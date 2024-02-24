トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1761

ロールシャッハ

ふと思ったのですが、アーカイバはランダム性のテストとして 使えますね。ランダムはアーカイバで圧縮されません。

コチエ、異なるサイズ、いくつかのサンプルをテストする必要があります。コンポーネント分解をしてみて、圧縮率が改善されるかどうか試してみてください。

flacの方が向いているようですが、圧縮はもっとひどいです。ロールシャッハ：圧縮はflacの方が適しているようですが、flacの方が悪いですね。

数量比では、フラクタルと同程度の価格です


 
ロールシャッハ

出来高比率で見ると、価格はフラクタルのように見える


グッドスタート価格は、パターンが確実に存在するフラクタル変奏曲に似ているとすれば)))ランダム性を持ったPも正解))))

ひとつわからないのは、圧縮比がランダムレンジとPで一番高いのはなぜか？
 
ヴァレリー・ヤストレムスキー
ひとつわからないのは、圧縮比が乱数域とPiで一番高いのはなぜか？

その逆で、圧縮比が一番低くなっている

 
ロールシャッハ

その逆で、圧縮比が一番小さいのです

柄を抜いて解凍し、オリジナルとの違いを確認するために残しておいた。

 
ロールシャッハ

このアイデアは以前にも見たことがあります。第三者のリソースへのリンクは禁止されているので、画像付きで貼り付けます。


 

面白いのは、画像を波で表現することです。正確には50波です。

それぞれの波がNSの入力に供給される可能性がある。

ちょっと思っただけです。

アレクセイ・ヴャジミキン

面白いけど、意味がない)

 
mytarmailS:

楽しくもあり、無意味でもある )

私は実験的に「コンボリューション」予測器を持っていますが、その原理はチャートをグリッドに分解し、バーの集積、実際にはコントラストを知らせるというものです。そして、意外なことに、葉っぱによっては柄が効くんです。このアイデアはまだそれ以上発展させておらず、データ 構造と集計機能に重点を置いています。私が言いたいのは、データ圧縮の原理はここでも本質的に似ているということです。

ところで、オープンデータを使って実験的に取り組むという提案も興味深いですね。しかし、オープンソースのEAにパーティショニング機能や予測変数の保存機能がなければ、どのように実現するのでしょうか？

 
アレクセイ・ヴャジミキン

似たようなことをやっていますが、分布の形で、もっとトレーダー的な言い方をすると、チャートの代わりにボリュームプロファイルのようなものを作りました、面白いものです.........。掘り出し物あり＋レベルの表現＋便利なアルゴリズム化

アレクセイ・ヴャジミキン

ところで、オープンデータセットで実験的に取り組むという提案は興味深いですね。しかし、プレディクターをマーキングして保存する機能を持つオープンソースのEAがなければ、どうでしょう？

txtやcsvファイルで、列が特徴量/予測値/属性で、最後がターゲットファイルというイメージです

ターゲットとなるものがどうあるべきか、どのようなパラメータを持つべきかを合意して、先に進む...。

参加者は皆、ソフトウェアでデータセットを開き、分類の誤りを減らすことを試み、成功すれば、生成されたそれらの特徴をデータセットに追加し、改良されたデータセットを送り返す、というように、特徴生成と選択の人間遺伝的アルゴリズムが現れるのです。

許容できる誤差が得られたら、すべてをmqlのコードに移植することを考えよう

そうこなくっちゃ


許容誤差は95%+、今のところ最大で77-83%+-だと思います。

また、「ゴミ署名」の発生を防ぐために、例えば、署名は少なくとも1％誤差を改善しなければならない、さもなければ、15000袋を投げて、「私は2％誤差を改善した」と言うだろう、というような制限を設けることができます)) I'm a hero))。

 
mytarmailS:

似たようなことをしましたが、分布という形で、もっとトレーダー的に言うと、チャートの代わりに出来高プロファイルみたいなものを作りました、楽しいものです...。掘ることに意味がある＋レベルの表現＋便利なアルゴリズム

16個の4x4セルとダイナミックウィンドウがあり、それぞれのセルで何本のバーが閉じたかをカウントしています。


mytarmailS:

.txtまたはcsvファイルで、列は機能/プロテクター/シグネチャーで、最後の1つはターゲットのものです。

ターゲットがどうあるべきか、どのようなパラメータを持つべきか、すぐに合意して進めるのですが......。

ターゲットはExpert Advisorによって生成されるべきであり、そうでなければ、データを使用して新しい予測子を取得する方法は明らかではありません。

そして、ターゲットに多くの負荷をかけることができ、それによって予測器の予測力を明らかにすることができます。

楽器はすべて同じものを使用します。モエックスフューチャーや接着剤がよいでしょう。私はSiが好きです。

