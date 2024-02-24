トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1763 1...175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.05.04 10:27 #17621 アレクセイ・ヴャジミキン なぜ、一般人をターゲットにしようと思ったのですか？ ターゲットはジグザグであるべきだと払いのけるのは、-。 1）ZZは、ポジションの方向 性について理想的な判断に相当するもので、これを目指すのが理想的です。 2) 先回りして、他のターゲットはどうなのか？ ポイントは、ゼロが他のターゲットより階層的に優れていることで、それらは「ローカル」であり、ゼロは「グローバル」であると言えます。 ローカルターゲットとは何かというと、それは -- sthastic>0.8のときに買わないとか、16時のときに買わないとか、ZZはこれらすべてのローカルターゲットを自分自身で組み合わせていて、その逆はない のです。 ローカルターゲットを使ってグローバルターゲットの予測を向上 させることはできますが、 両者を混同してはいけませんし、ましてや比較しては いけません。 私は、なぜ私がより良い立場にいるのかを説明しました。 もし、より良い解決策があるのなら、それを教えていただければと思います。 アレクセイ・ヴャジミキン よく読んでいただけますか？ 先ほど、ターゲットがすべてのバーで取れないと書きましたが、これではCSVファイルから中間データを取得することができません。 少なくとも1日1回は取り外す必要があります。 これはまさに ローカルターゲット との符号です。 あなたのソリューションをインジケータ/指標で 包んでグローバルデータセットに追加し、それがグローバルな目標 予測を向上させるなら問題ありませんが、そうでないならゴミです。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.04 11:34 #17622 mytarmailS: ターゲットがジグザグであるべきだと払いのけるのは、-。 1）ZZは理想的な位置決め 判断に相当するもので、これを目指すのが理想的です。 2) 先回りして、他のターゲットはどうなのか？ ポイントは、ゼロが他のターゲットより階層的に優れていること、彼らは「ローカル」と呼ぶことができ、ゼロは「グローバル」であることです。 ローカルターゲットとは何かというと、それは -- sthastic>0.8のときに買わないとか、16時のときに買わないとか、ZZはこれらすべてのローカルターゲットを自分自身で組み合わせており、その逆は ない。 ローカルターゲットを使ってグローバルターゲットの予測を向上 させることはできますが、両者を混同してはいけませんし、ましてや比較しては いけません。 というわけで、ZZの理由を説明しましたが、もしもっと良い解決策があれば、ぜひ教えてください。 まだ何もわかっていません。ターゲットをどう定義するのか、具体的に書く。各バーにZZベクトルですか？次のバーでベクトル変更ですか？ もっと具体的に、良いのか悪いのか、議論しましょう。 mytarmailS 2020.05.04 11:44 #17623 アレクセイ・ヴャジミキン まだ何もわかっていない。ターゲットをどう定義するのか、具体的に書く。各バーでZZベクトルなのか？次のバーでベクトル変更ですか？ もう少し具体的に書いていただいて、その上で良いか悪いかを議論しましょう。 layout(1:2) x <- cumsum(rnorm(100)) plot(x,t="l") zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F) lines(zz,col=4,lwd=2) zz <- c(diff(zz),0) zz[zz>=0] <- 1 zz[zz<0] <- 0 plot(zz,t="h",col=2) 通常の分類は、「1」買い「0」売りです。あなたの理解力のなさには本当に驚かされます。MOに関するVladimir Perervenokの記事を読んだことがありますか？ Aleksey Vyazmikin 2020.05.04 12:09 #17624 mytarmailS: 通常の分類では、「1」買い「0」売りとなります。あなたの理解力のなさに純粋に驚いているのですが、Vladimir PerervenokのMOに関する記事を読んだことがありますか？ Rのコードがよくわからない。とりあえず言葉にしてみると、履歴の上にZZを構築し、ZZセグメントのベクトルを使って分類を行うという理解でいいのでしょうか？それとも、シフトがあるのでしょうか？ 削除済み 2020.05.04 12:48 #17625 もしシリーズがランダムでなければ、私のボットはパターンを引っ張ってくるはずです（サイクルがあれば、それを引っ張ってきます）。 それ以外の場合 - 現在のトレンドに合わせた調整でTS、それ以上ではありません。 mytarmailS 2020.05.04 12:51 #17626 アレクセイ・ヴャジミキン Rのコードがよくわからない。とりあえず言葉にしてみると、履歴の上にZZを作り、セグメントZZのベクトルで分類しているという理解でいいのでしょうか？それとも、シフトがあるのでしょうか？ そうですね、ZZの傾きは分類を表す記号で、ZZは1ポイント後ろにずれているので、ZZは1歩前に予測されるわけです Aleksey Vyazmikin 2020.05.04 13:04 #17627 mytarmailS: そうですね、ZZの傾きは分類のサインで、ZZが1ポイント後ろにずれると、ZZが1歩前に進むと予測されます。 ZZはどのようなものをお使いですか？ 最も正しい分類はセグメントの真ん中に近いと思うが？ mytarmailS 2020.05.04 13:45 #17628 アレクセイ・ヴャジミキン 1）使用しているZZの種類は？ 2）最も正しい分類はセグメントの真ん中に近いと思うが？ 1) はい、通常のZZです。AMOから見て、どのZZを使用するかに違いはありません。 2) その通りです。AMOは、他のフィルターと同様に遅延するDTF（デジタルフィルター）を構築しようとしているので、端よりも中央の方が常に良い予測になります。 Valeriy Yastremskiy 2020.05.04 13:51 #17629 マキシム・ドミトリエフスキー もしシリーズがランダムでなければ、私のボットはパターンを引っ張ってくるはずです（サイクルがあれば、それを引っ張ってきます）。 それ以外の場合 - 現在のトレンドに合わせた調整でTS、それ以上はない (This is not Random)) 割り切れないというか、可能であればある程度の精度や確率でしか割り切れないんです。 Valeriy Yastremskiy 2020.05.04 13:54 #17630 ロールシャッハ 出来高比率で見ると、価格はフラクタルのように見える という質問と、シリーズをさかのぼって比較して、圧縮に大きな変化があったのはどこですか？ 1...175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ、一般人をターゲットにしようと思ったのですか？
ターゲットはジグザグであるべきだと払いのけるのは、-。
1）ZZは、ポジションの方向 性について理想的な判断に相当するもので、これを目指すのが理想的です。
2) 先回りして、他のターゲットはどうなのか？ ポイントは、ゼロが他のターゲットより階層的に優れていることで、それらは「ローカル」であり、ゼロは「グローバル」であると言えます。
ローカルターゲットとは何かというと、それは -- sthastic>0.8のときに買わないとか、16時のときに買わないとか、ZZはこれらすべてのローカルターゲットを自分自身で組み合わせていて、その逆はない のです。
ローカルターゲットを使ってグローバルターゲットの予測を向上 させることはできますが、 両者を混同してはいけませんし、ましてや比較しては いけません。
私は、なぜ私がより良い立場にいるのかを説明しました。 もし、より良い解決策があるのなら、それを教えていただければと思います。
よく読んでいただけますか？ 先ほど、ターゲットがすべてのバーで取れないと書きましたが、これではCSVファイルから中間データを取得することができません。
少なくとも1日1回は取り外す必要があります。
これはまさに ローカルターゲット との符号です。
あなたのソリューションをインジケータ/指標で 包んでグローバルデータセットに追加し、それがグローバルな目標 予測を向上させるなら問題ありませんが、そうでないならゴミです。
まだ何もわかっていません。ターゲットをどう定義するのか、具体的に書く。各バーにZZベクトルですか？次のバーでベクトル変更ですか？ もっと具体的に、良いのか悪いのか、議論しましょう。
通常の分類は、「1」買い「0」売りです。あなたの理解力のなさには本当に驚かされます。MOに関するVladimir Perervenokの記事を読んだことがありますか？
Rのコードがよくわからない。とりあえず言葉にしてみると、履歴の上にZZを構築し、ZZセグメントのベクトルを使って分類を行うという理解でいいのでしょうか？それとも、シフトがあるのでしょうか？
もしシリーズがランダムでなければ、私のボットはパターンを引っ張ってくるはずです（サイクルがあれば、それを引っ張ってきます）。
それ以外の場合 - 現在のトレンドに合わせた調整でTS、それ以上ではありません。
そうですね、ZZの傾きは分類を表す記号で、ZZは1ポイント後ろにずれているので、ZZは1歩前に予測されるわけです
ZZはどのようなものをお使いですか？
最も正しい分類はセグメントの真ん中に近いと思うが？
1) はい、通常のZZです。AMOから見て、どのZZを使用するかに違いはありません。
2) その通りです。AMOは、他のフィルターと同様に遅延するDTF（デジタルフィルター）を構築しようとしているので、端よりも中央の方が常に良い予測になります。
(This is not Random)) 割り切れないというか、可能であればある程度の精度や確率でしか割り切れないんです。
出来高比率で見ると、価格はフラクタルのように見える
という質問と、シリーズをさかのぼって比較して、圧縮に大きな変化があったのはどこですか？