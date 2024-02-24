トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1035 1...102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042...3399 新しいコメント Ivan Negreshniy 2018.07.31 13:08 #10341 ロフィルド"なぜスパークが必要なのか？"という問いに答えていたのです。他人のシステムの必要性を証明していたのに、あなた個人が自分のライブラリでできることを示せず、私の具体的な質問に答えられず、エントリーレベルのスキルのタスクがある。https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1033#comment_8211170 実はこのパターンには、移動平均のクロスオーバーに関するシンプルな戦略のシグナルが含まれています - EMA 9 と EMA 14、収益性を高めるために若干ノイズが入っています)。 私は完全な答えのテンプレート - 初期シグナル、インジケータオーバーレイと上記の信号で訓練されたExpert Advisorのいずれかのテスターでビジュアルランを持つソリューションを投稿しています。 EA_EURUSD_H1_NN - ニューラルネットワークベース、EA_EURUSD_H1_RF - ランダムフォレストベースで置いています。 Expert AdvisorsはEURUSD H1サーバーMetaQuotes-Demoでテストされており、適切なテストチャートは以下のとおりです。 ...ニューロネット ...ランダムフォレスト 両方のチャートでトレーニング期間、すなわちトレーニング信号の期間があり、パターンを参照してください。 Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2018.07.29www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... ファイル: EA_EURUSD_H1_TEST0.tpl 1565 kb EA_EURUSD_H1_NN.ex4 40 kb EA_EURUSD_H1_RF.ex4 359 kb 削除済み 2018.07.31 17:09 #10342 イワン・ネグレシュニーあなたは他人のシステムの必要性を証明しましたが、あなた個人が自分のライブラリで何ができるかを示し、私の具体的な質問に答えるために、エントリーレベルのスキルのためのタスクがあるのです。https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1033#comment_8211170 実はこのパターンには、移動平均のクロスオーバーに関するシンプルな戦略のシグナルが含まれています - EMA 9 と EMA 14、収益性を高めるために若干ノイズが入っています)。 私は答えの完全なテンプレート - 初期信号とソリューション、オーバーレイ指標と上記の信号で訓練されたExpert Advisorのいずれかのテスターでビジュアルランを貼り付けます。 EA_EURUSD_H1_NN - ニューラルネットワークベース、EA_EURUSD_H1_RF - ランダムフォレストベースで置いています。 アドバイザーはEURUSD H1サーバー MetaQuotes-Demoでテストされており、以下は対応するテストチャートです。 ...ニューロネット ...ランダムフォレスト 両チャートとも、トレーニング期間、つまりトレーニングシグナルがある期間が記されており、パターンを見ることができます。NNはあなたの秘密のグリッドですか？ と機能は全く同じなのですか？ Ivan Negreshniy 2018.07.31 17:55 #10343 マキシム・ドミトリエフスキーNNは秘密のグリッド？ と機能は全く同じなのですか？はい、でもポイントは違います。取引に必要なIOのフォーマットや情報交換に合意しましょう。そうでなければ、何の進歩もなく、ただ盲目的に折れるだけでしょう。追記：両EAのフィーチャーはOHLCバーでカウントされ、その数や計算式は同じです。 削除済み 2018.07.31 17:57 #10344 イワン・ネグレシュニーそうですね、でもポイントは違います。取引に必要なIOのフォーマットや情報交換に合意しましょう。そうしないと、何も進展しません。盲人同士の反則です追記：どちらのEAもチップはOHLCバーで計算され、その数値や計算式は同じです。チャットルームに参加して、そこで戦略を議論したり、交渉したりするのがいいんです。話題による棲み分けが激しい、何が面白いか気にする人はいない。 門外不出 Roffild 2018.07.31 21:55 #10345 マキシム・ドミトリエフスキー： スパークについては、ずっと前から明らかになっていたことなので、聞かなかったことにしています。ということを聞いていたんです。スパークを使ったこのやり方は、学習方法が非効率的で、必要な電力も少ないため、まさにお手上げ状態です足場を組むことなく、MT5クラウドでの最適化で同様のことが可能です。あなたの出力とそれが利益をもたらすかどうかについては知りませんが、それはありませんし、このアルゴリズムはオーバーフィットのために常に失敗します。アイエムエイチエービルドしたモデルは常に0か1を返すべきという意見がある。 しかし、モデルから返された結果を指標として扱うとどうでしょうか。このようなモデルをMSEなどで推定しようとしても、うまくいきません。しかし、買いパラメータが0.75以上、売りパラメータが0.25未満でこのようなモデルを適用すると、良い利益を得ることができる。 アイデア自体は、異なる指標の複数のデータをランダムフォレストに 投入し、1つのスーパー指標を得るというものです。 聖杯の探し方には、規格外のアイデアのチェックが必要です。 削除済み 2018.07.31 22:01 #10346 ロフィルド構築されたモデルは常に0か1を返すべきという意見がある。 しかし、モデルから返された結果を指標として扱うとしたらどうだろうか。このようなモデルをMSEなどで推定しようとしても、うまくいきません。しかし、買いパラメータが0.75以上、売りパラメータが0.25未満でこのようなモデルを適用すると、良い利益を得ることができます。 アイデア自体は、異なる指標からなる複数のデータをランダムフォレストに投入し、1つのスーパー指標を得るというものです。 そのためには、既成概念にとらわれない発想が必要です。Forestはクラスに所属する確率を出さないので、これらの不等式はナンセンスである >< 0.5で終わり、それ以外の方法はない。そして、二値化された符号と出力とどちらが良いかという問題があります。 0から100までクラス分けしても差はない、NSではない Roffild 2018.07.31 22:34 #10347 マキシム・ドミトリエフスキー森はクラスメンバーである確率を出さないので、これらの不等式はナンセンスです。 >< 0.5で終わり、それ以外の方法はない。そしてもう一つの疑問は、符号と出力を2値化するのとしないのと、どちらがいいのか、ということです。 0から100までクラス分けできるんだから、NSとは違うよ。 確率がないのであれば、この線はどうなっているのでしょうか？ static void CDForest::DFProcess(CDecisionForest &df,double &x[],double &y[]) ... //--- calculation v=1.0/(double)df.m_ntrees; for(i_=0;i_<=df.m_nclasses-1;i_++) y[i_]=v*y[i_]; 削除済み 2018.07.31 22:47 #10348 ロフィルド 確率がないのであれば、この線はどうなっているのでしょうか？ あ、そうか。 ALGLIBに含まれるすべての分類アルゴリズムの結果は、オブジェクトが属するクラスではなく、条件付き確率のベクトルである。 しかし、これではあまり慰めにはなりません。信号が少なくなり、必ずしも結果が出るとは限りません。例えば私の場合、そうではなかったので、今はどこでも0.5の閾値を設定しています。 トレースとOOBの誤差の比較の方がよっぽど重要なんです。 Roffild 2018.07.31 23:24 #10349 マキシム・ドミトリエフスキー： あ、そうか。ALGLIBに含まれるすべての分類アルゴリズムの結果は、オブジェクトが属するクラスではなく、条件付き確率のベクトルである。しかし、これではあまり慰めにはなりません。信号が少なくなり、必ずしも結果が出るとは限りません。例えば私の場合、そうではなかったので、今はどこでも0.5の閾値を設定しています。それよりも重要なのは、電車とoobでのエラーの比較可能性です。しかし、これらは修正アルゴリズムの特殊性である。 AlgLibは古典的なランダムフォレストを そのまま実装しています。それはSparkでも同じです。 しきい値を0.5にする＝データを結果に適応させる。 追伸：ランダムフォレスト生成のパラメータまで違う。 削除済み 2018.07.31 23:43 #10350 ロフィルドしかし、これらは修正アルゴリズムの特殊性である。 AlgLibは、古典的なランダムフォレストをそのまま実装しています。それはSparkでも同じです。 しきい値を0.5にする＝データを結果に適応させる。 追伸：ランダムフォレストの生成パラメータまで違うんですね...。私もalgLibを持っていると思います ) 以下はその説明です。「クラシック」であるかどうかはわかりません。 http://alglib.sources.ru/dataanalysis/decisionforest.php ��� �������� ������� - ���������� ���������� alglib.sources.ru ��� �������� �������� ������� �������� ��������� ������������� � ��������� RDF, � ����� �������� ����������� ��� ������ � ������ �������� ������� � ������ ��� �������� �������� �����. ����� ������� ���� �������� ����������� ���������� ������ �� ����� ��������� ����������� ������� ������������� � ���������. ��� ���������� ������ ����������... 1...102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
"なぜスパークが必要なのか？"という問いに答えていたのです。
他人のシステムの必要性を証明していたのに、あなた個人が自分のライブラリでできることを示せず、私の具体的な質問に答えられず、エントリーレベルのスキルのタスクがある。https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1033#comment_8211170
実はこのパターンには、移動平均のクロスオーバーに関するシンプルな戦略のシグナルが含まれています - EMA 9 と EMA 14、収益性を高めるために若干ノイズが入っています)。
私は完全な答えのテンプレート - 初期シグナル、インジケータオーバーレイと上記の信号で訓練されたExpert Advisorのいずれかのテスターでビジュアルランを持つソリューションを投稿しています。
EA_EURUSD_H1_NN - ニューラルネットワークベース、EA_EURUSD_H1_RF - ランダムフォレストベースで置いています。
Expert AdvisorsはEURUSD H1サーバーMetaQuotes-Demoでテストされており、適切なテストチャートは以下のとおりです。
...ニューロネット
...ランダムフォレスト
両方のチャートでトレーニング期間、すなわちトレーニング信号の期間があり、パターンを参照してください。
あなたは他人のシステムの必要性を証明しましたが、あなた個人が自分のライブラリで何ができるかを示し、私の具体的な質問に答えるために、エントリーレベルのスキルのためのタスクがあるのです。https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1033#comment_8211170
実はこのパターンには、移動平均のクロスオーバーに関するシンプルな戦略のシグナルが含まれています - EMA 9 と EMA 14、収益性を高めるために若干ノイズが入っています)。
私は答えの完全なテンプレート - 初期信号とソリューション、オーバーレイ指標と上記の信号で訓練されたExpert Advisorのいずれかのテスターでビジュアルランを貼り付けます。
EA_EURUSD_H1_NN - ニューラルネットワークベース、EA_EURUSD_H1_RF - ランダムフォレストベースで置いています。
アドバイザーはEURUSD H1サーバー MetaQuotes-Demoでテストされており、以下は対応するテストチャートです。
...ニューロネット
...ランダムフォレスト
両チャートとも、トレーニング期間、つまりトレーニングシグナルがある期間が記されており、パターンを見ることができます。
NNはあなたの秘密のグリッドですか？
と機能は全く同じなのですか？
NNは秘密のグリッド？
と機能は全く同じなのですか？
はい、でもポイントは違います。取引に必要なIOのフォーマットや情報交換に合意しましょう。そうでなければ、何の進歩もなく、ただ盲目的に折れるだけでしょう。
追記：両EAのフィーチャーはOHLCバーでカウントされ、その数や計算式は同じです。
そうですね、でもポイントは違います。取引に必要なIOのフォーマットや情報交換に合意しましょう。そうしないと、何も進展しません。盲人同士の反則です
追記：どちらのEAもチップはOHLCバーで計算され、その数値や計算式は同じです。
チャットルームに参加して、そこで戦略を議論したり、交渉したりするのがいいんです。話題による棲み分けが激しい、何が面白いか気にする人はいない。
門外不出
スパークについては、ずっと前から明らかになっていたことなので、聞かなかったことにしています。ということを聞いていたんです。スパークを使ったこのやり方は、学習方法が非効率的で、必要な電力も少ないため、まさにお手上げ状態です
足場を組むことなく、MT5クラウドでの最適化で同様のことが可能です。あなたの出力とそれが利益をもたらすかどうかについては知りませんが、それはありませんし、このアルゴリズムはオーバーフィットのために常に失敗します。
アイエムエイチエー
ビルドしたモデルは常に0か1を返すべきという意見がある。
しかし、モデルから返された結果を指標として扱うとどうでしょうか。このようなモデルをMSEなどで推定しようとしても、うまくいきません。しかし、買いパラメータが0.75以上、売りパラメータが0.25未満でこのようなモデルを適用すると、良い利益を得ることができる。
アイデア自体は、異なる指標の複数のデータをランダムフォレストに 投入し、1つのスーパー指標を得るというものです。
聖杯の探し方には、規格外のアイデアのチェックが必要です。
構築されたモデルは常に0か1を返すべきという意見がある。
しかし、モデルから返された結果を指標として扱うとしたらどうだろうか。このようなモデルをMSEなどで推定しようとしても、うまくいきません。しかし、買いパラメータが0.75以上、売りパラメータが0.25未満でこのようなモデルを適用すると、良い利益を得ることができます。
アイデア自体は、異なる指標からなる複数のデータをランダムフォレストに投入し、1つのスーパー指標を得るというものです。
そのためには、既成概念にとらわれない発想が必要です。
Forestはクラスに所属する確率を出さないので、これらの不等式はナンセンスである
>< 0.5で終わり、それ以外の方法はない。そして、二値化された符号と出力とどちらが良いかという問題があります。0から100までクラス分けしても差はない、NSではない
森はクラスメンバーである確率を出さないので、これらの不等式はナンセンスです。
>< 0.5で終わり、それ以外の方法はない。そしてもう一つの疑問は、符号と出力を2値化するのとしないのと、どちらがいいのか、ということです。0から100までクラス分けできるんだから、NSとは違うよ。
確率がないのであれば、この線はどうなっているのでしょうか？
あ、そうか。
ALGLIBに含まれるすべての分類アルゴリズムの結果は、オブジェクトが属するクラスではなく、条件付き確率のベクトルである。
しかし、これではあまり慰めにはなりません。信号が少なくなり、必ずしも結果が出るとは限りません。例えば私の場合、そうではなかったので、今はどこでも0.5の閾値を設定しています。
トレースとOOBの誤差の比較の方がよっぽど重要なんです。
あ、そうか。
ALGLIBに含まれるすべての分類アルゴリズムの結果は、オブジェクトが属するクラスではなく、条件付き確率のベクトルである。
しかし、これではあまり慰めにはなりません。信号が少なくなり、必ずしも結果が出るとは限りません。例えば私の場合、そうではなかったので、今はどこでも0.5の閾値を設定しています。
それよりも重要なのは、電車とoobでのエラーの比較可能性です。
しかし、これらは修正アルゴリズムの特殊性である。
AlgLibは古典的なランダムフォレストを そのまま実装しています。それはSparkでも同じです。
しきい値を0.5にする＝データを結果に適応させる。
追伸：ランダムフォレスト生成のパラメータまで違う。
しかし、これらは修正アルゴリズムの特殊性である。
AlgLibは、古典的なランダムフォレストをそのまま実装しています。それはSparkでも同じです。
しきい値を0.5にする＝データを結果に適応させる。
追伸：ランダムフォレストの生成パラメータまで違うんですね...。
私もalgLibを持っていると思います )
以下はその説明です。「クラシック」であるかどうかはわかりません。
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/decisionforest.php