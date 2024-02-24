トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1754

mytarmailS:

分類に移ろう、指標は明確、いつでも誰かと比較できる、そして簡単だ。

面白いアイデアがあるんです。

ターゲットと価格＋様々な有用な指標でデータセット（全て同じ）を作成し、ここに掲載し、テストとトレースを作成し、すでに学習したモデルの完全なOOS検証のために「test2」を作成したらどうでしょう。

人々はデータセットをアップロードして分類の質を高めようとし、うまくいったものがあれば、チップ／インジケータとしてデータセットに追加されることになるのです。

その結果

1) データセットが改良され、その中の特徴量が改善される。

2）モデルの改善

3) 機能とAMOの連携方法の理解が進む。

4）リモートではあるが、チームワーク

5) みんなのためになる、みんなが得をする、最終的にいがみ合うことなく団結する、チャレンジは誰よりもうまくやろうというインセンティブになる。

千人千色

 
マキシム・ドミトリエフスキー

夫々に

を単一のターゲットとするデータセットで、 すべての

これが解決策だ!

そうすれば、それぞれが自分のためにではなく、一つのプロジェクトについて 話すことが多くなり、全員が自分のためではなく、一つのプロジェクトに 参加することで、全員の理解が深まるでしょう。

社会主義は良いが、群衆が共通の理解を欠いたとき、共通の信仰は我々を救わない。

各自が自分の信じるものを信じなければならない。それは、あなたの信仰と行いに応じて報われるからである。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

社会主義は良いが、群衆が一心同体でないとき、一つの信仰は救われない

みんな何かを信じなければならない。それは、あなたの信仰と行いに応じて与えられるからだ。

酔っているのか？))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

は同じになりますが、左から右へ

うっ、右の線路からとは気がつかなかった。それなら、過去に値切れない（未来に最適化できない）ので、おもしろくない......。

テストピースの位置にバイアスがかかっているんですね。それよりも重要なのは、OOSのTCの特性を維持することです。

正面からのOOSは、時間による長期トレンドの分析でTSに一定の意味を持たせている。それ以外の場合は、違いはありません
 
マキシム・ドミトリエフスキー

テストピースの位置について、先入観を持っているのですね。それ以上に重要なのは、CBでTCの特性を維持することです

正面からのOOSは、長期的な時間依存性のあるトレンドの分析とのTSに一定の意味がある。そうでなければ、何の違いもありません。

まあ、同じ土俵に立ってないんですけどね。

私のことを「あなた」と呼んでください。

あなたについて - ここにいる全員について）

一般的には欠陥のあるアプローチで、表であれ裏であれ、どんなピースでも偶然にはめ込むことができるのです。

 
三角形の高さを、見つかったパターンが保存される確率とするならば、マキシムのアプローチの方が論理的です。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

あなたについて - ここにいる全員について）

一般的に、それは欠陥のあるアプローチです、あなたは誤って、表や裏の任意の部分を装着することができます

地域のトレンドをどう見るか、時間軸が違う、どうやってグラデーションをつけるか、少なくともそのロジックは？もちろん、そうです。答えは、70から20年刻みですべてのシンボルのテストにあります ))) と行の90％の利益場合 )))))糞確率は仕方ないとしても・・・10%は必ずあるんだよなぁ・・・。常に学ぶべきで、自分もそれを得る...。

