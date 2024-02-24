トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1757

アレクセイ・ニコラエフ
金鍔は妖怪の守り神と言われている

説明されれば、それだけで価値があると思います))))

 
アレクセイ・パンフィロフ

便利かもしれませんね。

コードベースには、意図した波の三角波の位相（度数）を計算するインジケータが あります。MT4MT 5

デジタル化された正弦波は、動かす（位相を調整する）のが簡単です。

標準的な」正弦波インジケータがあれば教えてください、それを取引に使ってみます・・・アルゴリズムが分かれば、もうできているのですが。

価格の標準化」が可能かどうか教えてください。標準化というのは


リアルタイムモードでは，時系列が常に同じ特性，1つのスペクトルを持つように，振幅を適応的に変調し，周波数を変更する，すなわち，最終的に常に同じ特性を持つようにグラフの振幅と周波数を時々広げたり，狭めたりする

 
mytarmailS:

1.Alexeyさん、こんな複雑なインジケーターを書くくらいだから、相当詳しいんですね...。

価格の標準化」が可能かどうか教えてください。標準化とは...


2. リアルタイムモードでは、時系列が常に同じ特性、同じスペクトルを持つように、すなわち最終的に常に同じ特性を持つように、グラフの振幅と周波数を時々広げたり狭めたりするように、適応的に振幅を変調し周波数を変更する。

1.誇張しないでください。 テーマ：差分計算、例題を 読んでください。単純なことなんですけどね。

2.見慣れない文字が多い。


そして、一般的には何でもできるのです。ただ、時間がかかるし、やり方もいろいろある。

例えば、最近、ある文章を 投げかけたところ

値は昇順に変化する。バーカットステップは位相差で決めることができる。

"三角波の位相のイコールデルタのグラフ" 新しい記事の題材として興味をお持ちいただけたでしょうか？


.

DSP（静止した正弦波のこと）の中で、非定常性を扱う方法を 読むと面白いです。また、系列の対数についても言及しています。

これを計量経済学の手法と比較するのは興味深いことです。

 
アレクセイ・パンフィロフ

2.見慣れない文字が多い。

そのため、リアルタイムモードでは、一定の周波数、振幅、場合によっては位相の正規化が行われます。

全くしていないのでしょうか？もしそうなら、どのような業務で、どのような目的で？

 
mytarmailS:

つまり、リアルタイムモードでは、周波数、振幅、場合によっては位相による一定の正規化が行われるのである。

全くしていないのでしょうか？ もしそうなら、どのような用途で、どのような目的で？

)))

私は主張できないが、ほとんどの場合、彼らはそうである。そして、その選択肢は 、前の記事で提案したとおりです。

使いこなすことはできませんが、正弦波軸で描かれたグラフがどのように見えるのか見てみたいです :)

コードベースには、MT4MT5で 想定される波の三角波の位相（度数）を計算するインジケータがあります。 値は昇順に変化する。バーのカットオフステップは、位相差で定義することができます。

"イコールデルタ三角波位相グラフ"は、新しい記事の題材として興味深いかもしれませんね？


mytarmailS:

単純ではなく、原始的で、常にラグがある、車の売買のようなものです。

連鎖反応の計算もプリミティブで、掛け算と足し算で爆弾を作る)))フーリエ分解もプリミティブでやっているし、回帰分析も移動平均も 掛け算と足し算だけ...です。まあ、対数が拡散して積分することもあるんですけどね、たまにしか......。あ、あとサインを忘れてた...。

一分や五分の遅れは、一時間や一ヶ月の遅れに比べれば、悪いことではない))))

ヴァレリー・ヤストレムスキー

連鎖反応計算もプリミティブで、掛けて足して、核爆弾を作る)))フーリエ 分解もプリミティブで、回帰分析、移動平均も掛けて 足すだけ......です。まあ、対数が拡散して積分することもあるんですけどね、たまにしか......。あ、あとサインを忘れてた...。

一分や五分の遅れは、一時間や一ヶ月の遅れに比べれば、悪いことではない))))

まあ、どうぞ ))

 
mytarmailS:

では、どうぞ ))

低周波の現象に高周波のデータをどうくっつけるかが問題で、モナはどうぞ)))))

 
ヴァレリー・ヤストレムスキー

高周波のデータをいかに低周波の現象とモナにねじ込むかが問題です)))))

問うは択ばざるは難し

