トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2096

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー

今、ロールアップの会議中なので、後で書きます。

ロールアップ会見で？))))オーケー))

毎週開催されるラガーテイスティングの専門家の集まりに行き、地球の温暖化についても議論する予定です。

 
mytarmailS:


週に一度、ラガーテイスティングの専門家の集まりに行き、地球の温暖化についても議論する。


ビールを飲みながらサッカーを観戦するのでしょうか？

削除済み  
mytarmailS:

ロールアップ会見で？))))オーケー))

毎週開催されるラガーテイスティングの専門家の集まりに行き、地球の温暖化について話します。

だそうです)

ツールもやったが、何の役にも立たない。データを調理できなければ、何の意味もありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

良いことだ、頑張れ。

あまり大きなデータでなければ、ローカルPCで利用した方が便利です。google colabではアイドル時にカーネルが非アクティブになるので、すべてのパッケージを再インストールしてデータをダウンロードする必要があります。プロセッサーは4コアしかなく、テスラは最もパワフルではない

+ はい......コーディングが多いので、もっと前にやっていたはずです。

そして、先にONNXを補充しておくと移植に支障が出るということだけで抑制。

現時点では、既存のアーキテクチャ／モデル／アルゴリズムを学習させ、端末に移植することは可能だと思いますが。

 
エフゲニー・チュマコフ

ビールを飲みながらサッカーを見るんですか？

そうですね...サッカーはあまり流行らないですね、レースも好きですし、ビリヤードは見るのもやるのも好きです。

マキシム・ドミトリエフスキー

うん、それでいい)

ツールもやったし、いいことはないだろう。料理の仕方がわからない場合

で、なんだ、もうMAXプーリングって知ってるんだ？)

削除済み  
mytarmailS:

そうですね...サッカーはあまり流行らないですね、レースも好きですし、プールも、見るのもやるのも好きです。

では、MAXプーリングとは何か、もうお分かりですか？)

マックスプーリングは知っていますが、今日はイントロクラスでした。

画像処理と動画がありますが、時系列に 移行するのは難しくないです。

削除済み  
dr.mr.mom

+ はい、私は違う方法でコーディングしなければならなかったので、ずっと前にPITONしていたでしょう。

それに、私の場合、まずONNXを補充して、さらに移植に手こずることになるのがネックです。

今のところ、確立されたアーキテクチャ／モデル／アルゴリズムで教え、それを端末に移植することは間違いなくあるのですが。

まあ、すでに3人がONNXに投票しているし（私を含めて）、誰かが来るかもしれない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

すでに3人がONNXに賛成している（私も含めて）ので、もう少し増えるかもしれない。

私もONNXに賛成です。ニューストレードの話題は、MO抜きには語れないと思い始めています。

 

mtで持っている全ての楽器でeur m5を確認しました。

[1] "AUDCAD" "AUDCHF" "AUDJPY" "AUDNZD" "AUDUSD" "CADCHF" "CADJPY" "CHFJPY" "EURAUD"
[10] "EURCAD" "EURCHF" "EURDKK" "EURGBP" "EURHUF" "EURJPY" "EURNOK" "EURNZD" "EURRUB"
[19] "EURSEK" "EURUSD" "GBPAUD" "GBPCAD" "GBPJPY" "GBPNZD" "GBPSGD" "GBPUSD" "NZDCAD"
[28] "NZDCHF" "NZDJPY" "NZDSGD" "NZDUSD" "USDCAD" "USDCHF" "USDCNH" "USDDKK" "USDHKD"
[37] "USDHUF" "USDJPY" "USDNOK" "USDRUB" "USDSEK" "USDSGD" "USDTRY" "USDZAR" "XAGUSD"
[46] "XAUUSD"

データはサイズ5の正規化されたスライディングウインドウで、230のサインが判明しました

各特徴は、"XAUUSD1" ..."XAUUSD5" のように各位置で独自の名前を持っています。


ぼるた」アルゴリズムでキャラクターを事前選択した

良いものを25個しか入れなかった。

Boruta performed 99 iterations in 14.40864 mins.
25 attributes confirmed important: AUDCHF1, AUDJPY1, AUDUSD1, CHFJPY1,
EURCAD1 and 20 more;
 191 attributes confirmed unimportant: AUDCAD1, AUDCAD2, AUDCAD3, AUDCAD4,
AUDCAD5 and 186 more;
 14 tentative attributes left: AUDJPY5, AUDUSD5, CADJPY5, EURDKK1, EURJPY4
and 9 more;

いいものリスト

[1] "AUDCHF1" "AUDJPY1" "AUDUSD1" "CHFJPY1" "EURCAD1" "EURJPY5" "EURJPY1" "EURUSD5"
 [9] "EURUSD4" "EURUSD1" "GBPUSD1" "NZDCHF1" "NZDJPY1" "NZDUSD1" "USDCAD5" "USDCAD1"
[17] "USDCHF5" "USDCHF1" "USDCNH1" "USDDKK5" "USDDKK4" "USDDKK3" "USDDKK2" "USDDKK1"
[25] "USDSGD1"

選考のための重要度図


選択された属性に対する学習済みフォレスト

Accuracy : 0.6892    

モデルの重要な属性のリスト（選択された属性のうち重要なもの）


とにかくもっと明るいと思ったんですけどね。


USDDKKとは何ですか？))

 
mytarmailS:

USDDKKとは何ですか？))

アハハ ))) デンマーククローネがユーロを支配している ))))

1...208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103...3399
新しいコメント