Aleksey Vyazmikin：

相場モデルを作ることを目的にしているわけではなく、あくまでも値動きで利益を得ることを目的としているのですが...。


真の目的とは!そして、私にとって、モデル・アプローチの評価基準として最も正しいのは収入であり、何でもいいのですが、安定した収入であることです。

 
mytarmailS:

それは、すべてのものをすべての人にという単純な論理的比較であり、原始的であり、正鵠を得たものです。

より正確に表現できるからこそのプリミティブ。

逆ができないから馬鹿なんだよ。

まさにmaraic。これまで私は、ウィリアムズに従って、1次の最大最小から、2次の最大最小から、3次の最大最小まで、ピュアバーのトレンドを記述してきました。 そして、レートはカウントされています。私はそれをTrUpB_1 TrDnEx1_0としてエンコードします - それはフラットです。2次の極値が現れてもトレンドの方向が変わらない場合を2次のトレンドという。

個々の状態についても同様で、同じ次数の極値間の速度で定義される回廊の狭まりと広がりがある。また、JumpUpとバーフェンスもあります。これは、1つのバーの後に1次最大値の安値が次のバーで交互に表示されることです。問題なのは、簡単に特定できそうなのに、データが違いすぎることです。一般的には、数本の棒が柵のようになっている状態、つまり通常の廊下よりも太い状態のことを指す。

また、あまり正しくないが、本体の広がり（コリドー）と最小最大値との比率でトレンドを定義している。細い平たい廊下かもしれないし、存在時間だけで長さが決まるかもしれない、おそらく、棒の本数を 数えるべきだろう。本当に複雑なんですよ、ポイントも時間も...。まだ解明されていない。どうやら、廊下の幅が範囲として普通であればフラット、広ければフェンスということらしい。

まあ、一般的に言って、こんな面白い世界は132本で得られるのですが)))直列の状態や以前の状態に応じて、チャンネルを貫通させるロジックを考えています。

 
dr.mr.mom

あなたへのプライベートメッセージは閉じています、自分自身に書き込んでください。

友達にも開放している。

 
ヴァレリー・ヤストレムスキー

チャネルを突破 したとき、インサイドとアウトサイドのどちらで取引するのか？

 
VVT：

外部に内側はもっと難しい。全てはコンディション次第ですが。ただ、外部へのアルゴリズムは一目瞭然です。考えるべきは内側)))

 
Valeriy Yastremskiy：

ただ、マレに。ここまでは、ウィリアムズのトラックで記述したのですが......。

得られなかった）

 
mytarmailS:

理解できない)

まあ、BP州のコーディングについての質問だったんですけどね。最初は数字を使いたかったのですが、全部は覚えられないと思い、文房具のセグメントを省略した文字で表現することにしました。ウィリアムズと友達なのか？ 短期中期極限？ 一次二次三次と持ってる要するに、コードコメントに書けってことです。ZZよりWilliamsの方が情報量が多い。

 
Valeriy Yastremskiy：

友人ではなく、別の意味で、ウィリアムズはここでは通用しそうにない。

 
mytarmailS:

ウィリアムズのことではない、彼はその一例だ、調子に乗りすぎた。コーディングの話です。まあ、最後まで理解できなかったんでしょうけど。スケールの違うジグザグデータを相対的なデータ単位で作る方法を説明しているだけなのですが、もしかしたら参考になるかもしれません。

 
Valeriy Yastremskiy：

なぜ必要かというと、トレンドラインによるストラテジーのチェックと、すべてをシンボルに変換するためです。)))

その上、私はそれを行う方法を知っている、私はちょうどより多くのオプションを聞くことに興味があった......


どうだろう...アルゴリズムのいわば初稿をホイホイと作ってしまったので、一般化はあまりうまくいかないが、時には良い推測ができるかもしれない。

もし、誰かがいじくり回すのであれば、正規化せずに直接試したこともないのですが、AMOが何かを理解できるようにデータを表現する方法を議論することができます。

