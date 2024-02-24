トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2135 1...212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142...3399 新しいコメント Evgeniy Chumakov 2020.11.19 09:07 #21341 Alexander_K： いいえ、私はいつも聖杯について考え、仕事は仕事について考えさせられます。 では、チックを間引けばいいのでしょうか？ NSでダニを間引く方法を考えるのもいいかもしれませんね。 ティックシリーズをロードし、いくつかの条件を満たすまで、ニューラルネットワークに糸を間引かせる。 可能か不可能か、専門家に教えてもらおう...。 Uladzimir Izerski 2020.11.19 09:25 #21342 Aleksey Vyazmikin： ... 指標値から 市場モデルを構築することはできない。 モデルは、空間上の点の位置によってのみ構築される。 この場合、チャート平面上の点の位置である。 mytarmailS 2020.11.19 09:45 #21343 Evgeniy Chumakov： では、チックは薄くしたほうがいいのでしょうか？ NSでダニを薄くする方法が分かるかもしれませんね。 ティックシリーズをロードし、ある条件を満たすまで、ニューラルネットワークに流れを間引かせる。 それが可能かどうかは、専門家に聞いてみてください...。 もちろん、それは可能ですが、タスクを賢く設定する必要があります。 mytarmailS 2020.11.19 09:47 #21344 Uladzimir Izerski： 指標値から市場モデルを構築することはできない。モデルは、空間上の点の位置によってのみ構築される。この場合、チャート平面上の点の位置によって。 チャートには飛行機がある？ Uladzimir Izerski 2020.11.19 10:12 #21345 mytarmailS: グラフは平面を持つか？ 私のモニターは平らで、グラフもその上に平らになっています。もしかしたら、あなたのは地球儀のように丸いかもしれませんね、それなら羨ましいです）。 ここでは、平面上の8点から市場モデルを認識する機械の簡単な例を紹介します。 機械は市場のパターンを認識し、曖昧さのない正確な答えを出します。"1837".現在の4時方向。 これは最もシンプルな例です。 mytarmailS 2020.11.19 10:25 #21346 Uladzimir Izerski： 私のモニターは平らで、グラフもその上に平らになっています。もしかしたら、あなたのは地球儀のように丸いのかもしれませんね、それなら羨ましいです)。 私はこのリワイヤリングが大好きです・・・・。 このことから、指標が機能しないのは、その点が平面上に存在しないからだと考えられます Uladzimir Izerski： 指標値から市場モデルを構築することはできない。モデルは、空間における点の位置によってのみ構築される。この場合、チャート平面上の点の位置によって。 嘘じゃないのか、それとも指標用のラウンドモニターを別に用意してるのか？ 実は、言いたいことはわかるのですが、間違っていますね...。 私は、価格の極値、つまりパターンを形成する極値位置の組み合わせを使ってモデルを構築しています。 ALL!!! Uladzimir Izerski 2020.11.19 10:37 #21347 この数字では何もわからない。これは、機械に対して、空間の中の点の位置を示す情報です。それをもとに市場モデルを構築するのです。シンプルなモデルはほとんどありません。それらは周期的に変化しながら、常に繰り返されているのです。金融チャートなどのチャートはこのパターンです。 正確な分析を行うために、市場動向の 細部を見ることができる複雑な構造を作ることが可能です。 私はプログラマーではないので、複雑な構造を作ることはできません。何事も表面的にしかやらない。一般職でまともな人格者が見つからない。 Uladzimir Izerski 2020.11.19 10:43 #21348 mytarmailS: こういう再撮影は大好きです・・・。この考えから、指標が機能しないのは、その点が平面上にないからであることがわかりますそうではなく、インジケーター用のラウンドモニターを別途用意されているのでしょうか？ 実は、言いたいことはわかるのですが、言い方が悪いですね...。私は、価格の極値、つまりパターンを形成する極値位置の組み合わせを使ってモデルを構築しています。ALL!!! リシェイプと どう関係があるのでしょうか？ 指標値から 市場モデルを構築することはできない。POINT モデル」という言葉が明確だと思います。 オシレーターからモデルを作る方法が全く理解できない。 mytarmailS 2020.11.19 10:54 #21349 Uladzimir Izerski： オーバーシフティングとの関係は？指標の読みから市場モデルを構築することはできない。 POINT インジケータというか、フィルタの意味を理解していないのでは...。 指標とは、生の情報を定性的なものに 変換するための数式 （フィルター ） である 極値に沿ってトレンドラインを引き、事象をフィルタ リングする場合、数学的変換（フィルタ）== 指標を作成します。 でもって、無知ゆえに「効かない」と叫ぶ)) - パラドックス)) というか、ステレオタイプな考え方の問題． DOT)) フィルターがすべてかもしれません。トレーディングシステム自体が、利用可能なすべての情報を使って、買い/売り/撤退の選択をするフィルターなのです。 Uladzimir Izerski 2020.11.19 11:00 #21350 空間上の点（パターン）から教えることができるのに、なぜ何十ものMoD指標をトレーニングのために詰め込むのでしょう。このソフトは、エラーのない解答を作成します。 1...212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いいえ、私はいつも聖杯について考え、仕事は仕事について考えさせられます。
では、チックを間引けばいいのでしょうか？
NSでダニを間引く方法を考えるのもいいかもしれませんね。
ティックシリーズをロードし、いくつかの条件を満たすまで、ニューラルネットワークに糸を間引かせる。
可能か不可能か、専門家に教えてもらおう...。
...
指標値から 市場モデルを構築することはできない。
モデルは、空間上の点の位置によってのみ構築される。
この場合、チャート平面上の点の位置である。
もちろん、それは可能ですが、タスクを賢く設定する必要があります。
チャートには飛行機がある？
私のモニターは平らで、グラフもその上に平らになっています。もしかしたら、あなたのは地球儀のように丸いかもしれませんね、それなら羨ましいです）。
ここでは、平面上の8点から市場モデルを認識する機械の簡単な例を紹介します。
機械は市場のパターンを認識し、曖昧さのない正確な答えを出します。"1837".現在の4時方向。
これは最もシンプルな例です。
私はこのリワイヤリングが大好きです・・・・。
このことから、指標が機能しないのは、その点が平面上に存在しないからだと考えられます
嘘じゃないのか、それとも指標用のラウンドモニターを別に用意してるのか？
実は、言いたいことはわかるのですが、間違っていますね...。
私は、価格の極値、つまりパターンを形成する極値位置の組み合わせを使ってモデルを構築しています。
ALL!!!
この数字では何もわからない。これは、機械に対して、空間の中の点の位置を示す情報です。それをもとに市場モデルを構築するのです。シンプルなモデルはほとんどありません。それらは周期的に変化しながら、常に繰り返されているのです。金融チャートなどのチャートはこのパターンです。
正確な分析を行うために、市場動向の 細部を見ることができる複雑な構造を作ることが可能です。
私はプログラマーではないので、複雑な構造を作ることはできません。何事も表面的にしかやらない。一般職でまともな人格者が見つからない。
リシェイプと どう関係があるのでしょうか？
指標値から 市場モデルを構築することはできない。POINT
モデル」という言葉が明確だと思います。
オシレーターからモデルを作る方法が全く理解できない。
インジケータというか、フィルタの意味を理解していないのでは...。
指標とは、生の情報を定性的なものに 変換するための数式 （フィルター ） である
極値に沿ってトレンドラインを引き、事象をフィルタ リングする場合、数学的変換（フィルタ）== 指標を作成します。
でもって、無知ゆえに「効かない」と叫ぶ)) - パラドックス))
というか、ステレオタイプな考え方の問題．
DOT))
フィルターがすべてかもしれません。トレーディングシステム自体が、利用可能なすべての情報を使って、買い/売り/撤退の選択をするフィルターなのです。