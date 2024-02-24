トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2666

Maxim Dmitrievsky #:

世界的なトレンドは下降しており、ユーロバックスは現時点で上昇している。

もしかしたら、今この瞬間、ユーロは世界のトレンドを先取りしていたかもしれない。
世界的なトレンドとは何か？それが存在し、機能しているという統計はどこにあるのだろうか。仮に機能しているとしても、GTが下落しているのを見た瞬間に、いつものように上昇しないという保証はどこにあるのだろうか......。

まあ、私はこの件に関しては非常に懐疑的で、自分の立場を正当化してきた。
mytarmailS #:
市場が平均的に上下するとき。一つの銘柄だけでなく、市場全体が。
 
Maxim Dmitrievsky #:
それは分かるが、だからといってトレンドが予測できるわけではない。
mytarmailS #:
そうだね。）

 
Maxim Dmitrievsky #:

だから会話の最初に戻るんだ。マシュカを見るのと同じだよ)) 同じラグ、同じ問題
mytarmailS #:
そして、我々は選択肢2に移る（最初の選択肢に完全に同意するわけではないが、そこには一理ある）。

 
Maxim Dmitrievsky #:

そして、選択肢2に移る（最初の選択肢に完全に同意するわけではないが、そこには一理ある）。

選択肢2とは？

 
Maxim Dmitrievsky #:

また、ユーロバックスが上昇し、他の相関ペアが下落している場合。論理的には、その瞬間の取引を禁止するか、それに対応するマークアップを行うべきです。チャートにはそれが表示されません。例えば、グローバルが下降トレンドで、ユーロバックスが瞬間的に上昇している。ノイズが散乱し、トレンドと相関しないマークが追加されます。しかし、これは哲学に過ぎない。

とにかく、私は怠け者ではない。PCAを使って28ペアの一般的なトレンドを作った。

ここに、すべての構成要素を一緒に、最も一般的なトレンド、上にユーロの価格、下にトレンドがあります。

ご自分の目でお確かめください。

=======

個々のコンポーネントを見たり、フィルターをかけたりすることもできます。


mytarmailS #:

おそらく全部は必要ないでしょう、相関のあるものだけです。私はすでにそれをやった。フォワードの結果は少し良くなっている。
 
mytarmailS #:
だから会話の最初に戻るんだ。マシュカを見るのと同じだよ)) 同じラグ、同じ問題。

その通りだ！"マシュカを見る "なんて、ほとんど意味がない......。

もう一つ分からないのは、なぜ一番古いトレンド・インジケータにこだわるのか？

他にもトレンド・インジケータはたくさんあるのに・・・。

