トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング

mytarmailS 2020.07.30 09:15 #19311

mytarmailS: パッケージは不要です、どこに書いてあるんですか？入力行列の非定形項目>>入力行列の非定形項目おそらく、Infが あるのでしょう。データで失敗したんだから、簡単な構文を工夫して、モデルを訓練してみたらどうだろう。 モデルを学習する前のデータに適用してみる X <- as.matrix(X) X[is.na(X)] <- 0 X[is.infinite(X)] <- 100 X は予測変数の行列である

マキシム・ドミトリエフスキー： 5kmの眺望、アラビレッジ あなたのカスタムビルドはどうですか？)

削除済み 2020.07.30 09:30 #19312

mytarmailS: モデルを学習する前に、これをデータに適用してみるX は予測変数の行列である市井の人、何かいいことあった？) くちやかましい

mytarmailS 2020.07.30 09:31 #19313

多項式や調和的近似について知っている人PLEASE! Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 09:36 #19314 mytarmailS: パッケージは不要です、どこに書いてあるんですか？入力行列の非定形項目>>入力行列の非定形項目おそらく、Infが あるのでしょう。データで失敗したのだから、簡単な構文で作業をしてみて、その後に初めてモデルを訓練すればいいのではないでしょうか。終値の 列を与えてしまったのがいけなかったのでしょうか。way <- "F:\\FX\\Открытие Брокер_Demo\\Musor\\000\\Save_OHLC.csv" # ваш путь dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") # читаем файл clos <- dt$Close # цеНу закрытия в отдельную переменную get.ind <- function(x,n=5){ 意味を理解するために、データを添付しますので、よろしくお願いします。 Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов. Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается... ファイル: Save_OHLC.zip 5363 kb mytarmailS 2020.07.30 09:42 #19315 Aleksey Vyazmikin： 私は何を間違えたのか、終値の 列を与えてしまいました。 私が与えたコマンドのうち、(( タイプを間違えてしまったようです。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 09:48 #19316 mytarmailS: 私は何か間違ったことをしたに違いない(( 私が与えたコマンドを入力します。 Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees, : Non-finite entries in the input matrix でも、もしかしたら置き場所を間違えたかな？ get.target <- function(x, change){ zz <- TTR::ZigZag(x,change = change,percent = F) zz <- c(diff(zz),0) ; zz[zz>=0] <- 1 ; zz[zz<0] <- -1 return(zz) } X <- as.matrix(X) X[is.na(X)] <- 0 X[is.infinite(X)] <- 100 X <- get.ind(clos) Y <- as.factor(get.target(clos,change = 0.001)) library(uwot) 0.001ってな んだ～？ mytarmailS 2020.07.30 09:57 #19317 Aleksey Vyazmikin： でも、もしかしたら置き場所を間違えたかな？ 場所が違う ))) 作成前の「X」を操作したい場合 X <- get.ind(clos) X <- as.matrix(X) X[is.na(X)] <- 0 をこうしてください。 アレクセイ・ヴャジミキン0.001って 何だろう--。 ZZの膝の大きさをポイント数で、または桁数に応じて指定します。 何が何だかわからなくなったら、見てください。 get.target <- function(x, change){ zz <- TTR::ZigZag(x,change = change,percent = F) zz <- c(diff(zz),0) ; zz[zz>=0] <- 1 ; zz[zz<0] <- -1 return(zz) } は、TTRパケットであることがわかる。 をコンソールに書き込む。 ?TTR::ZigZag てをかりる igZag {TTR} R Documentation Zig Zag Description Zig Zag higlights trends by removing price changes smaller than change and interpolating lines between the extreme points. Usage ZigZag(HL, change = 10, percent = TRUE, retrace = FALSE, lastExtreme = TRUE) Arguments HL Object that is coercible to xts or matrix and contains either a High-Low price series, or a Close price series. change Minimum price movement, either in dollars or percent (see percent). percent Use percentage or dollar change? retrace Is change a retracement of the previous move, or an absolute change from peak to trough? lastExtreme If the extreme price is the same over multiple periods, should the extreme price be the first or last observation? Details The Zig Zag is non-predictive. The purpose of the Zig Zag is filter noise and make chart patterns clearer. It's more a visual tool than an indicator. Value A object of the same class as HL or a vector (if try.xts fails) containing the Zig Zag indicator. Warning The last value of the ZigZag indicator is unstable (i.e. unknown) until the turning point actually occurs. Therefore this indicator isn't well-suited for use for systematic trading strategies. Note If High-Low prices are given, the function calculates the max/min using the high/low prices. Otherwise the function calculates the max/min of the single series. Author(s) Joshua Ulrich References The following site(s) were used to code/document this indicator: http://www.fmlabs.com/reference/default.htm?url=ZigZag.htm https://www.linnsoft.com/techind/zig-zag-indicator-zig-zzo https://www.linnsoft.com/techind/zig-zag-oscillator-indicator-zzo http://www.metastock.com/Customer/Resources/TAAZ/#127 http://www.stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:zigzag Examples ## Get Data and Indicator ## data(ttrc) zz <- ZigZag( ttrc[,c("High", "Low")], change=20 ) Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 10:12 #19318 mytarmailS: ない ))作成前の「X」を操作したい場合好い線行くは、桁数に応じて、Xの膝の大きさをポイントなどで指定します。何が何だかわからなくなったら、見てください。を見ると、これはTTRパケットであることがわかります。をコンソールに書き込む。助けを求める うん、もうちょっと進んで、こうなった。 > X <- as.matrix(X) > X[is.na(X)] <- 0 > X[is.infinite(X)] <- 100 > library(uwot) > train.idx <- 100:8000 > test.idx <- 8001:10000 > UM <- umap(X = X[train.idx,], + y = Y[train.idx], + approx_pow = TRUE, + n_components = 3, + ret_mode .... [TRUNCATED] > predict.train <- umap_transform(X = X[train.idx,], + model = UM, n_threads = 4 L, + .... [TRUNCATED] 11:08:52 Read 7901 rows and found 31 numeric columns 11:08:52 Applying training data column filtering/scaling 11:08:52 Processing block 1 of 1 11:08:52 Writing NN index file to temp file C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpK0sSR3\file28f467fe2995 11:08:52 Searching Annoy index using 4 threads, search_k = 1500 11:08:52 Commencing smooth kNN distance calibration using 4 threads 11:08:52 Initializing by weighted average of neighbor coordinates using 4 threads 11:08:52 Commencing optimization for 167 epochs, with 118515 positive edges 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% [----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| **************************************************| 11:08:54 Finished > predict.test <- umap_transform(X = X[test.idx,], + model = UM, n_threads = 4 L, + ver .... [TRUNCATED] 11:08:54 Read 2000 rows and found 31 numeric columns 11:08:54 Applying training data column filtering/scaling 11:08:54 Processing block 1 of 1 11:08:54 Writing NN index file to temp file C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpK0sSR3\file28f45e3376d9 11:08:54 Searching Annoy index using 4 threads, search_k = 1500 11:08:55 Commencing smooth kNN distance calibration using 4 threads 11:08:55 Initializing by weighted average of neighbor coordinates using 4 threads 11:08:55 Commencing optimization for 167 epochs, with 30000 positive edges 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% [----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| **************************************************| 11:08:55 Finished > library(car) Загрузка требуемого пакета: carData > scatter3d(x = predict.train[,1], + y = predict.train[,2], + z = predict.train[,3], + groups = Y[train.idx], + .... [TRUNCATED] Загрузка требуемого пакета: rgl Загрузка требуемого пакета: mgcv 価格ステップが1の場合、0,001を例えば100に変更すればいいのでしょうか？ 100に変更しました。 11:15:15 Read 2000 rows and found 31 numeric columns 11:15:15 Applying training data column filtering/scaling 11:15:15 Processing block 1 of 1 11:15:15 Writing NN index file to temp file C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpK0sSR3\file28f417876e23 11:15:15 Searching Annoy index using 4 threads, search_k = 1500 11:15:15 Commencing smooth kNN distance calibration using 4 threads 11:15:15 Initializing by weighted average of neighbor coordinates using 4 threads 11:15:15 Commencing optimization for 167 epochs, with 30000 positive edges 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% [----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| **************************************************| 11:15:16 Finished > library(car) > scatter3d(x = predict.train[,1], + y = predict.train[,2], + z = predict.train[,3], + groups = Y[train.idx], + .... mytarmailS 2020.07.30 10:19 #19319

Aleksey Vyazmikin： そう、どんどん進んで、こんな感じになりました。価格ステップが1の場合、0.001を例えば100に変更すればいいのでしょうか？ チェンジパラメーターで 遊ぶ last200clos <- tail(clos,200) plot(last200clos,t="l") zz <- TTR::ZigZag(HL = last200clos , percent = F,change = 50) lines(zz,col=2,lwd=2)

Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 10:23 #19320

mytarmailS: チェンジパラメーターで 遊ぶ 前回の結果、4つの明確なクラスターを得ることができました。 先ほど、結果を推定するための数値のお話がありましたが、どのような数値を見ればいいのでしょうか？
