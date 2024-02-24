トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1763

アレクセイ・ヴャジミキン

なぜ、一般人をターゲットにしようと思ったのですか？

ターゲットはジグザグであるべきだと払いのけるのは、-。

1）ZZは、ポジションの方向 性について理想的な判断に相当するもので、これを目指すのが理想的です。

2) 先回りして、他のターゲットはどうなのか？ ポイントは、ゼロが他のターゲットより階層的に優れていることで、それらは「ローカル」であり、ゼロは「グローバル」であると言えます。

ローカルターゲットとは何かというと、それは -- sthastic>0.8のときに買わないとか、16時のときに買わないとか、ZZはこれらすべてのローカルターゲットを自分自身で組み合わせていて、その逆はない のです。

ローカルターゲットを使ってグローバルターゲットの予測を向上 させることはできますが、 両者を混同してはいけませんし、ましてや比較しては いけません。

私は、なぜ私がより良い立場にいるのかを説明しました。 もし、より良い解決策があるのなら、それを教えていただければと思います。


アレクセイ・ヴャジミキン

よく読んでいただけますか？ 先ほど、ターゲットがすべてのバーで取れないと書きましたが、これではCSVファイルから中間データを取得することができません。

少なくとも1日1回は取り外す必要があります。

これはまさに ローカルターゲット との符号です。

あなたのソリューションをインジケータ/指標で 包んでグローバルデータセットに追加し、それがグローバルな目標 予測を向上させるなら問題ありませんが、そうでないならゴミです。

 
まだ何もわかっていません。ターゲットをどう定義するのか、具体的に書く。各バーにZZベクトルですか？次のバーでベクトル変更ですか？ もっと具体的に、良いのか悪いのか、議論しましょう。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

まだ何もわかっていない。ターゲットをどう定義するのか、具体的に書く。各バーでZZベクトルなのか？次のバーでベクトル変更ですか？ もう少し具体的に書いていただいて、その上で良いか悪いかを議論しましょう。

layout(1:2)
x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l")

zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F)
lines(zz,col=4,lwd=2)

zz <- c(diff(zz),0)
zz[zz>=0] <- 1 
zz[zz<0] <- 0
plot(zz,t="h",col=2)

通常の分類は、「1」買い「0」売りです。あなたの理解力のなさには本当に驚かされます。MOに関するVladimir Perervenokの記事を読んだことがありますか？

 
Rのコードがよくわからない。とりあえず言葉にしてみると、履歴の上にZZを構築し、ZZセグメントのベクトルを使って分類を行うという理解でいいのでしょうか？それとも、シフトがあるのでしょうか？

もしシリーズがランダムでなければ、私のボットはパターンを引っ張ってくるはずです（サイクルがあれば、それを引っ張ってきます）。

それ以外の場合 - 現在のトレンドに合わせた調整でTS、それ以上ではありません。

 
そうですね、ZZの傾きは分類を表す記号で、ZZは1ポイント後ろにずれているので、ZZは1歩前に予測されるわけです

 
ZZはどのようなものをお使いですか？

最も正しい分類はセグメントの真ん中に近いと思うが？

 
1) はい、通常のZZです。AMOから見て、どのZZを使用するかに違いはありません。

2) その通りです。AMOは、他のフィルターと同様に遅延するDTF（デジタルフィルター）を構築しようとしているので、端よりも中央の方が常に良い予測になります。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

もしシリーズがランダムでなければ、私のボットはパターンを引っ張ってくるはずです（サイクルがあれば、それを引っ張ってきます）。

それ以外の場合 - 現在のトレンドに合わせた調整でTS、それ以上はない

(This is not Random)) 割り切れないというか、可能であればある程度の精度や確率でしか割り切れないんです。

 
ロールシャッハ

出来高比率で見ると、価格はフラクタルのように見える


という質問と、シリーズをさかのぼって比較して、圧縮に大きな変化があったのはどこですか？

