トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2137

mytarmailS 2020.11.19 12:43 #21361
Uladzimir Izerski：

Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 12:58 #21362
Uladzimir Izerski：

Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:03 #21363
mytarmailS:

mytarmailS 2020.11.19 13:09 #21364
Aleksey Vyazmikin：

mytarmailS 2020.11.19 13:11 #21365
Aleksey Vyazmikin：

Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:36 #21366
mytarmailS:

Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:38 #21367
mytarmailS:

Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:39 #21368
mytarmailS:

mytarmailS 2020.11.19 14:10 #21369
Aleksey Vyazmikin：

Mikhail Mishanin 2020.11.19 14:21 #21370
Evgeniy Chumakov：
話す気も失せた))
かまいません）
いや、オシレーターであってもインジケーターの有用性を否定するものではありません。しかし、その上で、実際の価格変動をpipsで考慮したマシンモデルを構築することはできません。これは、買うか売るかを判断する上で重要なことです。信号が出ます。しかし、その寿命には大いに疑問がある。
市場モデルは、特定の価格と時間で構築されなければならない。機械認識は、価格という形で特性を意味するのであって、時間的にブレた派生的なものではありません。
私は相場モデルを目指しているわけではなく、あくまでも値動きから利益を得ることを目的としています。
記事だけではオシレーターのモデルを試していないし、何が出てくるかわからない、記事を読んでいれば、そこで使われているのはオシレーターだけではないことがわかると思います。しかし、その有用性は極めて高いことがわかった。
モデルの寿命はイベントの再発に依存し、オシレーターは絶対値で 価格スケールの指標に関係なく、イベントを完全に集約することができます、彼らは主に指標の相対的な変化でシャープになるので、pipsの大きな価格変化でも、彼らは彼らの確率ゾーンに滞在することができます、これは学習を容易にする。その結果、発振器の性質上、安定したモデルを作りやすくなる。
実際、予測すべきは、過去2回の極値からプロットされた上下のトレンドラインの 速度だけである。
速度から、予測されるトレンドレイを構築する（外挿する）ことができます。
だから、回帰モデルが必要なのです。アッパー（限界線）だともっと複雑です。
市場モデルを目指しているわけではないのですが......。
だから回帰モデルが必要なんですね。アッパー（限界線）だともっと複雑です。
そうですね、何年も前に試したのですが、あまりうまくいきませんでした。水平レベルの方がいいのですが、当時は経験が浅かったので、データの前処理がうまくいかなかったのかもしれませんね
=====
私はしばらく考えていたのですが、今、私は確かに以前とはかなり異なるデータ準備全体を参照してください...まあ、あなたは試してみることができます。
===========
ちなみに、ファンタジーのなぞなぞ。
AMOが同じパターンだとわかるようにデータを前処理する方法、パターンの大きさに依存しない方法をご存知の方はいらっしゃいますか？
畳み込みネットは カウントされませんが...。
どうでしょう、どなたかご存知でしょうか？
ストレスはないです :)相手のような予想外の質問や主張によって、答えのために自分の考えを構成できることもあり、それはそれで有効です。
誰か知ってる人いないかな。
私の予測器では、隣接するノードの相対的な位置関係を記述しています。N個の値の出力でこのようなベクトルが得られます。
不変性の問題が解決されれば、うまくいくでしょう。
では、チックは薄くしたほうがいいのでしょうか？
NSでダニを薄くする方法が分かるかもしれませんね。
ティックシリーズをロードし、ある条件を満たすまで、ニューラルネットワークに流れを間引かせる。
可能か不可能か、専門家に教えてもらおう...。
おそらく、ダニは遠近法で、M1で集めているのだと思います。