トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2139 1...213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146...3399 新しいコメント Mikhail Mishanin 2020.11.19 15:39 #21381 Aleksey Vyazmikin： 相場モデルを作ることを目的にしているわけではなく、あくまでも値動きで利益を得ることを目的としているのですが...。 真の目的とは!そして、私にとって、モデル・アプローチの評価基準として最も正しいのは収入であり、何でもいいのですが、安定した収入であることです。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 15:49 #21382 mytarmailS: それは、すべてのものをすべての人にという単純な論理的比較であり、原始的であり、正鵠を得たものです。より正確に表現できるからこそのプリミティブ。逆ができないから馬鹿なんだよ。 まさにmaraic。これまで私は、ウィリアムズに従って、1次の最大最小から、2次の最大最小から、3次の最大最小まで、ピュアバーのトレンドを記述してきました。 そして、レートはカウントされています。私はそれをTrUpB_1 TrDnEx1_0としてエンコードします - それはフラットです。2次の極値が現れてもトレンドの方向が変わらない場合を2次のトレンドという。 個々の状態についても同様で、同じ次数の極値間の速度で定義される回廊の狭まりと広がりがある。また、JumpUpとバーフェンスもあります。これは、1つのバーの後に1次最大値の安値が次のバーで交互に表示されることです。問題なのは、簡単に特定できそうなのに、データが違いすぎることです。一般的には、数本の棒が柵のようになっている状態、つまり通常の廊下よりも太い状態のことを指す。 また、あまり正しくないが、本体の広がり（コリドー）と最小最大値との比率でトレンドを定義している。細い平たい廊下かもしれないし、存在時間だけで長さが決まるかもしれない、おそらく、棒の本数を 数えるべきだろう。本当に複雑なんですよ、ポイントも時間も...。まだ解明されていない。どうやら、廊下の幅が範囲として普通であればフラット、広ければフェンスということらしい。 まあ、一般的に言って、こんな面白い世界は132本で得られるのですが)))直列の状態や以前の状態に応じて、チャンネルを貫通させるロジックを考えています。 Uladzimir Izerski 2020.11.19 16:25 #21383 dr.mr.mom： 。 あなたへのプライベートメッセージは閉じています、自分自身に書き込んでください。 友達にも開放している。 VVT 2020.11.19 17:08 #21384 ヴァレリー・ヤストレムスキーまあ、一般的には、132本のバーでこんな面白い世界が展開されるんですけどね))))シリーズの状態や以前の状態によって、チャンネルを突破するロジックを計画しています。 チャネルを突破 したとき、インサイドとアウトサイドのどちらで取引するのか？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 17:12 #21385 VVT： チャネルを突破したとき、その取引はチャネルの内側か外側か？ 外部に内側はもっと難しい。全てはコンディション次第ですが。ただ、外部へのアルゴリズムは一目瞭然です。考えるべきは内側))) mytarmailS 2020.11.19 17:16 #21386 Valeriy Yastremskiy： ただ、マレに。ここまでは、ウィリアムズのトラックで記述したのですが......。 得られなかった） Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 17:42 #21387 mytarmailS: 理解できない) まあ、BP州のコーディングについての質問だったんですけどね。最初は数字を使いたかったのですが、全部は覚えられないと思い、文房具のセグメントを省略した文字で表現することにしました。ウィリアムズと友達なのか？ 短期中期極限？ 一次二次三次と持ってる要するに、コードコメントに書けってことです。ZZよりWilliamsの方が情報量が多い。 mytarmailS 2020.11.19 18:13 #21388 Valeriy Yastremskiy： さて、今回の質問は、BPステータスのコーディングについてでした。最初は数字を使いたかったのですが、全部は覚えられないと思い、文房具の部分を略字で表記することにしました。ウィリアムズと友達なのか？ 短期中期極限？ 一次二次三次と持ってる要するに、コードコメントに書けってことです。そして、ZZよりもウィリアムズの方が情報量が多い。 友人ではなく、別の意味で、ウィリアムズはここでは通用しそうにない。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 19:01 #21389 mytarmailS: そうじゃなくて、ウィリアムズはここでは通用しないって話をしてたんだ。 ウィリアムズのことではない、彼はその一例だ、調子に乗りすぎた。コーディングの話です。まあ、最後まで理解できなかったんでしょうけど。スケールの違うジグザグデータを相対的なデータ単位で作る方法を説明しているだけなのですが、もしかしたら参考になるかもしれません。 mytarmailS 2020.11.19 19:22 #21390 Valeriy Yastremskiy： ウィリアムズのことではない、彼は例によって調子に乗りすぎたのだ。コーディングの話です。最後まで理解できなかったようです。異なるスケールのジグザグデータの作り方について、相対的な単位でデータを用意することで、もしかしたら、役に立つかもしれません。 なぜ必要かというと、トレンドラインによるストラテジーのチェックと、すべてをシンボルに変換するためです。))) その上、私はそれを行う方法を知っている、私はちょうどより多くのオプションを聞くことに興味があった...... どうだろう...アルゴリズムのいわば初稿をホイホイと作ってしまったので、一般化はあまりうまくいかないが、時には良い推測ができるかもしれない。 もし、誰かがいじくり回すのであれば、正規化せずに直接試したこともないのですが、AMOが何かを理解できるようにデータを表現する方法を議論することができます。 1...213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
相場モデルを作ることを目的にしているわけではなく、あくまでも値動きで利益を得ることを目的としているのですが...。
真の目的とは!そして、私にとって、モデル・アプローチの評価基準として最も正しいのは収入であり、何でもいいのですが、安定した収入であることです。
それは、すべてのものをすべての人にという単純な論理的比較であり、原始的であり、正鵠を得たものです。
より正確に表現できるからこそのプリミティブ。
逆ができないから馬鹿なんだよ。
まさにmaraic。これまで私は、ウィリアムズに従って、1次の最大最小から、2次の最大最小から、3次の最大最小まで、ピュアバーのトレンドを記述してきました。 そして、レートはカウントされています。私はそれをTrUpB_1 TrDnEx1_0としてエンコードします - それはフラットです。2次の極値が現れてもトレンドの方向が変わらない場合を2次のトレンドという。
個々の状態についても同様で、同じ次数の極値間の速度で定義される回廊の狭まりと広がりがある。また、JumpUpとバーフェンスもあります。これは、1つのバーの後に1次最大値の安値が次のバーで交互に表示されることです。問題なのは、簡単に特定できそうなのに、データが違いすぎることです。一般的には、数本の棒が柵のようになっている状態、つまり通常の廊下よりも太い状態のことを指す。
また、あまり正しくないが、本体の広がり（コリドー）と最小最大値との比率でトレンドを定義している。細い平たい廊下かもしれないし、存在時間だけで長さが決まるかもしれない、おそらく、棒の本数を 数えるべきだろう。本当に複雑なんですよ、ポイントも時間も...。まだ解明されていない。どうやら、廊下の幅が範囲として普通であればフラット、広ければフェンスということらしい。
まあ、一般的に言って、こんな面白い世界は132本で得られるのですが)))直列の状態や以前の状態に応じて、チャンネルを貫通させるロジックを考えています。
。
あなたへのプライベートメッセージは閉じています、自分自身に書き込んでください。
友達にも開放している。
まあ、一般的には、132本のバーでこんな面白い世界が展開されるんですけどね))))シリーズの状態や以前の状態によって、チャンネルを突破するロジックを計画しています。
チャネルを突破 したとき、インサイドとアウトサイドのどちらで取引するのか？
チャネルを突破したとき、その取引はチャネルの内側か外側か？
外部に内側はもっと難しい。全てはコンディション次第ですが。ただ、外部へのアルゴリズムは一目瞭然です。考えるべきは内側)))
ただ、マレに。ここまでは、ウィリアムズのトラックで記述したのですが......。
得られなかった）
理解できない)
まあ、BP州のコーディングについての質問だったんですけどね。最初は数字を使いたかったのですが、全部は覚えられないと思い、文房具のセグメントを省略した文字で表現することにしました。ウィリアムズと友達なのか？ 短期中期極限？ 一次二次三次と持ってる要するに、コードコメントに書けってことです。ZZよりWilliamsの方が情報量が多い。
さて、今回の質問は、BPステータスのコーディングについてでした。最初は数字を使いたかったのですが、全部は覚えられないと思い、文房具の部分を略字で表記することにしました。ウィリアムズと友達なのか？ 短期中期極限？ 一次二次三次と持ってる要するに、コードコメントに書けってことです。そして、ZZよりもウィリアムズの方が情報量が多い。
友人ではなく、別の意味で、ウィリアムズはここでは通用しそうにない。
そうじゃなくて、ウィリアムズはここでは通用しないって話をしてたんだ。
ウィリアムズのことではない、彼はその一例だ、調子に乗りすぎた。コーディングの話です。まあ、最後まで理解できなかったんでしょうけど。スケールの違うジグザグデータを相対的なデータ単位で作る方法を説明しているだけなのですが、もしかしたら参考になるかもしれません。
ウィリアムズのことではない、彼は例によって調子に乗りすぎたのだ。コーディングの話です。最後まで理解できなかったようです。異なるスケールのジグザグデータの作り方について、相対的な単位でデータを用意することで、もしかしたら、役に立つかもしれません。
なぜ必要かというと、トレンドラインによるストラテジーのチェックと、すべてをシンボルに変換するためです。)))
その上、私はそれを行う方法を知っている、私はちょうどより多くのオプションを聞くことに興味があった......
どうだろう...アルゴリズムのいわば初稿をホイホイと作ってしまったので、一般化はあまりうまくいかないが、時には良い推測ができるかもしれない。
もし、誰かがいじくり回すのであれば、正規化せずに直接試したこともないのですが、AMOが何かを理解できるようにデータを表現する方法を議論することができます。