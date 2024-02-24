トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1737

マキシム・ドミトリエフスキー

k-means、最も単純な

まあ、同じことなんですけどね。

dbscanを試してみてください、その方がいいと思います。

ほら、何をクラスタリングしているのかまでわかるよ)) 自分でもおかしいと思う。）

 
Alexander_K2 です。

市場増分の確率分布がCBガウス分布と指数分布（一般的にはエルランジアン分布）の積であることをどこかで示しました（1ヶ月以上トレードしていないので、どこかは忘れました）。

Erlangの分布はティッククオート間の時間間隔を担当し、そのような数値のジェネレータは次のようになります。


ここで、ラムダはイベントの流れの強さ（引用）である。

Lambda=constの場合、プロセスは定常であるが、市場フローの強度が異なる時点、すなわちLambda=f(t)で一般に非定常プロセスが決定される。

そこで、定常的なプロセスを区別するために、同じフラックス密度を持つBPの別々のセクションを全体として考えることが必要である。

つまり、BPを1日の中の時間に分割し、その時間を「糊付け」しようとする試みは、明らかに生存権を有している。

追伸

私の計算では、1日のうち次の時間にも同じフラックス密度が観測されます。

0

1, 23

2, 5, 22

3, 4, 8, 21

6, 7

9, 12, 19

10, 11, 15, 18

13, 14

16

17

20

まあ、これは参考程度に...。

mytarmailS:

どう致しまして

dbscanを試してみてください、その方がいいと思います。

ほら、何をクラスタリングしているのかもわかるよ（笑)。

なんで騒いでるんだ、最初に書いただろ。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

なんでビビってるんだ、最初に書いただろ。

見てません

mytarmailS:

見てません。

セントロイドを含むマトリクスを取り出し、新しいデータを含む別のプログラムで別々に使用することはできますか？

Rにはそれが入っているのかもしれませんね。 調べてみてください。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

セントロイドを含むマトリクスを取り出し、新しいデータを含む別のプログラムで別々に使用することはできますか？

Rにその機能があるのかもしれませんね。 調べてみてください。

あわよくば

mytarmailS:

私の理解が正しければ、はい、できます。

教える

 
マキシム・ドミトリエフスキー

教える

むやみにコーディングせず、やりたいことを具体的に書き直す。


fake.dt <- matrix(rnorm(100),ncol = 5)
kn <- kmeans(fake.dt,centers = 3)

kn$centers
 kn$centers
       [,1]        [,2]        [,3]        [,4]       [,5]
1 0.1491919 -0.82943057  1.00194753 -0.78824900  0.7330618
2 0.4543194 -0.01318233 -2.36800973  0.05477085  0.2706286
3 0.1478300  0.34991845 -0.04671528  0.33735489 -0.6789331
3つのクラスタから3つのセントロイド
mytarmailS:

書き直すことで、無駄なコーディングが省けます。

フィットしたモデルの後に、アルゴリズムによっては行列かそのようなものがあるはずです。

新しいデータでの予測計算と古いデータでの予測計算を行うことができます。

に転送し、テスターで読み込む。

それで、どうすればいいかというと、まだクラスタリングが苦手なんです。
