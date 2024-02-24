トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1867 1...186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874...3399 新しいコメント Roman 2020.07.13 00:11 #18661 Valeriy Yastremskiy： 説明文はどこで読めますか？興味深い考えです) 何の説明？よくわからないんです。 OOPの入門コースは、動物か人間の例から始まります。 そして、講師のスカスカな説明を理解するために、こんな写真をググってみてください。 どこかにOOPだけの絵があった。今は見つかりません。 そこには、完全な図式が描かれていた。 また、木の描写であれば、あくまで私の例、私の妄想に過ぎません。 馬鹿正直に街路樹を見て、精神的に木そのものとその住人、コンストラクタ、フィールド、メソッド、継承の両方を並べました :)) Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 00:13 #18662 Renat Akhtyamov： 諾うネット上では、「金儲けに貢献した神経細胞は1つもない」という大合唱が起こっています。とか、ここでもhttps://www.mql5.com/ru/forum/346008 まあ、唐突すぎますが）MOやニューラルネットワークは、ある種のタスクで機能します。FXでは自宅のパソコンで履歴のトレーニングをする以外は、ほとんど再現できません。しかし、パワーは増している。数千のコアとコアごとの最大RAMを持つクラスターはまだ利用できませんが、時間の問題でしょう。しかし、オーバーキル、さらに言えばトータルオーバーキルは中止されていない）。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.13 00:17 #18663 Renat Akhtyamov： その通り ウェブ上では事実上、1つの神経細胞も金儲けに貢献していないという大合唱が繰り広げられている とか、ここでも https://www.mql5.com/ru/forum/346008 Renat Akhtyamov： 私は木の専門家ですが、彼は今、フォーラムの自分のスレッドの一つで、自分の巨額のペンションの損失を叫んでいる だから、黄葉の話を始めたのですが...。 はっきり言いますが、マニュアル取引でお金が漏れたのです。では、なぜMOをほのめかしてミスリードしているのでしょうか？ そのスレッドで泣いているわけではありませんが、エラーとそのタイムリーな修正をコントロールする可能性を理解したいのです。 Mihail Marchukajtes 2020.07.13 00:24 #18664 mytarmailS: みんな、インターネット上のコース/講義の何百ものMEについて、すべてについて、なぜあなたはそれらを見ていない、なぜあなたはここに座って、このナンセンスを書いている、AMOのあなたの理解はゼロにそのではありませんが、それは負のはるかにある、なぜあなたは誤報ですこれらのゴミ投稿のトンを作成するのですか？一言だけ言わせてください。 とんでもない前置詞ですね。どの言葉を嘘だと思ったのか、どう説明するのですか？ Renat Akhtyamov 2020.07.13 00:28 #18665 Aleksey Vyazmikin： はっきり言って、手動取引で資金が流出する。では、なぜMOをほのめかしてミスリードするのでしょうか？そして、その話題で泣いているわけではありませんが、エラーをコントロールする可能性とそのタイムリーな訂正を理解したいのです。 どんな戦略も、まず「いかに儲けるか」ではなく、「いかに損をしないか」から開発が始まる。 Renat Akhtyamov 2020.07.13 00:31 #18666 Valeriy Yastremskiy： ちょっと唐突すぎる気もしますが）MOやニューラルネットワークは、ある種のタスクで機能します。FXでは、歴史のチュートリアルを除けば、今のところ自宅のパソコンではほとんど再現できない。しかし、パワーは増している。数千のコアとコアごとの最大RAMを持つクラスターはまだ利用できませんが、時間の問題でしょう。オーバーシュートについては、トータルでのオーバーシュートはともかくとして）。 ニューロンで稼ぐ例を少なくとも1つ(!)教えてください。 すでに何度かここでこの話題を取り上げています Aleksey Vyazmikin 2020.07.13 00:34 #18667 Renat Akhtyamov: どのような戦略であっても、最初に取り組むべきことは「いかに儲けるか」ではなく「いかに損をしないか」です。 ここはみんな理論的に強いんです。 mytarmailS 2020.07.13 00:44 #18668 Mihail Marchukajtes: なんだこのクソ偏見。どの言葉が嘘に聞こえるのか、どう説明するのですか？ 誰に対して？)))!!! 新しいデータからの予測を見てモデルを学習させる、 つまり検証 する必要があることを数日前に知ったばかりなのに、 その言葉すら知らないとは ))。 あなたにとっての天啓だったのですね ))))5年間ニューラルネットワークの 専門家だった人が、今日初めて「人工ニューロン」という言葉を耳にしたようなものです。 しかも、9割くらいあるんですよ。 誰が何を説明するんだ？ このスレで実際に自分の言ってることを理解してる人は5人以下で、あなたは間違いなくそこじゃないです Mihail Marchukajtes 2020.07.13 00:58 #18669 mytarmailS: 誰に対して？)))!!!新しいデータからの予測を見てモデルを訓練しなければならない、 つまり検証 しなければならないことを数日前に知ったばかり なのに、その言葉すら 知らないとは......）。あなたにとっての天啓だったのですね ))))5年間ニューラルネットワークの専門家だった人が、今日初めて「人工ニューロン」という言葉を耳にしたようなものです。しかも、9割くらいあるんですよ。誰が何を説明するんだ？このスレッドで実際に何を言っているのか分かっている人は5人以下だが、君は確実にその中にはいない。 すみません、誰かと勘違いしてませんか？私の言葉を引用していただけませんか!!!! トレーニングでは、トレーニングエリア以外のエリアを解析に使用する場合、これはネットワークにとって新しいデータとなりますね。しかし、失礼ですが、このセクションは「テストセクション」という名称ではないのでしょうか？それとも私の勘違いでしょうか？ mytarmailS 2020.07.13 01:15 #18670 Mihail Marchukajtes： すみません、誰かと勘違いしてませんか？で引用していただけませんか!!!!トレーニングでは、トレーニングセクション以外のセクションを解析に使用すると、それがネットワークにとっての新しいデータとなりますね？しかし、失礼ですが、このセクションは「テストセクション」という名称ではないのでしょうか？それとも私が混乱しているのでしょうか？on#18535 read expert...それよりも、本を読めよ...。 もう時間を無駄にしない Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.07.03www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
説明文はどこで読めますか？興味深い考えです)
何の説明？よくわからないんです。
OOPの入門コースは、動物か人間の例から始まります。
そして、講師のスカスカな説明を理解するために、こんな写真をググってみてください。
どこかにOOPだけの絵があった。今は見つかりません。
そこには、完全な図式が描かれていた。
また、木の描写であれば、あくまで私の例、私の妄想に過ぎません。
馬鹿正直に街路樹を見て、精神的に木そのものとその住人、コンストラクタ、フィールド、メソッド、継承の両方を並べました :))
諾う
ネット上では、「金儲けに貢献した神経細胞は1つもない」という大合唱が起こっています。
とか、ここでも
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
まあ、唐突すぎますが）MOやニューラルネットワークは、ある種のタスクで機能します。FXでは自宅のパソコンで履歴のトレーニングをする以外は、ほとんど再現できません。しかし、パワーは増している。数千のコアとコアごとの最大RAMを持つクラスターはまだ利用できませんが、時間の問題でしょう。しかし、オーバーキル、さらに言えばトータルオーバーキルは中止されていない）。
みんな、インターネット上のコース/講義の何百ものMEについて、すべてについて、なぜあなたはそれらを見ていない、なぜあなたはここに座って、このナンセンスを書いている、AMOのあなたの理解はゼロにそのではありませんが、それは負のはるかにある、なぜあなたは誤報ですこれらのゴミ投稿のトンを作成するのですか？
一言だけ言わせてください。
はっきり言って、手動取引で資金が流出する。では、なぜMOをほのめかしてミスリードするのでしょうか？
そして、その話題で泣いているわけではありませんが、エラーをコントロールする可能性とそのタイムリーな訂正を理解したいのです。
ちょっと唐突すぎる気もしますが）MOやニューラルネットワークは、ある種のタスクで機能します。FXでは、歴史のチュートリアルを除けば、今のところ自宅のパソコンではほとんど再現できない。しかし、パワーは増している。数千のコアとコアごとの最大RAMを持つクラスターはまだ利用できませんが、時間の問題でしょう。オーバーシュートについては、トータルでのオーバーシュートはともかくとして）。
ニューロンで稼ぐ例を少なくとも1つ(!)教えてください。
すでに何度かここでこの話題を取り上げています
どのような戦略であっても、最初に取り組むべきことは「いかに儲けるか」ではなく「いかに損をしないか」です。
ここはみんな理論的に強いんです。
なんだこのクソ偏見。どの言葉が嘘に聞こえるのか、どう説明するのですか？
すみません、誰かと勘違いしてませんか？私の言葉を引用していただけませんか!!!!
トレーニングでは、トレーニングエリア以外のエリアを解析に使用する場合、これはネットワークにとって新しいデータとなりますね。しかし、失礼ですが、このセクションは「テストセクション」という名称ではないのでしょうか？それとも私の勘違いでしょうか？
