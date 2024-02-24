トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 862

マキシム・ドミトリエフスキー

かっこいいボラティリティ・インディケータを作った（作り直した）。ボリュームを追加しました。

機能として必要な人はいますか？

https://www.mql5.com/ru/code/12567

ティックボリュームを追加し、このすべてから根を下ろした（なぜかわからないが、正常にサイクルを定義している）。

は、ラグを変更できる箇所を赤くマークしたものです。

宿題：n本先のボラティリティを予測し、価格に換算 する。

最も簡単な方法：自己回帰と https://www.mql5.com/ru/articles/318

コードの再ダウンロードはまだですか？

ウラジーミル・カルプトフ

コードはまだ再発行されてないんですか？

私の指標ではない

 
マキシム・ドミトリエフスキー

私の指標ではありません。

おっとっと。見ていない。

では、あなたのバージョンをアップロードしますか？

ウラジーミル・カルプトフ

おっとっと。見ていない。

では、自分のバージョンをアップロードしてみましょうか？

なぜかというと、私が改良したものを見せてもらったからです。

+ 初期値と補正値のどちらが予測しやすいか、まだ比較はできません。

 

さて...バスタキャラバウト、もう踊らない!!!!今日のBOのモデルは、VIが使えるレベルで何とか。では、この獣がどれほど強いのか、見てみましょう。R+Reshetov+R.これで誰がタフか一発でわかりますね :-)

よし、眠れない夜だったけど、並んでるよ。ボーと遊びたい人は以下から基本インジケータTD Sequentaをダウンロードしてください。我々は、パラメータ5と5とポンドチャートM15にそれを投げると、それはすぐにこのスレッドにログイン表示され、BOでの取引のアドバイスを待っているように、緑の点を待っています。今夜はとりあえず家にいるから、トレードOKかな・・・。

ミハイル・マルキュカイツ

狙いが甘すぎる、BOで自分のヘッジファンドを立ち上げるのは無理だ

 
マキシム・ドミトリエフスキー

狙いすぎだろ、B.O.で自分のヘッジファンドを立ち上げるのは無理がある。

あくまでも遊び心です。両手がふさがっているので、心配する必要はありません...:-)

 
ヴィザード_。

ありがとうございました。指示に従った。緑の点を待っている!!!

マジで言ってんのか、ふざけてんのか？皮肉を言っているのか、現実的なことを言っているのかわからない......。

スクリーンショットを見せてください、インジケータが正しいかどうか確認したいのですが......。

 
さて、ここでBOの最初の信号です。次のバーは30分に開く......、のアップです。
 

だからトリックスター？買い増しでビックリ？すでに2回飲んでいますが、そろそろもう1回飲もうかなと思っています。こちらをご覧ください。米国向け特別...

矢印は1小節になることを表しています。だから、建設中のものはスキップしていますが、次のものはオプションで買おうと思っています。参加されますか？私と一緒？

