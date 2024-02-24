トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2141

ウラジミール・ペレヴェンコ

ウラジミール、TTRのパッケージのZZは何が気に入らないかわかるか？

穴があくほど描く

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)
そして、一般的には見れば見るほど物足りない印象がある。
 
そんな、ジグザグとしたMTで
 
Evgeniy Chumakov:
これと、MTでジグザグに。

あなたにとって、それは普通のことですか？

 
mytarmailS:

それが普通なのでしょうか？

いいえ、そんなことはありません。
 
Evgeniy Chumakov:
いや、もちろんそんなことはない。

では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

 
mytarmailS:

では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか？


まあ、すべてのケースがアルゴリズムに反映されているわけではないようですが、他に何が言えるでしょうか。

 

モデルのTF不変の正規化について ...

シリーズで、重要なブレイクポイントを特定します。

極値点のみを残し、残りを削除する

ノーマライズ

ここで、最初の系列のブレークポイント間の距離を取り、そこから新しい系列を作成し、正規化も行います。

となり、振幅と時間（周波数）の両方で正規化された系列が得られます。


必要なのは、パターンの極値の数を均等にすることであり、それ以外はすべて正規化される。


したがって、モデルには、たとえ1分でも1週間でもデータを与えれば、それを同じものとして見ることができ、TFに対して不変のものとなるのです。

1つの モデルで すべてのTFを一 度にトレーニングすることができます。

=============================================

何のためにあるのか、理解できていない人のために

これは、1つの同じパターンであるため、モデルのための1つの同じパターンになります

はたらかない

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ノーマーク

何がダメなのか、正常化なのか、寝不足なのか、何なのか......。）

 
エフゲニー・チュマコフ

このZZをNSで走らせる

スライディングウインドウで行うべきですが、極端な話、全てではない、それが第一です

第二に、私が書いたことはすべて、トレンドラインを予測するために行ったことであり、単なるお遊びではない...。

それらの変身はすべて、ある仕事のために行われたものです。

