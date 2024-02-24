トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2142 1...213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.11.20 11:15 #21411 Evgeniy Chumakov： このZZをNSに通す。 時間正規化、価格正規化、どちらを予測すればいいのでしょうか？ mytarmailS 2020.11.20 11:27 #21412 エフゲニー・チュマコフ好ましくは価格、時間を追加行として（予測に影響するかどうか） 一般的にNSは、この2つのシリーズから何か面白いものが見えてくるか、そうでないかがポイントです。 標識の重要性 後期予想 ブルーライン予報 mytarmailS 2020.11.20 11:41 #21413 Evgeniy Chumakov： つまり、時系列は予測に影響を与えないのですか？ そして時系列を予測するblue forecast - で、予報はOKなのかNGなのか？今回は、列の向きを間違えたのでしょうか？ を予測するのです。 しかし、考えてみよう。ピークと谷の数を出したとして、ピークの後には谷があることを理解するのに時間が必要だろうか？ mytarmailS 2020.11.20 11:47 #21414 時 mytarmailS 2020.11.20 12:00 #21415 エフゲニー・チュマコフ私が投稿したようなファイルを作って、それに予報欄を追加することは可能でしょうか？ ノーマライゼーションはどのように行ったのですか？ 以下は、ファイルの読み込みからモデルの学習、そして書き込みまでのすべてのコードです... dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt",sep = ",",header = F) x1 <- dt$V4 x2 <- dt$V5 # time X <- cbind( hank(x1,10) , hank(x2,10) ) Y <- c(diff(x1),0) tr <- 100:5000 ts <- 5001:length(x1) rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree=100) pr <- predict(rf,X[ts,]) DT <- tail(dt,length(PR1)) dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2) dt2<- dt2[,-6] write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv") そんなに複雑なんですか． ファイル: ddd.csv 54 kb mytarmailS 2020.11.20 12:08 #21416 エフゲニー・チュマコフまあそうなんですが、ここはさらに簡単でした https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494 了解です ))) 受け入れました )) mytarmailS 2020.11.20 12:15 #21417 Evgeniy Chumakov： ファイルの中の何かが、予測された行と一致しない（値＋-）。 写真を見せてください。 Vladimir Perervenko 2020.11.20 12:15 #21418 mytarmailS: ウラジミール、TTRのパッケージからZZが何にうんざりしているのかわかるか？そんな不完全燃焼を描くこともある。 そして、一般的に見れば見るほど、私には不十分であると思われます 普通に、十分なZZです。しかし、EURUSDで9pipsの膝でZZを描くには - ？そんな人工物を久しぶりに手にしました。 пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F) 1.クラスHLを確認する。行列かxtsのどちらかでなければならない。名前の最後にあるドットは何ですか？d$X.HIGH. 2.このマークで25pt(4桁)よりも小さい膝は久しぶりです。膝の大きさを変えて遊ぶ。 mytarmailS 2020.11.20 12:25 #21419 Vladimir Perervenko: 普通に十分なZZ。しかし、EURUSDで9pipsのニーでZZを構築するには - ？こんなアーティファクトは久しぶりです。1.HLクラスを確認する。行列かxtsのどちらかでなければならない。名前の最後にあるドットは何ですか？d$X.HIGH.2.このマークで25pt(4桁)よりも小さい膝は久しぶりです。膝の大きさで遊ぶ。 わかりました、調べます。 そして、これは R-kaがtchtから読み取った私の変数を呼び出したに過ぎないのです。 Evgeniy Chumakov： 青列、赤の予想。 まあ、予測は前の時点で分かっていたんですけどね。 を考慮して書かれたはずなのに、えーっ...。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.20 12:41 #21420 Vladimir Perervenko: 144よりマシ。 可能です。ロジックは、およそ数時間、1日、1週間、1ヶ月、4分の1、1年、10年です。 1...213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このZZをNSに通す。
時間正規化、価格正規化、どちらを予測すればいいのでしょうか？
好ましくは価格、時間を追加行として（予測に影響するかどうか）
一般的にNSは、この2つのシリーズから何か面白いものが見えてくるか、そうでないかがポイントです。
標識の重要性
後期予想
ブルーライン予報
つまり、時系列は予測に影響を与えないのですか？
そして時系列を予測する
blue forecast - で、予報はOKなのかNGなのか？
今回は、列の向きを間違えたのでしょうか？
を予測するのです。
しかし、考えてみよう。ピークと谷の数を出したとして、ピークの後には谷があることを理解するのに時間が必要だろうか？
時
私が投稿したようなファイルを作って、それに予報欄を追加することは可能でしょうか？
ノーマライゼーションはどのように行ったのですか？
以下は、ファイルの読み込みからモデルの学習、そして書き込みまでのすべてのコードです...
そんなに複雑なんですか．
まあそうなんですが、ここはさらに簡単でした https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494
了解です ))) 受け入れました ))
ファイルの中の何かが、予測された行と一致しない（値＋-）。
写真を見せてください。
ウラジミール、TTRのパッケージからZZが何にうんざりしているのかわかるか？
そんな不完全燃焼を描くこともある。そして、一般的に見れば見るほど、私には不十分であると思われます
普通に、十分なZZです。しかし、EURUSDで9pipsの膝でZZを描くには - ？そんな人工物を久しぶりに手にしました。
пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)
1.クラスHLを確認する。行列かxtsのどちらかでなければならない。名前の最後にあるドットは何ですか？d$X.HIGH.
2.このマークで25pt(4桁)よりも小さい膝は久しぶりです。膝の大きさを変えて遊ぶ。
わかりました、調べます。
そして、これは R-kaがtchtから読み取った私の変数を呼び出したに過ぎないのです。
青列、赤の予想。
まあ、予測は前の時点で分かっていたんですけどね。
を考慮して書かれたはずなのに、えーっ...。
144よりマシ。
可能です。ロジックは、およそ数時間、1日、1週間、1ヶ月、4分の1、1年、10年です。