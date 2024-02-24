トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1754 1...174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761...3399 新しいコメント 削除済み 2020.04.30 10:13 #17531 mytarmailS: 分類に移ろう、指標は明確、いつでも誰かと比較できる、そして簡単だ。 面白いアイデアがあるんです。 ターゲットと価格＋様々な有用な指標でデータセット（全て同じ）を作成し、ここに掲載し、テストとトレースを作成し、すでに学習したモデルの完全なOOS検証のために「test2」を作成したらどうでしょう。 人々はデータセットをアップロードして分類の質を高めようとし、うまくいったものがあれば、チップ／インジケータとしてデータセットに追加されることになるのです。 その結果 1) データセットが改良され、その中の特徴量が改善される。 2）モデルの改善 3) 機能とAMOの連携方法の理解が進む。 4）リモートではあるが、チームワーク 5) みんなのためになる、みんなが得をする、最終的にいがみ合うことなく団結する、チャレンジは誰よりもうまくやろうというインセンティブになる。 千人千色 mytarmailS 2020.04.30 10:16 #17532 マキシム・ドミトリエフスキー： 夫々に を単一のターゲットとするデータセットで、 すべての これが解決策だ! そうすれば、それぞれが自分のためにではなく、一つのプロジェクトについて 話すことが多くなり、全員が自分のためではなく、一つのプロジェクトに 参加することで、全員の理解が深まるでしょう。 削除済み 2020.04.30 10:20 #17533 mytarmailS: を単一のターゲットとするデータセットで、 すべての これが解決策だ! そうすれば、会話は1つのことについてではなく、すべての人の向上のためになり、すべての人が1つのプロジェクトに参加しているのだから、より多くの理解が得られるだろう。 社会主義は良いが、群衆が共通の理解を欠いたとき、共通の信仰は我々を救わない。 各自が自分の信じるものを信じなければならない。それは、あなたの信仰と行いに応じて報われるからである。 mytarmailS 2020.04.30 10:35 #17534 マキシム・ドミトリエフスキー 社会主義は良いが、群衆が一心同体でないとき、一つの信仰は救われない みんな何かを信じなければならない。それは、あなたの信仰と行いに応じて与えられるからだ。 酔っているのか？)) Andrey Khatimlianskii 2020.04.30 11:21 #17535 マキシム・ドミトリエフスキー は同じになりますが、左から右へ うっ、右の線路からとは気がつかなかった。それなら、過去に値切れない（未来に最適化できない）ので、おもしろくない......。 削除済み 2020.04.30 11:48 #17536 アンドレイ・ハチムリアンスキー うっ、しかも、右側のトラックとは。それなら、過去に値切れない（未来に最適化できない）ので、おもしろくない...。 テストピースの位置にバイアスがかかっているんですね。それよりも重要なのは、OOSのTCの特性を維持することです。 正面からのOOSは、時間による長期トレンドの分析でTSに一定の意味を持たせている。それ以外の場合は、違いはありません Andrey Khatimlianskii 2020.04.30 12:48 #17537 マキシム・ドミトリエフスキー テストピースの位置について、先入観を持っているのですね。それ以上に重要なのは、CBでTCの特性を維持することです 正面からのOOSは、長期的な時間依存性のあるトレンドの分析とのTSに一定の意味がある。そうでなければ、何の違いもありません。 まあ、同じ土俵に立ってないんですけどね。 私のことを「あなた」と呼んでください。 削除済み 2020.04.30 12:53 #17538 アンドレイ・ハチムリアンスキー まあ、同じ土俵に立ってないんですけどね。 ファーストネームで話してもいいんです。 あなたについて - ここにいる全員について） 一般的には欠陥のあるアプローチで、表であれ裏であれ、どんなピースでも偶然にはめ込むことができるのです。 Aleksey Panfilov 2020.04.30 13:24 #17539 アンドレイ・ハチムリアンスキー まあ、同じ土俵に立ってないんですけどね。 先着順で話しかけられます。 三角形の高さを、見つかったパターンが保存される確率とするならば、マキシムのアプローチの方が論理的です。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.30 14:44 #17540 マキシム・ドミトリエフスキー あなたについて - ここにいる全員について） 一般的に、それは欠陥のあるアプローチです、あなたは誤って、表や裏の任意の部分を装着することができます 地域のトレンドをどう見るか、時間軸が違う、どうやってグラデーションをつけるか、少なくともそのロジックは？もちろん、そうです。答えは、70から20年刻みですべてのシンボルのテストにあります ))) と行の90％の利益場合 )))))糞確率は仕方ないとしても・・・10%は必ずあるんだよなぁ・・・。常に学ぶべきで、自分もそれを得る...。 1...174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
分類に移ろう、指標は明確、いつでも誰かと比較できる、そして簡単だ。
面白いアイデアがあるんです。
ターゲットと価格＋様々な有用な指標でデータセット（全て同じ）を作成し、ここに掲載し、テストとトレースを作成し、すでに学習したモデルの完全なOOS検証のために「test2」を作成したらどうでしょう。
人々はデータセットをアップロードして分類の質を高めようとし、うまくいったものがあれば、チップ／インジケータとしてデータセットに追加されることになるのです。
その結果
1) データセットが改良され、その中の特徴量が改善される。
2）モデルの改善
3) 機能とAMOの連携方法の理解が進む。
4）リモートではあるが、チームワーク
5) みんなのためになる、みんなが得をする、最終的にいがみ合うことなく団結する、チャレンジは誰よりもうまくやろうというインセンティブになる。
千人千色
夫々に
を単一のターゲットとするデータセットで、 すべての
これが解決策だ!
そうすれば、それぞれが自分のためにではなく、一つのプロジェクトについて 話すことが多くなり、全員が自分のためではなく、一つのプロジェクトに 参加することで、全員の理解が深まるでしょう。
を単一のターゲットとするデータセットで、 すべての
これが解決策だ!
そうすれば、会話は1つのことについてではなく、すべての人の向上のためになり、すべての人が1つのプロジェクトに参加しているのだから、より多くの理解が得られるだろう。
社会主義は良いが、群衆が共通の理解を欠いたとき、共通の信仰は我々を救わない。
各自が自分の信じるものを信じなければならない。それは、あなたの信仰と行いに応じて報われるからである。
社会主義は良いが、群衆が一心同体でないとき、一つの信仰は救われない
みんな何かを信じなければならない。それは、あなたの信仰と行いに応じて与えられるからだ。
酔っているのか？))
は同じになりますが、左から右へ
うっ、右の線路からとは気がつかなかった。それなら、過去に値切れない（未来に最適化できない）ので、おもしろくない......。
うっ、しかも、右側のトラックとは。それなら、過去に値切れない（未来に最適化できない）ので、おもしろくない...。
テストピースの位置にバイアスがかかっているんですね。それよりも重要なのは、OOSのTCの特性を維持することです。正面からのOOSは、時間による長期トレンドの分析でTSに一定の意味を持たせている。それ以外の場合は、違いはありません
テストピースの位置について、先入観を持っているのですね。それ以上に重要なのは、CBでTCの特性を維持することです正面からのOOSは、長期的な時間依存性のあるトレンドの分析とのTSに一定の意味がある。そうでなければ、何の違いもありません。
まあ、同じ土俵に立ってないんですけどね。
私のことを「あなた」と呼んでください。
まあ、同じ土俵に立ってないんですけどね。
ファーストネームで話してもいいんです。
あなたについて - ここにいる全員について）
一般的には欠陥のあるアプローチで、表であれ裏であれ、どんなピースでも偶然にはめ込むことができるのです。
まあ、同じ土俵に立ってないんですけどね。
先着順で話しかけられます。
三角形の高さを、見つかったパターンが保存される確率とするならば、マキシムのアプローチの方が論理的です。
あなたについて - ここにいる全員について）
一般的に、それは欠陥のあるアプローチです、あなたは誤って、表や裏の任意の部分を装着することができます
地域のトレンドをどう見るか、時間軸が違う、どうやってグラデーションをつけるか、少なくともそのロジックは？もちろん、そうです。答えは、70から20年刻みですべてのシンボルのテストにあります ))) と行の90％の利益場合 )))))糞確率は仕方ないとしても・・・10%は必ずあるんだよなぁ・・・。常に学ぶべきで、自分もそれを得る...。