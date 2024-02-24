トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1065 1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...3399 新しいコメント FxTrader562 2018.09.15 21:05 #10641 マキシム・ドミトリエフスキー:Gmdh logic - それは非常に便利です、そして、私は私のライブラリのためにそれを変更することができます。MQL5に変換しようとしているGDMHの計算式を教えてください。つまり、たくさんの種類がありますが、皆さんはどれをどのように実装しようとしているのでしょうか？ また、「各取引終了後、ポリシー更新、取引終了時報酬更新（TD、時間差RL）」ということですが、これはどういうことですか？ LIVE取引でも発生するのでしょうか？ それともテスト時のみ発生するのでしょうか？ 削除済み 2018.09.15 21:09 #10642 FxTrader562 です。MQL5に変換しようとしているGDMHの計算式を教えてください。つまり、たくさんの種類がありますが、どれをどのように導入しようとしているのでしょうか？ また、「取引のたびにポリシーを更新し、取引が成立したら報酬（TD、時間差RL）を更新 する」ということですが、これはどういうことですか？ ライブ取引でも発生するのですか、それともバクターでのテスト時のみ発生するのですか？例えば、1行目：（x - 特徴量）x0+x1, x0+x2, ..., x2+x3...のように、すべての特徴の組み合わせに対して多項式を使用しなければならないのではと思います。xn+xm ここで、x0,xn は異なる予測変数の値である。 2行目 x0^2+x1^2... 3行目 x0^3+x1^3... で、前の行の最良 n 個の結果を選択する (「レベル」ベター)。しかし、私はそれがどのように動作するかわからない、ちょうど学習。 ...試験時のみ mytarmailS 2018.09.15 21:17 #10643 のレベル... レベルの作品.... もう少し仕上げて、その上にフィルターとしてのニューロンを乗せます ) FxTrader562 2018.09.15 21:22 #10644 マキシム・ドミトリエフスキー:例えば、1行目：（x-特徴量）x0 + x1, x0 + x2, ..., x2 + x3 ... のように、すべての特徴量に対して多項式を使用しなければならないと思うのですが、いかがでしょうか？xn＋xm 2行目 x0 ^ 2 + x1 ^ 2 ... 3行目 x0 ^ 3 + x1 ^ 3 ... ベストセレクションで ...試験時のみ重り用とハンドル用の2つのダブル配列が必要です。 そして、重みとインジケータハンドルの掛け算の総和を求めるループを実行します。 次に、特徴量の数だけforループをネストして、上記の総和を加算する...つまり、1からmまで（m=特徴量の数）。 とにかく、コードに追加してみて、完成したらお知らせします...。 また、取引中にも最適化が行われるよう、再度お願いします。 そうでないと、1回だけテストして、その後取引を開始しても意味がありません。 RとFANNライブラリを使った別のMt4 EAがあると思いますが、毎日の終わりに最適化したデータを保存するので、同じものを実装できると思います。これもやってみようと思います。ライブ取引中も同じ値をキャッチし、同じ値をファイルに保存できれば、本当に簡単です。 また、以前の記事で使われていたような、「学ぶ」をfalseからtrueに変え、またtrueからfalseに変えるのではなく、直接1クリックテストする方法を実装することはできないのでしょうか。 削除済み 2018.09.15 21:25 #10645 FxTrader562 です。また、取引中にも最適化が行われるよう、再度お願いします。そうでないと、1回だけテストして、その後取引を開始しても意味がありません。RとFANNライブラリを使った別のMt4 EAがあると思いますが、毎日の終わりに最適化したデータを保存しているので、同じものを実装できると思います。これもやってみようと思います。ライブ取引中も同じ値をキャッチし、同じ値をファイルに保存できれば、本当に簡単です。そのためには、バーチャルテスターが必要です。 とにかく、私は良い機能/変換は最も重要な ものであり、以前に行われなければならないと思います。 FxTrader562 2018.09.15 21:28 #10646 マキシム・ドミトリエフスキーそのためには、バーチャルテスターが必要です。 とにかく、私は良い機能/変換は最も重要な ものであり、以前に行われなければならないと思います。はい、そうですね。 以前の記事で使われていたような、「学ぶ」をfalseからtrue、trueからfalseに変更する代わりに直接ワンクリックでテストする方法を実装して、最適化した結果を自動的に保存することはできないでしょうか。 なぜなら、私はすでに毎日「開始」ボタンをクリックする独自のソフトウェアを持っていますが、おそらくそれはtrueからfalse、falseからtrueに値を変更できないのです。 削除済み 2018.09.15 21:33 #10647 FxTrader562 です。はい、そうですね。 以前の記事で使われていたような、「学習」をfalseからtrue、trueからfalseに変更する代わりに直接1クリックテストする方法を実装して、最適化された結果を自動的に保存することはできませんか？ なぜなら、私はすでに毎日「開始」ボタンをクリックする独自のソフトウェアを持っていますが、おそらくそれは値をfalseとtrueから変更できないのです。学習用と取引用の2つの端末を簡単に使用することができます。が、新たな学習処理が行われた場合、取引端末でEAを再ロードするか、チェックイン用のファイルを追加する必要があります。 または、1つのターミナルを使い、好きな時に学習し、チャート上のEAは、いくつかの修正の後、モデルを更新することができます。 FxTrader562 2018.09.15 21:48 #10648 マキシム・ドミトリエフスキー学習用と取引用の2つの端末を簡単に使用することができます。が、新たな学習処理が行われた場合、取引端末でEAを再ロードするか、チェックイン用のファイルを追加する必要があります。 または、1つのターミナルを使い、好きなときに学習し、チャート上のEAは、いくつかの修正の後、モデルを更新することができます。OK、わかった気がします。 1.まず、同じEAで "Learn "をtrueにした端末を1台用意します。初動に。 2.2回目、2回目の端末同じEAで「学ぶ」をfalseにする。2本目用。 3.3台目、3台目の端末同じEAをMt5チャートに貼り付けて取引。手順1、2が終了したら、本端末を再起動してください。 つまり、この3つのステップを毎日繰り返すことで、最適化された結果が毎日自動的に保存されるわけですね。 Grigoriy Chaunin 2018.09.16 01:56 #10649 RTS指数先物への出来高の適用については、ここでもいくつか書かれています。考えてみると？RTS指数は合成金融商品です。どのような分析が語れるのか？一般的に、取引するのは疑問です。院内の平均温度です。そして、先物はデリバティブである。先物は、取引量とは無関係に原資産の動きを繰り返す。つまり、先物の出来高を使うのは、コーヒーのかすで推測しているに過ぎないのです。株式については、おそらく該当するのでしょう。そこでは、彼らの動きが左右されるかもしれません。 削除済み 2018.09.16 07:04 #10650 FxTrader562 です。OK、わかった気がします。 1.まず、同じEAで "Learn "をtrueにした端末を1台用意します。初動に。 2.2回目、2回目の端末同じEAで「学ぶ」をfalseにする。2本目用。 3.3台目、3台目の端末同じEAをMt5チャートに貼り付けて取引。手順1、2が終了したら、本端末を再起動してください。 つまり、この3つのステップを毎日繰り返すことで、最適化された結果が毎日自動的に保存されるわけですね。2回目の実行は必要ありません。EAがどのように動作するかを確認するためです。 チャート上で1EA、テスターで同端末で学習 1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Gmdh logic - それは非常に便利です、そして、私は私のライブラリのためにそれを変更することができます。
例えば、1行目：（x - 特徴量）x0+x1, x0+x2, ..., x2+x3...のように、すべての特徴の組み合わせに対して多項式を使用しなければならないのではと思います。xn+xm ここで、x0,xn は異なる予測変数の値である。
2行目 x0^2+x1^2...
3行目 x0^3+x1^3...
で、前の行の最良 n 個の結果を選択する (「レベル」ベター)。しかし、私はそれがどのように動作するかわからない、ちょうど学習。
...試験時のみ
のレベル...
レベルの作品....
もう少し仕上げて、その上にフィルターとしてのニューロンを乗せます )
重り用とハンドル用の2つのダブル配列が必要です。
そして、重みとインジケータハンドルの掛け算の総和を求めるループを実行します。
次に、特徴量の数だけforループをネストして、上記の総和を加算する...つまり、1からmまで（m=特徴量の数）。
とにかく、コードに追加してみて、完成したらお知らせします...。
また、取引中にも最適化が行われるよう、再度お願いします。 そうでないと、1回だけテストして、その後取引を開始しても意味がありません。 RとFANNライブラリを使った別のMt4 EAがあると思いますが、毎日の終わりに最適化したデータを保存するので、同じものを実装できると思います。これもやってみようと思います。ライブ取引中も同じ値をキャッチし、同じ値をファイルに保存できれば、本当に簡単です。
また、以前の記事で使われていたような、「学ぶ」をfalseからtrueに変え、またtrueからfalseに変えるのではなく、直接1クリックテストする方法を実装することはできないのでしょうか。
そのためには、バーチャルテスターが必要です。
とにかく、私は良い機能/変換は最も重要な ものであり、以前に行われなければならないと思います。
はい、そうですね。
以前の記事で使われていたような、「学ぶ」をfalseからtrue、trueからfalseに変更する代わりに直接ワンクリックでテストする方法を実装して、最適化した結果を自動的に保存することはできないでしょうか。 なぜなら、私はすでに毎日「開始」ボタンをクリックする独自のソフトウェアを持っていますが、おそらくそれはtrueからfalse、falseからtrueに値を変更できないのです。
学習用と取引用の2つの端末を簡単に使用することができます。
が、新たな学習処理が行われた場合、取引端末でEAを再ロードするか、チェックイン用のファイルを追加する必要があります。
または、1つのターミナルを使い、好きな時に学習し、チャート上のEAは、いくつかの修正の後、モデルを更新することができます。
OK、わかった気がします。
1.まず、同じEAで "Learn "をtrueにした端末を1台用意します。初動に。
2.2回目、2回目の端末同じEAで「学ぶ」をfalseにする。2本目用。
3.3台目、3台目の端末同じEAをMt5チャートに貼り付けて取引。手順1、2が終了したら、本端末を再起動してください。
つまり、この3つのステップを毎日繰り返すことで、最適化された結果が毎日自動的に保存されるわけですね。
2回目の実行は必要ありません。EAがどのように動作するかを確認するためです。
チャート上で1EA、テスターで同端末で学習