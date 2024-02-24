トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2096 1...208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.11.08 15:16 #20951 マキシム・ドミトリエフスキー： 今、ロールアップの会議中なので、後で書きます。 ロールアップ会見で？))))オーケー)) 毎週開催されるラガーテイスティングの専門家の集まりに行き、地球の温暖化についても議論する予定です。 Evgeniy Chumakov 2020.11.08 15:20 #20952 mytarmailS: 週に一度、ラガーテイスティングの専門家の集まりに行き、地球の温暖化についても議論する。 ビールを飲みながらサッカーを観戦するのでしょうか？ 削除済み 2020.11.08 15:23 #20953 mytarmailS: ロールアップ会見で？))))オーケー))毎週開催されるラガーテイスティングの専門家の集まりに行き、地球の温暖化について話します。 だそうです) ツールもやったが、何の役にも立たない。データを調理できなければ、何の意味もありません。 Mikhail Mishanin 2020.11.08 15:27 #20954 マキシム・ドミトリエフスキー： 良いことだ、頑張れ。あまり大きなデータでなければ、ローカルPCで利用した方が便利です。google colabではアイドル時にカーネルが非アクティブになるので、すべてのパッケージを再インストールしてデータをダウンロードする必要があります。プロセッサーは4コアしかなく、テスラは最もパワフルではない + はい......コーディングが多いので、もっと前にやっていたはずです。 そして、先にONNXを補充しておくと移植に支障が出るということだけで抑制。 現時点では、既存のアーキテクチャ／モデル／アルゴリズムを学習させ、端末に移植することは可能だと思いますが。 mytarmailS 2020.11.08 15:29 #20955 エフゲニー・チュマコフビールを飲みながらサッカーを見るんですか？ そうですね...サッカーはあまり流行らないですね、レースも好きですし、ビリヤードは見るのもやるのも好きです。 マキシム・ドミトリエフスキー： うん、それでいい)ツールもやったし、いいことはないだろう。料理の仕方がわからない場合 で、なんだ、もうMAXプーリングって知ってるんだ？) 削除済み 2020.11.08 15:31 #20956 mytarmailS: そうですね...サッカーはあまり流行らないですね、レースも好きですし、プールも、見るのもやるのも好きです。では、MAXプーリングとは何か、もうお分かりですか？) マックスプーリングは知っていますが、今日はイントロクラスでした。 画像処理と動画がありますが、時系列に 移行するのは難しくないです。 削除済み 2020.11.08 15:32 #20957 dr.mr.mom： 。 + はい、私は違う方法でコーディングしなければならなかったので、ずっと前にPITONしていたでしょう。それに、私の場合、まずONNXを補充して、さらに移植に手こずることになるのがネックです。今のところ、確立されたアーキテクチャ／モデル／アルゴリズムで教え、それを端末に移植することは間違いなくあるのですが。 まあ、すでに3人がONNXに投票しているし（私を含めて）、誰かが来るかもしれない。 Aleksey Nikolayev 2020.11.08 17:50 #20958 マキシム・ドミトリエフスキー： すでに3人がONNXに賛成している（私も含めて）ので、もう少し増えるかもしれない。 私もONNXに賛成です。ニューストレードの話題は、MO抜きには語れないと思い始めています。 mytarmailS 2020.11.08 17:53 #20959 mtで持っている全ての楽器でeur m5を確認しました。 [1] "AUDCAD" "AUDCHF" "AUDJPY" "AUDNZD" "AUDUSD" "CADCHF" "CADJPY" "CHFJPY" "EURAUD" [10] "EURCAD" "EURCHF" "EURDKK" "EURGBP" "EURHUF" "EURJPY" "EURNOK" "EURNZD" "EURRUB" [19] "EURSEK" "EURUSD" "GBPAUD" "GBPCAD" "GBPJPY" "GBPNZD" "GBPSGD" "GBPUSD" "NZDCAD" [28] "NZDCHF" "NZDJPY" "NZDSGD" "NZDUSD" "USDCAD" "USDCHF" "USDCNH" "USDDKK" "USDHKD" [37] "USDHUF" "USDJPY" "USDNOK" "USDRUB" "USDSEK" "USDSGD" "USDTRY" "USDZAR" "XAGUSD" [46] "XAUUSD" データはサイズ5の正規化されたスライディングウインドウで、230のサインが判明しました 各特徴は、"XAUUSD1" ..."XAUUSD5" のように各位置で独自の名前を持っています。 ぼるた」アルゴリズムでキャラクターを事前選択した 良いものを25個しか入れなかった。 Boruta performed 99 iterations in 14.40864 mins. 25 attributes confirmed important: AUDCHF1, AUDJPY1, AUDUSD1, CHFJPY1, EURCAD1 and 20 more; 191 attributes confirmed unimportant: AUDCAD1, AUDCAD2, AUDCAD3, AUDCAD4, AUDCAD5 and 186 more; 14 tentative attributes left: AUDJPY5, AUDUSD5, CADJPY5, EURDKK1, EURJPY4 and 9 more; いいものリスト [1] "AUDCHF1" "AUDJPY1" "AUDUSD1" "CHFJPY1" "EURCAD1" "EURJPY5" "EURJPY1" "EURUSD5" [9] "EURUSD4" "EURUSD1" "GBPUSD1" "NZDCHF1" "NZDJPY1" "NZDUSD1" "USDCAD5" "USDCAD1" [17] "USDCHF5" "USDCHF1" "USDCNH1" "USDDKK5" "USDDKK4" "USDDKK3" "USDDKK2" "USDDKK1" [25] "USDSGD1" 選考のための重要度図 選択された属性に対する学習済みフォレスト Accuracy : 0.6892 モデルの重要な属性のリスト（選択された属性のうち重要なもの） とにかくもっと明るいと思ったんですけどね。 USDDKKとは何ですか？)) mytarmailS 2020.11.08 18:03 #20960 mytarmailS: USDDKKとは何ですか？)) アハハ ))) デンマーククローネがユーロを支配している )))) 1...208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ツールもやったが、何の役にも立たない。データを調理できなければ、何の意味もありません。
良いことだ、頑張れ。
あまり大きなデータでなければ、ローカルPCで利用した方が便利です。google colabではアイドル時にカーネルが非アクティブになるので、すべてのパッケージを再インストールしてデータをダウンロードする必要があります。プロセッサーは4コアしかなく、テスラは最もパワフルではない
+ はい......コーディングが多いので、もっと前にやっていたはずです。
そして、先にONNXを補充しておくと移植に支障が出るということだけで抑制。
現時点では、既存のアーキテクチャ／モデル／アルゴリズムを学習させ、端末に移植することは可能だと思いますが。
そうですね...サッカーはあまり流行らないですね、レースも好きですし、ビリヤードは見るのもやるのも好きです。
うん、それでいい)
ツールもやったし、いいことはないだろう。料理の仕方がわからない場合
で、なんだ、もうMAXプーリングって知ってるんだ？)
マックスプーリングは知っていますが、今日はイントロクラスでした。
画像処理と動画がありますが、時系列に 移行するのは難しくないです。
。
+ はい、私は違う方法でコーディングしなければならなかったので、ずっと前にPITONしていたでしょう。
それに、私の場合、まずONNXを補充して、さらに移植に手こずることになるのがネックです。
今のところ、確立されたアーキテクチャ／モデル／アルゴリズムで教え、それを端末に移植することは間違いなくあるのですが。
まあ、すでに3人がONNXに投票しているし（私を含めて）、誰かが来るかもしれない。
すでに3人がONNXに賛成している（私も含めて）ので、もう少し増えるかもしれない。
私もONNXに賛成です。ニューストレードの話題は、MO抜きには語れないと思い始めています。
mtで持っている全ての楽器でeur m5を確認しました。
データはサイズ5の正規化されたスライディングウインドウで、230のサインが判明しました
各特徴は、"XAUUSD1" ..."XAUUSD5" のように各位置で独自の名前を持っています。
ぼるた」アルゴリズムでキャラクターを事前選択した
良いものを25個しか入れなかった。
いいものリスト
選考のための重要度図
選択された属性に対する学習済みフォレスト
Accuracy : 0.6892
モデルの重要な属性のリスト（選択された属性のうち重要なもの）
とにかくもっと明るいと思ったんですけどね。
USDDKKとは何ですか？))
アハハ ))) デンマーククローネがユーロを支配している ))))