Maxim Dmitrievsky #:
これと並行して、市場の複雑さと効率は増していくだろうから、われわれは常に一歩遅れをとることになる。

分析という点ではリアルタイムに近づくことは可能だが、もちろん追い越すことはできない。そして、システムの複雑さと解析システムは、ほぼ並行している。

 
Valeriy Yastremskiy #:
もちろん正しいとは言えないが、有酸素運動はシステムの永久的な機能であることに変わりはない。しかし、そこには十分なノイズもあり、必要な信号を自動的に選択するという課題はまだ完全には解決されていない。

すでに解決されていると思う

その方が簡単だし、トレンドもない

また、分解を使用して、現在の動きがどの波に従っているかを理解することができます。

覗くことなく、遅れることなく...


 
mytarmailS #:

主な明らかな病態の枠内ではそうだが、何が問題なのか、そして最も重要なのは、弱い信号のどこで人が判断するのかを理解するのは、今のところ30％以下だ。

どのようにフェードアウトするのか、まだ理解できていない。前述したように、2つの正弦波を並べて分解して比較することはできない。また、非常に近いステップのウィンドウを作ることもまだできない。

 

1+7+5+4=17の主な日周波（現在）がボリュームを形成し、それらは当初異なる位相と振幅を持ち、異なる重み係数で異なる商に入る。 同時に、それぞれが位相を反転させることができる。図解してみよう。

 
Valeriy Yastremskiy #:

ダンピングがどのように機能するのかまだ理解していない。前述したように、2つの正弦波を並べて分解して比較 することはできません また、非常に近いステップを持つウィンドウでそれを行うことはできません

しかし、上記のようなPCAやバンドパスフィルタを使えば可能かも しれないが......。

すべては100年前に解決済み

 
mytarmailS #:

Apparently, there are no realisations))))))))))))))))))))))))))私は医療センターで働いています（笑)。そして、私たちの医師は全自動心電図評価機を持っていません。100年前、心電図は心臓の異なる部分の働きを区別できるというアイデアが提案されましたが、診断の問題を解決することはできませんでしたし、それほど複雑でないケースでは今のところ解決していません。

 
Valeriy Yastremskiy #:

私たちが話しているのはそういうことではない。
 
mytarmailS #:
なぜかというと、他の信号の中から正しく機能していない器官の微弱な信号を選び出すという作業は同じで、その挙動や減衰率、あるいはその逆を理解するために、異なる期間の信号を識別するという作業がある。これは同じオーダーだ。有酸素運動でも同じ問題があり、ある期間に信号は0になり、その後現れるが、心臓の基本的なリズムと常に一致しているわけではない。

 
Valeriy Yastremskiy #:

また薬か（笑)。
あなたは移動中のハーモニーを分離するためにスライディングウィンドウを使うことはできないと言ったが、私はできると言った。
