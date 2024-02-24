トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1752

mytarmailS:

))))

スニークピーク、フィックスロットなし

econometrics + Les :)


 
マキシム・ドミトリエフスキー

スニークピーク、フィックスロットなし

エコノメトリックス＋フォレスト :)


ウィザードストレート)))森ってなんだろう？
ヴァレリー・ヤストレムスキー
ウィザードストレート)))森ってなんだろう？

ランダムフォレスト

たくさん欲しいのですが、まだうまくいきません。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ランダムフォレスト

お得な情報がたくさん欲しいのですが、まだうまくいっていません。

マックス、神のご加護とお守りを!

現金でポケットを埋め尽くせば、大混乱に陥る。アーメン。

Alexander_K2 です。

マックス、神はあなたを救い、守ってくれる

ポケットを現金でいっぱいにして、迷子になる。アーメン。

)))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

スニークピーク、フィックスロットなし

エコノメトリックス＋レス :)

まあ可愛すぎる。特に、この1ヵ月半の市場の違いを考えると、なおさらです。上がるか下がるかのどちらかになっているはずです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ランダムフォレスト

まだ発売されていない、たくさん欲しい案件
おかしいな、著者の実装はFortranだった)))記号はいくつあった(何))))だろう？）
ヴァレリー・ヤストレムスキー
おかしいな、作者の実装はFortran上だった)))機能はいくつあった(何)))んだ？）

回帰をローカルに、インクリメントする。自分で機能を選択し、250のうち10〜15を残す

あ、Van Hott経由のクロック数が増えました。
アンドレイ・ハチムリアンスキー

いやー、美しすぎますね。特に、この1ヵ月半の市場の違いを考えると、なおさらです。上か下か、どちらかになるはずだった。

まさか、醜い...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ええ、醜い...

なぜ、案件が多いのか？ブローカーを養うため？
大切なのは質であって、量ではない。
ロット管理を追加すれば、カーブは速くなる。

