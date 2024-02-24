トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2137

Uladzimir Izerski：

話す気も失せた))

かまいません）

 
Uladzimir Izerski：

いや、オシレーターであってもインジケーターの有用性を否定するものではありません。しかし、その上で、実際の価格変動をpipsで考慮したマシンモデルを構築することはできません。これは、買うか売るかを判断する上で重要なことです。信号が出ます。しかし、その寿命には大いに疑問がある。

市場モデルは、特定の価格と時間で構築されなければならない。機械認識は、価格という形で特性を意味するのであって、時間的にブレた派生的なものではありません。

私は相場モデルを目指しているわけではなく、あくまでも値動きから利益を得ることを目的としています。

記事だけではオシレーターのモデルを試していないし、何が出てくるかわからない、記事を読んでいれば、そこで使われているのはオシレーターだけではないことがわかると思います。しかし、その有用性は極めて高いことがわかった。

モデルの寿命はイベントの再発に依存し、オシレーターは絶対値で 価格スケールの指標に関係なく、イベントを完全に集約することができます、彼らは主に指標の相対的な変化でシャープになるので、pipsの大きな価格変化でも、彼らは彼らの確率ゾーンに滞在することができます、これは学習を容易にする。その結果、発振器の性質上、安定したモデルを作りやすくなる。

 
mytarmailS:

実際、予測すべきは、過去2回の極値からプロットされた上下のトレンドラインの 速度だけである。

速度から、予測されるトレンドレイを構築する（外挿する）ことができます。


だから、回帰モデルが必要なのです。アッパー（限界線）だともっと複雑です。

 
Aleksey Vyazmikin：

市場モデルを目指しているわけではないのですが......

気にしないでください ))

彼はロボットのように、アルゴリズムに従っている...それが今日、3回目か4回目に繰り返された...。


最初は「ふざけている」と言い、次に「MOのことは何も知らない」と言い、「何をしているのか、どうやって」と聞くと、「水は沈む／火は昇る」のような深い哲学的なことを言って消え、全てが同じことを繰り返す・・・・。))

 
Aleksey Vyazmikin：

だから回帰モデルが必要なんですね。アッパー（限界線）だともっと複雑です。

そうですね、何年も前に試したのですが、あまりうまくいきませんでした。水平レベルの方がいいのですが、当時は経験が浅かったので、データの前処理がうまくいかなかったのかもしれませんね

私はしばらく考えていたのですが、今、私は確かに以前とはかなり異なるデータ準備全体を参照してください...まあ、あなたは試してみることができます。

ちなみに、ファンタジーのなぞなぞ。

AMOが同じパターンだとわかるようにデータを前処理する方法、パターンの大きさに依存しない方法をご存知の方はいらっしゃいますか？

畳み込みネットは カウントされませんが...。

どうでしょう、どなたかご存知でしょうか？

 
mytarmailS:

気にしないでください ))

彼はまるでロボットのように、アルゴリズムに従っている・・・それが今日3回目か4回目に繰り返された・・・。


最初は「みんなでたらめだ」と言い、「MOのことは何も知らない」と言い、「何をどうやってするのか」と聞くと「水は流れる／火は発火する」みたいな哲学的な深いことを言って消え、そして全てが同じように繰り返される・・・。))

ストレスはないです :)相手のような予想外の質問や主張によって、答えのために自分の考えを構成できることもあり、それはそれで有効です。

 
mytarmailS:

ええ、何年も前に試したのですが、あまりうまくいきませんでした。水平レベルの方が良いのですが、当時は経験が浅かったので、データの処理がうまくいかなかったのかもしれませんね

この方法を試してみて、確かにデータの準備の仕方が以前とはかなり違ってきました。

試してみる価値はありますよ。

見るべき指標を決めなければならない、スピードはボラティリティが違うのでうまくいかない。SCOのような、セグメントを特徴づけることができるものが必要なのです。

 
mytarmailS:

誰か知ってる人いないかな。

私の予測器では、隣接するノードの相対的な位置関係を記述しています。N個の値の出力でこのようなベクトルが得られます。

 
Aleksey Vyazmikin：

試してみる価値はありますよ。

見るべき指標を決めなければならない、スピードではボラティリティが違うのでうまくいかない。SCOのような、セグメントを特徴づけることができるものが必要です。

不変性の問題が解決されれば、うまくいくでしょう。

 
Evgeniy Chumakov：


では、チックは薄くしたほうがいいのでしょうか？

NSでダニを薄くする方法が分かるかもしれませんね。

ティックシリーズをロードし、ある条件を満たすまで、ニューラルネットワークに流れを間引かせる。

可能か不可能か、専門家に教えてもらおう...。

おそらく、ダニは遠近法で、M1で集めているのだと思います。

