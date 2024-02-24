トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2666 1...265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.07.31 07:02 #26651 Maxim Dmitrievsky #:世界的なトレンドは下降しており、ユーロバックスは現時点で上昇している。 もしかしたら、今この瞬間、ユーロは世界のトレンドを先取りしていたかもしれない。世界的なトレンドとは何か？それが存在し、機能しているという統計はどこにあるのだろうか。仮に機能しているとしても、GTが下落しているのを見た瞬間に、いつものように上昇しないという保証はどこにあるのだろうか......。まあ、私はこの件に関しては非常に懐疑的で、自分の立場を正当化してきた。 削除済み 2022.07.31 09:14 #26652 mytarmailS #: この瞬間、ユーロは世界的なトレンドを先取りしていたのかもしれない。世界的なトレンドとは何か？それが存在し、機能しているという統計はどこにあるのだろうか。仮に機能しているとしても、GTが下落しているのを見た瞬間に、いつものように上昇しないという保証はどこにあるのだろうか...？まあ、私はこの件に関しては非常に懐疑的で、自分の立場を正当化してきた。 市場が平均的に上下するとき。一つの銘柄だけでなく、市場全体が。 mytarmailS 2022.07.31 11:24 #26653 Maxim Dmitrievsky #: 市場が平均的に上昇または下降しているとき。一つの銘柄だけでなく、市場全体がそうだ。 それは分かるが、だからといってトレンドが予測できるわけではない。 削除済み 2022.07.31 11:31 #26654 mytarmailS #: それは分かるけど、だからといってトレンドが予測できるわけじゃない。 そうだね。） mytarmailS 2022.07.31 12:11 #26655 Maxim Dmitrievsky #:そうだね。） だから会話の最初に戻るんだ。マシュカを見るのと同じだよ)) 同じラグ、同じ問題 削除済み 2022.07.31 12:20 #26656 mytarmailS #: だから話を最初に戻すんだ。クルマを見るのと同じだよ））同じラグ、同じ問題。 そして、我々は選択肢2に移る（最初の選択肢に完全に同意するわけではないが、そこには一理ある）。 mytarmailS 2022.07.31 13:01 #26657 Maxim Dmitrievsky #:そして、選択肢2に移る（最初の選択肢に完全に同意するわけではないが、そこには一理ある）。 選択肢2とは？ mytarmailS 2022.07.31 13:05 #26658 Maxim Dmitrievsky #:また、ユーロバックスが上昇し、他の相関ペアが下落している場合。論理的には、その瞬間の取引を禁止するか、それに対応するマークアップを行うべきです。チャートにはそれが表示されません。例えば、グローバルが下降トレンドで、ユーロバックスが瞬間的に上昇している。ノイズが散乱し、トレンドと相関しないマークが追加されます。しかし、これは哲学に過ぎない。 とにかく、私は怠け者ではない。PCAを使って28ペアの一般的なトレンドを作った。 ここに、すべての構成要素を一緒に、最も一般的なトレンド、上にユーロの価格、下にトレンドがあります。 ご自分の目でお確かめください。 ======= 個々のコンポーネントを見たり、フィルターをかけたりすることもできます。 削除済み 2022.07.31 13:17 #26659 mytarmailS #:PCAで28ペアの大まかな傾向を作っただけで、相関関係も何もしていないし、ペアを反転させたわけでもない。最も一般的なトレンドは、ユーロの価格が上で、トレンドが下です。ご自分の目でお確かめください。=======個々のコンポーネントやフィルターなどを見ることもできます。 おそらく全部は必要ないでしょう、相関のあるものだけです。私はすでにそれをやった。フォワードの結果は少し良くなっている。 Serqey Nikitin 2022.07.31 19:17 #26660 mytarmailS #: だから会話の最初に戻るんだ。マシュカを見るのと同じだよ)) 同じラグ、同じ問題。 その通りだ！"マシュカを見る "なんて、ほとんど意味がない......。 もう一つ分からないのは、なぜ一番古いトレンド・インジケータにこだわるのか？ 他にもトレンド・インジケータはたくさんあるのに・・・。 1...265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
