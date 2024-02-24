トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2136

mytarmailS:

もちろん可能ですが、タスクを正しく設定する必要があります。


では、Alexanderにティックの入ったファイル（フィルタリングされていないものをお持ちだと思います）を渡して、間引かれたシリーズが満たすべき基準を記述してもらいましょう。

 
Uladzimir Izerski:
空間上の点（パターン）から教えることができるのに、なぜトレーニング用に何十ものMOE指標を詰め込むのか。このプログラムは、エラーのない解答を生成します。

インジケータとは何か、子供みたいな色で説明したのに、同じことを煽り続けるんだな。

無謬の判断ができるのなら、なぜmeが必要なのですか？

エフゲニー・チュマコフ

では、Alexanderがティックの入ったファイル（フィルタリングされていないものもあると思います）を渡して、間引きされたシリーズが満たすべき基準を説明しましょう。

興味がないんです．

 
mytarmailS:

インジケータというか、フィルタの意味を理解していないのでは...。

インジケーターとは、元の情報をより良いもの フィルター）に変換する数式 （フィルター） です。

極値に沿ってトレンドラインを引き、事象をフィルタ リングする場合、数学的変換（フィルタ）== 指標を作成します。


でもって、無知ゆえに「効かない」と叫ぶ)) - パラドックス))

というか、ステレオタイプな考え方の問題．

POINT))

科学的な公式では、成功に近づけない)

そのためには、市場を理解しなければなりません。

それがここでのポイントです。

 
Uladzimir Izerski：

科学的な処方では、成功に近づけない)

そのためには、市場を理解しなければなりません。

それがここでのポイントです。

これらは科学的な形式ではなく、一般的に受け入れられている概念である...。

同じ言葉を話してこそ、理解し合える可能性があるのでは......。

 
Uladzimir Izerski：

指標値から市場モデルを構築することはできない。

モデルは、空間上の点の位置によってのみ構築される。

この場合、チャート平面上の点の位置によって。

指標は、指標作成 者の意見により、重要な情報を強調し、市場の状態を表すために作成されます。もし、強調された情報が、時には変換によって、市場参加者にとって本当に重要であれば、その指標は取引モデル（市場モデルではない）を改善することになる。

だいたい、オシレーターを理解していた私が、なぜ急にインジケーターしか使わないと決めつけたのか、理解できません。私はこの記事の中で、標準納品セットの指標が有用であることを示しましたが、あなたはそれを否定するのですか？

 
Uladzimir Izerski：

指標値から市場モデルを構築することはできない。

モデルは、空間における点の位置によってのみ構築される。

この場合、チャート平面上の点の位置によって。

間違っている、矛盾した意見

チャート上のポイントが指標となることはありえないと、誰が言ったのでしょうか。

ところで、最も有用な指標は、チャート面を構成する指標である。

 
Vladimir Perervenko:

間違っている、矛盾した意見

チャート上のポイントが指標ポイントになり得ないと誰が言ったのでしょうか？

ところで、最も有用な指標は、 チャート面を構成 する指標である。

どういうことですか？

 
ウラジミール・イゼルスキー

実際、予測する必要があるのは、過去2つの極値からプロットされた上下のトレンドラインの 速度だけである。

速度に基づき、予測されるトレンドレイを構築する（外挿する）ことができます。


 
Aleksey Vyazmikin：

指標は、指標作成 者の意向により、重要な情報を強調することで市場の状況を表現するために作成されます。もし、強調された情報が、時には変換によって、市場参加者にとって本当に重要であれば、その指標は取引モデル（市場モデルではない）を改善することになる。

だいたい、オシレーターを理解していた私が、なぜ急にインジケーターしか使わないと決めつけたのか、理解できません。私の記事では、標準配信からの指標が役に立つことを示しましたが、それを否定するのですか？

いや、オシレーターであってもインジケーターの有用性を否定するものではありません。しかし、その上で、実際の価格変動をpipsで考慮したマシンモデルを構築することはできません。これは、買うか売るかを判断する上で重要なことです。信号が出ます。しかし、その寿命には大いに疑問がある。

市場モデルは、特定の価格と時間で構築されなければならない。機械認識は、価格という形で特性を意味するのであって、時間的にブレた派生的なものではありません。

Vladimir Perervenko:

間違っている、矛盾した意見

チャート上のポイントが指標ポイントにならないなんて、誰が言ったの？

ところで、最も有用な指標は、チャート面を構成する指標である。

全くその通りです。チャートそのものが価格変動の指標となる。

どこぞのマクディやストキャスの霧より、時間軸の価格帯を MOに使った方が儲かるというだけの話です。

 
mytarmailS:

実際、予測すべきは、過去2回の極値からの上下のトレンドラインの 速度だけである。

速度から、予測されるトレンドレイを構築（外挿）することができます。


話をする気が失せた))

