トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1868

新しいコメント
 
Aleksey Vyazmikin：

ここにいる皆さんは理論的に強いです。

目標は何ですか？

は、もう儲かるようになったんですか？

レシェトフがフォーラムで私に正しい質問をした：もし私が赤字になったらどうすればいい？

彼はかなり頭がよくて、ニューラルネットワークの ことも知っていた。

その結果、悲惨なことになる。

 
Valeriy Yastremskiy：

ちょっと唐突すぎる気もしますが）MOやニューラルネットワークは、ある種のタスクで機能します。FXでは、歴史のチュートリアルを除けば、今のところ自宅のパソコンではほとんど再現できない。しかし、容量は大きくなっています。数千のコアとコアごとの最大RAMを持つクラスターはまだ利用できませんが、時間の問題でしょう。オーバーキル、さらに言えばフルオーバーロードはキャンセルされません）については。

もし私が、まあ、突然ニューロンに関わることになったら、マイナスから這い上がるというタスクを課すでしょう。

つまり、すべてが終わったところから、すぐにスタートするのです。

この話題は支持できるけど、明日

;)

 
Renat Akhtyamov：

目標は何ですか？

もう儲かったのか？

レシェトフがフォーラムで私に正しい質問をした：もし私が赤字になったらどうすればいい？

彼はかなり頭が良く、ニューラルネットワークについて何か理解しているようでした。

その結果は、嘆かわしいものです。

上記トピックの趣旨を声高に主張しました。

私は勝つことも負けることもありましたが、だからこそ、どうすれば負けることが少なくなるのかに興味があります。

削除済み  
皆さんは夏に大麻をやっていますか？冬になると理解できる、ビタミン不足
 
Renat Akhtyamov：

なるほど。

と、これがMaximのコードです。

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

個人的にはデジタルフィルターを連想させる

そうですね、MOは典型的なフィルターで、そのパラメーターだけが目的のものに調整されています。このようなフィルターがマシュカより優れているかどうかは別問題である）。
 
mytarmailS:

on read the expert...

もっといいのは、本を読むことだ...。

これ以上、時間を無駄にしないためにも。
何を答えたらいいのかもわからない。推定回帰関数を投げておいて、自分が賢いとでも思っているのか？学習で使うのがRSME関数であれば、その値を減らして、減らす原因となったモデルだけを残そうとしているのではありませんか？では、原理的に偏差誤差の増加を考えないとすると、関数値の伸びはどうなるのでしょうか？この誤差はどのような条件で大きくなるのでしょうか？誤差を観察するだけで糞みたいなエポック数を設定しても、この誤差によって結果モデルをより良く選択することはできないのでは？いや、それなら、あなたの教えの物理的なポイントは何なのでしょうか？ポピュラーに渡して、誰が度胸があるのか見てみよう!!!!
 
Maxim Dmitrievsky：
みなさんは夏に大麻をやっていますか？冬はビタミン不足になるのも無理はない。
暑さ、週末、アルコール、レナット))))
削除済み  

さて、フレームワーク全体はほぼきれいになったので、あとはgrailをいくつか。

できるだけ自動化したいんです。例えば、取引ルールをクラスタごとに別のmql関数に分割するアイディアがあります。

例えば、各クラスタに対してどのような戦略をとるのか？


ある価格が何か（平均値や偏差値）よりも高い／低い場合、予測されたクラスタに応じて、あれこれと工夫をする。

2時間目のみ、つまりチャートの右側部分が取引に関与しています。

ボットのmqlコード全体を生成することも可能です。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

さて、フレームワーク全体はほぼきれいになったので、あとはgrailをいくつか。

できるだけ自動化したいんです。例えば、取引ルールをクラスタごとに別のmql関数に分割するアイディアがあります。

例えば、各クラスタに対してどのような戦略をとるのか？


ある価格が何か（平均値や偏差値）よりも高い／低い場合、予測されたクラスタに応じて、あれこれと工夫をする。

2時間目のみ、つまりチャートの右側部分が取引に関与しています。

ボットのmqlコード全体を生成することが可能です。

エントリーポイント出口と非エントリーポイント戦略。構文解析で生成する？また、トレーニングの期間は？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

さて、フレームワーク全体はほぼきれいになったので、あとはgrailをいくつか。

できるだけ自動化したいんです。例えば、取引ルールをクラスタごとに別のmql関数に分割するアイディアがあります。

例えば、各クラスタに対してどのような戦略をとるのか？


ある価格が何か（平均値や偏差値）よりも高い／低い場合、予測されるクラスタに応じて、あれこれと工夫をする。

2時間目のみ、つまりチャートの右側部分が取引に関与しています。

ボットのmqlコード全体を生成することも可能です

ここで重要なのは、どこで利益を取るか、どのようにSLを相殺するかというポジション管理です。クラスターが上下する方向にエントリー。 フラットなクラスターには別の戦略 - 120マウスの中心に向かって。

1...186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875...3399
新しいコメント