トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2141

mytarmailS 2020.11.20 09:46 #21401

ウラジミール・ペレヴェンコ

ウラジミール、TTRのパッケージのZZは何が気に入らないかわかるか？穴があくほど描く

пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)

そして、一般的には見れば見るほど物足りない印象がある。

Evgeniy Chumakov 2020.11.20 09:49 #21402

そんな、ジグザグとしたMTで

mytarmailS 2020.11.20 10:00 #21403

Evgeniy Chumakov:

これと、MTでジグザグに。

あなたにとって、それは普通のことですか？

Evgeniy Chumakov 2020.11.20 10:07 #21404

mytarmailS:

それが普通なのでしょうか？

いいえ、そんなことはありません。

mytarmailS 2020.11.20 10:17 #21405

Evgeniy Chumakov:

いや、もちろんそんなことはない。

では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

Evgeniy Chumakov 2020.11.20 10:22 #21406

mytarmailS:

では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか？

まあ、すべてのケースがアルゴリズムに反映されているわけではないようですが、他に何が言えるでしょうか。

mytarmailS 2020.11.20 10:29 #21407

モデルのTF不変の正規化について ...

シリーズで、重要なブレイクポイントを特定します。

極値点のみを残し、残りを削除する

ノーマライズ

ここで、最初の系列のブレークポイント間の距離を取り、そこから新しい系列を作成し、正規化も行います。

となり、振幅と時間（周波数）の両方で正規化された系列が得られます。

必要なのは、パターンの極値の数を均等にすることであり、それ以外はすべて正規化される。

したがって、モデルには、たとえ1分でも1週間でもデータを与えれば、それを同じものとして見ることができ、TFに対して不変のものとなるのです。

1つの モデルで すべてのTFを一 度にトレーニングすることができます。

=============================================

何のためにあるのか、理解できていない人のために

これは、1つの同じパターンであるため、モデルのための1つの同じパターンになります

削除済み 2020.11.20 10:37 #21408

mytarmailS:

モデルのTF不変の正規化について ...シリーズで、重要なブレイクポイントを特定します。極値点のみを残し、残りを削除するノーマライズここで、最初の系列のブレークポイント間の距離を取り、そこから新しい系列を作成し、正規化も行います。となり、振幅と時間（周波数）の両方で正規化された系列が得られます。必要なのは、パターンの極値の数を均等にすることであり、それ以外はすべて正規化される。したがって、モデルには、たとえ1分でも1週間でもデータを与えれば、それを同じものとして見ることができ、TFに対して不変のものとなるのです。1つの モデルで すべてのTFを一 度にトレーニングすることができます。=============================================何のためにあるのか、理解できていない人のためにこれは、モデルのパターンが1つで同じになるからです。

はたらかない

mytarmailS 2020.11.20 10:43 #21409

マキシム・ドミトリエフスキー：

ノーマーク

何がダメなのか、正常化なのか、寝不足なのか、何なのか......。）

mytarmailS 2020.11.20 10:50 #21410

エフゲニー・チュマコフ

このZZをNSで走らせる

スライディングウインドウで行うべきですが、極端な話、全てではない、それが第一です

第二に、私が書いたことはすべて、トレンドラインを予測するために行ったことであり、単なるお遊びではない...。

それらの変身はすべて、ある仕事のために行われたものです。
ウラジミール、TTRのパッケージのZZは何が気に入らないかわかるか？
穴があくほど描く
пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)そして、一般的には見れば見るほど物足りない印象がある。
これと、MTでジグザグに。
あなたにとって、それは普通のことですか？
それが普通なのでしょうか？
いや、もちろんそんなことはない。
では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか？
まあ、すべてのケースがアルゴリズムに反映されているわけではないようですが、他に何が言えるでしょうか。
モデルのTF不変の正規化について ...
シリーズで、重要なブレイクポイントを特定します。
極値点のみを残し、残りを削除する
ノーマライズ
ここで、最初の系列のブレークポイント間の距離を取り、そこから新しい系列を作成し、正規化も行います。
となり、振幅と時間（周波数）の両方で正規化された系列が得られます。
必要なのは、パターンの極値の数を均等にすることであり、それ以外はすべて正規化される。
したがって、モデルには、たとえ1分でも1週間でもデータを与えれば、それを同じものとして見ることができ、TFに対して不変のものとなるのです。
1つの モデルで すべてのTFを一 度にトレーニングすることができます。
=============================================
何のためにあるのか、理解できていない人のために
これは、1つの同じパターンであるため、モデルのための1つの同じパターンになります
何がダメなのか、正常化なのか、寝不足なのか、何なのか......。）
このZZをNSで走らせる
スライディングウインドウで行うべきですが、極端な話、全てではない、それが第一です
第二に、私が書いたことはすべて、トレンドラインを予測するために行ったことであり、単なるお遊びではない...。
それらの変身はすべて、ある仕事のために行われたものです。