみると面白いですよ。 削除済み 2022.08.08 14:24 #26715 mytarmailS #: って、そんな風に見えるの？P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150ここで、"P[ii]" は過去20回の価格 P [i]」は 現在の 価格です。 これを150倍するとこうなる。 250 そして、Mashkaの期間を長くすると、次のようになります。 mytarmailS 2022.08.08 16:17 #26716 Maxim Dmitrievsky #:重要なのは、1つの機能にできるだけ多くの情報を詰め込むことであり、同時にそれを静止させることである。その後、何らかの情報基準でタグと比較し、最大値を得るまでそれを繰り返す。これがあらゆる意味でベストになる。そしてforestやNSよりも速い。 情報量はどうやって測るのですか？古さは何で変える？この機能が他より優れていることをどうやって測るのか？ 削除済み 2022.08.08 16:24 #26717 mytarmailS #: 情報の測定には何を使う？古臭さを変えるために何を使うか？この属性が他より優れていることをどうやって測る？ 私は定常性に関心があるだけだ。新しいものでも符号が範囲外にならないように、特定の位置に固執することがないようにね。あとは上記の通りだ。 あなたとあなたのサインソイドは、一般的なMOから距離を置いているようですね :)アレクセイが時々統計や分布について何か書いているだけだ。 mytarmailS 2022.08.08 17:03 #26718 Maxim Dmitrievsky #:以上 あなたとあなたのシヌソイドは、MoDから完全に離れてしまったようですね :)その分野のスペシャリストはもう残っていない。 みんなが同じことをやっていて何の意味があるんだ？正弦波は基底関数の一種で、多項式、ニューラルネットワーク、フォレスト......と同様に、近似／学習法の一つである。正弦波だけがノイズがなく、パラメータが明確で、どのように不変性を持たせるかが明確なので、少なくとも専門家にはついていけていると思う）））。あはは、自分のマシンを犯しておいて、シヌソイドとは笑わせるね)))) mytarmailS 2022.08.08 17:53 #26719 https://youtu.be/xOEESZZKcwI 削除済み 2022.08.08 20:11 #26720 mytarmailS #: みんなが同じことをしても意味がない。正弦波は基底関数の一種であり、多項式、ニューラルネットワーク、フォレスト......と同様、近似/学習法の一つである。正弦波だけがノイズがなく、パラメータが明確で、どのように不変性を持たせるかが明確なので、少なくとも専門家にはついていけていると思います)))。あはは、あなた自身がマシンを強姦して、シヌソイドで笑っているのですね)))。 引用と何の関係があるのですか？）厳密な周期性を持つ時間成分を符号化するために使われるのであって、それ以外にはないと思う。カテゴリー変数を連続変数に変換するためだ。rbfカーネルはもっと明るい。 スコープの定義。MOEの天井にぶつかり、何も機能しないことに気づき、新たな活力で底辺から突き落とせるように、劣化を始めることにしたように感じる🙄。 1...266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また薬を飲んで何をしてるんだ？）
いや、もちろんできる。強い信号をマッチさせることもできるが、弱い信号をマッチさせることはまだできない。弱い信号やすべての信号を比較するためには、おそらく時間的にもっと頻繁に分解する必要がある。インパルスが減衰波を与えることは分かっている。しかし、まだ計算できない。
それでは、お互いに理解できない。
自然はすでにすべてを計算してくれている。あとは注意深く観察するだけだ。
この問題に関するサンプルはありますか？いろいろと調べてみると面白いですよ。
って、そんな風に見えるの？
P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150
ここで、"P[ii]" は過去20回の価格P [i]」は 現在の 価格です。
これを150倍するとこうなる。
250
そして、Mashkaの期間を長くすると、次のようになります。
重要なのは、1つの機能にできるだけ多くの情報を詰め込むことであり、同時にそれを静止させることである。
その後、何らかの情報基準でタグと比較し、最大値を得るまでそれを繰り返す。
これがあらゆる意味でベストになる。
そしてforestやNSよりも速い。
情報の測定には何を使う？古臭さを変えるために何を使うか？この属性が他より優れていることをどうやって測る？
私は定常性に関心があるだけだ。新しいものでも符号が範囲外にならないように、特定の位置に固執することがないようにね。
あとは上記の通りだ。あなたとあなたのサインソイドは、一般的なMOから距離を置いているようですね :)アレクセイが時々統計や分布について何か書いているだけだ。
以上あなたとあなたのシヌソイドは、MoDから完全に離れてしまったようですね :)その分野のスペシャリストはもう残っていない。
みんなが同じことをしても意味がない。