トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 862

Vladimir Karputov 2018.04.26 06:16 #8611
マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2018.04.26 06:18 #8612
ウラジーミル・カルプトフ

Vladimir Karputov 2018.04.26 06:20 #8613
マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2018.04.26 06:22 #8614
ウラジーミル・カルプトフ

Mihail Marchukajtes 2018.04.26 06:32 #8615

削除済み 2018.04.26 06:35 #8616
ミハイル・マルキュカイツ

Mihail Marchukajtes 2018.04.26 06:42 #8617
マキシム・ドミトリエフスキー

Mihail Marchukajtes 2018.04.26 08:10 #8618
ヴィザード_。

Mihail Marchukajtes 2018.04.26 08:23 #8619

Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:26 #8620
かっこいいボラティリティ・インディケータを作った（作り直した）。ボリュームを追加しました。
機能として必要な人はいますか？
https://www.mql5.com/ru/code/12567
ティックボリュームを追加し、このすべてから根を下ろした（なぜかわからないが、正常にサイクルを定義している）。
は、ラグを変更できる箇所を赤くマークしたものです。
宿題：n本先のボラティリティを予測し、価格に換算 する。
最も簡単な方法：自己回帰と https://www.mql5.com/ru/articles/318
私の指標ではない
では、あなたのバージョンをアップロードしますか？
なぜかというと、私が改良したものを見せてもらったからです。
+ 初期値と補正値のどちらが予測しやすいか、まだ比較はできません。
さて...バスタキャラバウト、もう踊らない!!!!今日のBOのモデルは、VIが使えるレベルで何とか。では、この獣がどれほど強いのか、見てみましょう。R+Reshetov+R.これで誰がタフか一発でわかりますね :-)
よし、眠れない夜だったけど、並んでるよ。ボーと遊びたい人は以下から基本インジケータTD Sequentaをダウンロードしてください。我々は、パラメータ5と5とポンドチャートM15にそれを投げると、それはすぐにこのスレッドにログイン表示され、BOでの取引のアドバイスを待っているように、緑の点を待っています。今夜はとりあえず家にいるから、トレードOKかな・・・。
狙いが甘すぎる、BOで自分のヘッジファンドを立ち上げるのは無理だ
狙いすぎだろ、B.O.で自分のヘッジファンドを立ち上げるのは無理がある。
あくまでも遊び心です。両手がふさがっているので、心配する必要はありません...:-)
ありがとうございました。指示に従った。緑の点を待っている!!!
マジで言ってんのか、ふざけてんのか？皮肉を言っているのか、現実的なことを言っているのかわからない......。
スクリーンショットを見せてください、インジケータが正しいかどうか確認したいのですが......。
だからトリックスター？買い増しでビックリ？すでに2回飲んでいますが、そろそろもう1回飲もうかなと思っています。こちらをご覧ください。米国向け特別...
矢印は1小節になることを表しています。だから、建設中のものはスキップしていますが、次のものはオプションで買おうと思っています。参加されますか？私と一緒？