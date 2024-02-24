トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2095 1...208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102...3399 新しいコメント 削除済み 2020.11.08 13:40 #20941 Evgeniy Chumakov： +私は何も知りませんが、応援しています。 本当に必要な人に必要なものを。1-2人はやらないだろうから。もしかしたら、必要としている人がいても、長い間沈黙しているのかもしれません。 削除済み 2020.11.08 13:53 #20942 Uladzimir Izerski： これには根拠があります。FA評価である。どんな用途や仕事にも使える。 こんにちは、Vovaさん。あなたは波のスペシャリストですが、今、金の波はどうなっているのでしょうか？ 削除済み 2020.11.08 14:05 #20943 dr.mr.mom： 。 https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/と誰かが興味を持つかもしれません（Pythonに 吸い寄せられそうです）。Google Colaboratoryは、Googleが提供する比較的新しいクラウドベースのサービスで、主に機械学習の研究を促進することを目的としており、そのために必要なすべての機能をブラウザ上で提供します。Google Colaboratoryを使用すると、nVidia Tesla K80 GPUを搭載したマシンにリモートでアクセスすることができます。これにより、機械学習を含む実験の実行が非常に容易になります。Google Colaboratoryでは、- Pythonプログラミングの習得- TensorFlow、Keras、PyTorchなどの人気のある深層学習モデル構築パッケージでの作業を学ぶことができます。何らかの理由で適切なパッケージがない場合は、パッケージマネージャのpipを使用して簡単にインストールすることができます。Google ColaboratoryはJupyter Notebookのプラットフォームです（Notebookについてはこちら：https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/）。クラウドで展開される。リモートマシン 上でJupyter Notebooksを実行できるようになります。ノートブックは、Google Driveに保存された.ipynbファイルです。" いいものだから、頑張れ。 あまり大きなデータでなければ、ローカルPCの方が良いですね。google colabでは、アイドル時にカーネルが無効化されるため、すべてのパッケージを再インストールし、データをダウンロードする必要があります。プロセッサーは4コアしかなく、テスラは最もパワフルではない コアを1つにアップグレードしたのでしょう）もっと欲しい人は、お金を払ってください。 mytarmailS 2020.11.08 14:44 #20944 Valeriy Yastremskiy： よくわからないんだけど、テキストってssvより快適なの？ 何が違うの？ マキシム・ドミトリエフスキー すべての通貨を使用してみましたか？ iwelimorn 2020.11.08 14:54 #20945 Maxim Dmitrievsky: もし、ここにPythonユーザーのクリティカルマスがあれば、彼らはメタトレーダーにONNXのネイティブサポートを追加するでしょう、Pythonから直接ターミナルにモデルを転送するのは簡単でしょう。テストすること、マーケットで公開 すること、などなど。しかし、これまでのところ、すべてが非常に退屈で活気がない...または、必要または興味を持っている生きている人がいれば、+を置く。例えば、tensorやtorchで学習したネットワークが良い結果を示しているとしよう。自分でメタトレーダーに転送するのは現実的ではありません。同じキャットバストがonnxをサポートしています。 (私もそう思います。ONNXが 何なのかまだ理解していませんが)))ですが、ざっと見て みました。 私はkerasで動作するモデルを持っており、それは私のテスターで動作しているようです。 今私はMetaTraderのデモ口座でそれを実行しようとしています。もしかしたらONNXに 接続できるようになるかもしれません。 削除済み 2020.11.08 14:55 #20946 mytarmailS: 何が違うって、ただそこから読み取ってるだけだよ。全通貨の詰め物はしてみましたか？ 馬鹿にしてるのか？) 削除済み 2020.11.08 14:56 #20947 ONNXが 何なのかまだ理解できていませんが、気に入っています)))) でも、すぐに 慣れましたよ。 kerasで動作するモデルがあり、私のテスターで動作しているようです。 私は今、Metatraderのデモ口座でそれを実行しようとしています。ONNXに つなげることができるかもしれない これは、モデルを保存・転送するためのjsonのようなもので、一般的なフォーマットです。他の言語や環境からの移行が可能 https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403 https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330 MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере 2020.11.07www.mql5.com Мы готовим модуль MetaTrader 5 для Python... iwelimorn 2020.11.08 15:06 #20948 マキシム・ドミトリエフスキー： は、モデルを保存・転送するためのjsonのようなもので、一般的なフォーマットです。他の言語や環境からの移行が可能https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330 はぁ、需要はあるけど、用意できる観客がいない（自分のことです）。 冗談抜きで、ありがとうございます！ちょっと調べてみますね)) mytarmailS 2020.11.08 15:08 #20949 マキシム・ドミトリエフスキー： バカにしてんのか？) なんで 削除済み 2020.11.08 15:09 #20950 mytarmailS: なんで 今、ロールアップの会議中なので、後で投稿します。 1...208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
+
私は何も知りませんが、応援しています。
これには根拠があります。FA評価である。どんな用途や仕事にも使える。
。
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/
と誰かが興味を持つかもしれません（Pythonに 吸い寄せられそうです）。
Google Colaboratoryは、Googleが提供する比較的新しいクラウドベースのサービスで、主に機械学習の研究を促進することを目的としており、そのために必要なすべての機能をブラウザ上で提供します。
Google Colaboratoryを使用すると、nVidia Tesla K80 GPUを搭載したマシンにリモートでアクセスすることができます。これにより、機械学習を含む実験の実行が非常に容易になります。
Google Colaboratoryでは、
- Pythonプログラミングの習得
- TensorFlow、Keras、PyTorchなどの人気のある深層学習モデル構築パッケージでの作業を学ぶことができます。何らかの理由で適切なパッケージがない場合は、パッケージマネージャのpipを使用して簡単にインストールすることができます。
Google ColaboratoryはJupyter Notebookのプラットフォームです（Notebookについてはこちら：https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/）。クラウドで展開される。リモートマシン 上でJupyter Notebooksを実行できるようになります。ノートブックは、Google Driveに保存された.ipynbファイルです。"
いいものだから、頑張れ。
あまり大きなデータでなければ、ローカルPCの方が良いですね。google colabでは、アイドル時にカーネルが無効化されるため、すべてのパッケージを再インストールし、データをダウンロードする必要があります。プロセッサーは4コアしかなく、テスラは最もパワフルではない
コアを1つにアップグレードしたのでしょう）もっと欲しい人は、お金を払ってください。
よくわからないんだけど、テキストってssvより快適なの？
何が違うの？
すべての通貨を使用してみましたか？
Maxim Dmitrievsky:
もし、ここにPythonユーザーのクリティカルマスがあれば、彼らはメタトレーダーにONNXのネイティブサポートを追加するでしょう、Pythonから直接ターミナルにモデルを転送するのは簡単でしょう。テストすること、マーケットで公開 すること、などなど。しかし、これまでのところ、すべてが非常に退屈で活気がない...または、必要または興味を持っている生きている人がいれば、+を置く。例えば、tensorやtorchで学習したネットワークが良い結果を示しているとしよう。自分でメタトレーダーに転送するのは現実的ではありません。同じキャットバストがonnxをサポートしています。
(私もそう思います。ONNXが 何なのかまだ理解していませんが)))ですが、ざっと見て みました。
私はkerasで動作するモデルを持っており、それは私のテスターで動作しているようです。 今私はMetaTraderのデモ口座でそれを実行しようとしています。もしかしたらONNXに 接続できるようになるかもしれません。
何が違うって、ただそこから読み取ってるだけだよ。
全通貨の詰め物はしてみましたか？
馬鹿にしてるのか？)
ONNXが 何なのかまだ理解できていませんが、気に入っています)))) でも、すぐに 慣れましたよ。
kerasで動作するモデルがあり、私のテスターで動作しているようです。 私は今、Metatraderのデモ口座でそれを実行しようとしています。ONNXに つなげることができるかもしれない
これは、モデルを保存・転送するためのjsonのようなもので、一般的なフォーマットです。他の言語や環境からの移行が可能
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330
は、モデルを保存・転送するためのjsonのようなもので、一般的なフォーマットです。他の言語や環境からの移行が可能
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330
バカにしてんのか？)
なんで
なんで
今、ロールアップの会議中なので、後で投稿します。