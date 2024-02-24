トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2142

新しいコメント
 
Evgeniy Chumakov：


このZZをNSに通す。

時間正規化、価格正規化、どちらを予測すればいいのでしょうか？

 
エフゲニー・チュマコフ

好ましくは価格、時間を追加行として（予測に影響するかどうか）

一般的にNSは、この2つのシリーズから何か面白いものが見えてくるか、そうでないかがポイントです。

標識の重要性

後期予想

ブルーライン予報


 
Evgeniy Chumakov：


つまり、時系列は予測に影響を与えないのですか？

そして時系列を予測する


blue forecast - で、予報はOKなのかNGなのか？

今回は、列の向きを間違えたのでしょうか？

を予測するのです。

しかし、考えてみよう。ピークと谷の数を出したとして、ピークの後には谷があることを理解するのに時間が必要だろうか？

 


 
エフゲニー・チュマコフ

私が投稿したようなファイルを作って、それに予報欄を追加することは可能でしょうか？

ノーマライゼーションはどのように行ったのですか？

以下は、ファイルの読み込みからモデルの学習、そして書き込みまでのすべてのコードです...

dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt",sep = ",",header = F)

x1 <- dt$V4
x2 <- dt$V5  #  time

X <- cbind(  hank(x1,10) , hank(x2,10) )
Y <- c(diff(x1),0)

tr <- 100:5000
ts <- 5001:length(x1)

rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree=100)
pr <- predict(rf,X[ts,])

DT <- tail(dt,length(PR1))
dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2)
dt2<- dt2[,-6]

write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv")

そんなに複雑なんですか．

ファイル:
ddd.csv  54 kb
 
エフゲニー・チュマコフ

まあそうなんですが、ここはさらに簡単でした https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494

了解です ))) 受け入れました ))

 
Evgeniy Chumakov：


ファイルの中の何かが、予測された行と一致しない（値＋-）。

写真を見せてください。

 
mytarmailS:

ウラジミール、TTRのパッケージからZZが何にうんざりしているのかわかるか？

そんな不完全燃焼を描くこともある。

そして、一般的に見れば見るほど、私には不十分であると思われます

普通に、十分なZZです。しかし、EURUSDで9pipsの膝でZZを描くには - ？そんな人工物を久しぶりに手にしました。

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)

1.クラスHLを確認する。行列かxtsのどちらかでなければならない。名前の最後にあるドットは何ですか？d$X.HIGH.

2.このマークで25pt(4桁)よりも小さい膝は久しぶりです。膝の大きさを変えて遊ぶ。

 
Vladimir Perervenko:

普通に十分なZZ。しかし、EURUSDで9pipsのニーでZZを構築するには - ？こんなアーティファクトは久しぶりです。

1.HLクラスを確認する。行列かxtsのどちらかでなければならない。名前の最後にあるドットは何ですか？d$X.HIGH.

2.このマークで25pt(4桁)よりも小さい膝は久しぶりです。膝の大きさで遊ぶ。

わかりました、調べます。

そして、これは R-kaがtchtから読み取った私の変数を呼び出したに過ぎないのです。


Evgeniy Chumakov：

青列、赤の予想。

まあ、予測は前の時点で分かっていたんですけどね。


を考慮して書かれたはずなのに、えーっ...。

 
Vladimir Perervenko:

144よりマシ。

可能です。ロジックは、およそ数時間、1日、1週間、1ヶ月、4分の1、1年、10年です。

1...213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149...3399
新しいコメント