トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2095

新しいコメント
削除済み  
Evgeniy Chumakov：

+

私は何も知りませんが、応援しています。

本当に必要な人に必要なものを。1-2人はやらないだろうから。もしかしたら、必要としている人がいても、長い間沈黙しているのかもしれません。
削除済み  
Uladzimir Izerski：

これには根拠があります。FA評価である。どんな用途や仕事にも使える。

こんにちは、Vovaさん。あなたは波のスペシャリストですが、今、金の波はどうなっているのでしょうか？
削除済み  
dr.mr.mom

https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/

と誰かが興味を持つかもしれません（Pythonに 吸い寄せられそうです

Google Colaboratoryは、Googleが提供する比較的新しいクラウドベースのサービスで、主に機械学習の研究を促進することを目的としており、そのために必要なすべての機能をブラウザ上で提供します。

Google Colaboratoryを使用すると、nVidia Tesla K80 GPUを搭載したマシンにリモートでアクセスすることができます。これにより、機械学習を含む実験の実行が非常に容易になります。

Google Colaboratoryでは、
- Pythonプログラミングの習得
- TensorFlow、Keras、PyTorchなどの人気のある深層学習モデル構築パッケージでの作業を学ぶことができます。何らかの理由で適切なパッケージがない場合は、パッケージマネージャのpipを使用して簡単にインストールすることができます。

Google ColaboratoryはJupyter Notebookのプラットフォームです（Notebookについてはこちら：https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/）。クラウドで展開される。リモートマシン 上でJupyter Notebooksを実行できるようになります。ノートブックは、Google Driveに保存された.ipynbファイルです。"

いいものだから、頑張れ。

あまり大きなデータでなければ、ローカルPCの方が良いですね。google colabでは、アイドル時にカーネルが無効化されるため、すべてのパッケージを再インストールし、データをダウンロードする必要があります。プロセッサーは4コアしかなく、テスラは最もパワフルではない

コアを1つにアップグレードしたのでしょう）もっと欲しい人は、お金を払ってください。


 
Valeriy Yastremskiy：

よくわからないんだけど、テキストってssvより快適なの？

何が違うの？

マキシム・ドミトリエフスキー

すべての通貨を使用してみましたか？

 

Maxim Dmitrievsky:
もし、ここにPythonユーザーのクリティカルマスがあれば、彼らはメタトレーダーにONNXのネイティブサポートを追加するでしょう、Pythonから直接ターミナルにモデルを転送するのは簡単でしょう。テストすること、マーケットで公開 すること、などなど。しかし、これまでのところ、すべてが非常に退屈で活気がない...または、必要または興味を持っている生きている人がいれば、+を置く。例えば、tensorやtorchで学習したネットワークが良い結果を示しているとしよう。自分でメタトレーダーに転送するのは現実的ではありません。同じキャットバストがonnxをサポートしています。

(私もそう思います。ONNXが 何なのかまだ理解していませんが)))ですが、ざっと見て みました。

私はkerasで動作するモデルを持っており、それは私のテスターで動作しているようです。 今私はMetaTraderのデモ口座でそれを実行しようとしています。もしかしたらONNXに 接続できるようになるかもしれません。

削除済み  
mytarmailS:

何が違うって、ただそこから読み取ってるだけだよ。

全通貨の詰め物はしてみましたか？

馬鹿にしてるのか？)

削除済み  

ONNXが 何なのかまだ理解できていませんが、気に入っています)))) でも、すぐに 慣れましたよ。

kerasで動作するモデルがあり、私のテスターで動作しているようです。 私は今、Metatraderのデモ口座でそれを実行しようとしています。ONNXに つなげることができるかもしれない

これは、モデルを保存・転送するためのjsonのようなもので、一般的なフォーマットです。他の言語や環境からの移行が可能

https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403

https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330

MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере
MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере
  • 2020.11.07
  • www.mql5.com
Мы готовим модуль MetaTrader 5 для Python...
 
マキシム・ドミトリエフスキー

は、モデルを保存・転送するためのjsonのようなもので、一般的なフォーマットです。他の言語や環境からの移行が可能

https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403

https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330

はぁ、需要はあるけど、用意できる観客がいない（自分のことです）。 冗談抜きで、ありがとうございます！ちょっと調べてみますね))
 
マキシム・ドミトリエフスキー

バカにしてんのか？)

なんで

削除済み  
mytarmailS:

なんで

今、ロールアップの会議中なので、後で投稿します。

1...208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102...3399
新しいコメント