トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2070

新しいコメント
 
Aleksey Vyazmikin：

24％台しかなく、分単位で7年間も利益を出し続けている戦略です

CatBoostの使い方がわからない、全部0になってしまう、R上の遺伝的アルゴリズムだけが どうにかして論理を拾ってくれる、でもあまりうまくはない。

どんな戦略なんだろう（笑)。
 
Aleksey Vyazmikin：

24％台しかなく、分単位で7年間も利益を出し続けている戦略です

CatBoostの使い方がわからない、全部0になってしまう、R上の遺伝的アルゴリズムだけが どうにかして論理を拾ってくれる、でもあまりうまくはない。

なぜすべてゼロなのか？クラス別に確率を出しているようです。1の確率が30％や40％ならトレードして、バランスを見てください。
 
Alexander Alekseyevich:
どういう戦略なんだろう（笑)。

新しいWPセグメントが出現した後、引き戻しを待ってWPベクトルの方向に立ち、新しいWPベクトルが出現した地点で停止します。

 
elibrarius:
なぜゼロなんですか？クラス別の確率が出るようです。1の確率が30％や40％ならトレードして、バランスを見てください。

記事が整理できたらその方法でやってみようと思っていたのですが、騒がしくなりそうですね。このようなオフセットで安定性が得られることは稀です。

 

だから、誰がこの戦略を教えるのか、彼は稼げるのか、私はそう思っています :)私はサンプルを注ぐことができます - あなたは秘密を教え、共有することができれば、私の力を試すために - 私は、コードの戦略を共有します


基本的に1インジケーターで。
 
Aleksey Vyazmikin：

だから、誰がこの戦略を教えるのか、彼は稼げるのか、私はそう思っています :)私はサンプルを注ぐことができます - あなたは秘密を教え、共有することができれば、私の力を試すために - 私は、コードの戦略を共有します


基本的に1インジケーターで。
Aleksey Vyazmikin：

だから、この戦略を教えることができる人は、稼ぐことができる、そう思います。）私はサンプルを埋めることができます - あなたは秘密を教え、共有することができれば、私の力を試してみてください - 私はコードで戦略を共有することになります


基本的に1インジケーターで。

コードで戦略を知らずにどうやって教えるんだ）？

 
Aleksandr Alekseyevich:

コードの中の戦略を知らずにどうやって教えるのか）？

サンプリングによって、ここのみんなが教えてくれるように...。

 
Aleksey Vyazmikin：

サンプリングについて、ここでみんなが教えているように...。

私はmtでネットワークを作っていますが、ちょっと違うんです）サンプリングは置けないし、トレーニングに時間がかかるけど、利点もあります)))

削除済み  
Aleksey Vyazmikin：

だから、誰がこの戦略を教える のか、彼は稼げるのか、私はそう思っています :)私はサンプルを注ぐことができます - あなたは秘密を教え、共有することができれば、私の力を試すために - 私は、コードの戦略を共有します


基本的に1インジケーターで。

フラットで1年になる予定)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

は、1年間は平屋で過ごすことになる )

それは最悪の選択肢ではありません :)))

1...206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077...3399
新しいコメント