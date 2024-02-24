トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 861

ミハイル・マルキュカイツ

いいえ、そんなことはありません。マイクロローンと呼んでいます。よし、これでいいんだ。ここに、7人の私が登場します。新規にアカウントを作成する...

お、お前らか。

 
ミハイル・マルキュカイツ

そしてまたもや手に入らない...

差し支えなければ公開してください。

かっこいいボラティリティ・インディケータを作った（作り直した）。ボリュームを追加しました。

機能として必要な人はいますか？

https://www.mql5.com/ru/code/12567

for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--)
     {
      residual=price[bar]-price[bar+1];
      residualSq=MathPow(residual,2.0);
      GarchNumVar=e_alpha*residualSq+e_beta*GarchNumVar;
      GarchNum=MathSqrt(GarchNumVar);
      long vol[];
      CopyTickVolume(_Symbol,0,bar,1,vol);
      IndBuffer[bar]=MathSqrt(GarchNum*vol[0]);
      //---
      if(bar) GarchNumVar_=GarchNumVar;
     }

ティックボリュームを追加し、このすべてから根を下ろした（なぜかわからないが、正常にサイクルを定義している）。

は、ラグを変更できる箇所を赤くマークしたものです。

宿題：n本先のボラティリティを予測し、価格に換算 する。

最も簡単な方法：自己回帰と https://www.mql5.com/ru/articles/318

 
レナト・アフティアモフ

公共ってなんだよww信号？

ただ、レバレッジ1:1000では、シグナルに接続する能力がないんです。古き良き時代のように1:100にすることも考えようかな...。

 
ヴィザード_。

やめてくれ誇りをもって、先生の肩書きを背負ってください。
イカルスは歩道に派手に顔を叩きつけるべき。
それから、枝を鼻水でいっぱいにするのを忘れないでください。笑ってください)))

ついに、目が見えなくなったかと思いました。あなたの嫌味な攻撃が見えなくなってしまいました...。今は元気です、安心しました)

わかった、落ち着けよ...なんとかなるさ...

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ボラティリティが面白そう。この指標から何かを引き出そうとすることはできると思います。しかし、将来のボラティリティはBlek-Scholesの式で予測することができる。ボラティリティを予測する力を身につければ、オプションで大きく儲けることができる。ただし、MTではオプションが欠落しているようですが...これはオミットです...。

このインジケータをMT4用にするオプションはないのでしょうか？ 今晩は一晩中模型と一緒に座っていると思うので、私のTSにこのインジケータを入れて様子を見ることができるかもしれません。何か意味があるのだろうか...。

ミハイル・マルキュカイツ

書き直す時間もないし、mt4は半年以上前に解体したし、パソコンにもインストールしてないし。簡単な数式だから、できると思うんです。根っこの部分への入れ方がわからない、いいかもしれない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

書き直す時間がない、mt4は半年以上前に撤去した、パソコンにインストールすらしていない。簡単な数式だから、できると思うんです。使い方がわからない、パソコンで買わなければならない、インストール方法がわからない。

ビッグデータに関するお勧めのトレーニングコースがあれば教えてください。すべての面をカバーするために...でもよいし、英語でもよい。）
エフゲニー・ガヴリロフ
ビッグデータに関するトレーニングコースがあれば教えてください)あらゆる側面をカバーする必要がある...でもよいし、英語でもよい。）

今見ているところです :)

https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning

 
それだ...をクリックすると、アカウントが有効になります。これでスタッツは完璧です。受け取ったモデル...燃えて...ズボンの中に手を入れて...だって、前のアカウントの統計がめちゃくちゃになったのは、彼ら（曲がった手）のせいなんですから......。ということで、最初の信号と藻を待っているところです...。
