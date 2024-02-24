トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1658 1...165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665...3399 新しいコメント Igor Makanu 2020.03.28 12:35 #16571 オネドラルスド イゴール・マカヌ 氏のアドバイスで記事を開設 https://www.mql5.com/ru/articles/1530 すぐに「結論」にリストアップされ、私は1つを気に入りました) "この記事を非常に厳しい質問で締めくくろう：もしかしたら、大多数のTSの分析的な部分は無駄で、主な努力は効率的で健全な資金管理技術に集中すべきだ（「分析は何もない、資金管理は他のすべてだ！」）？"と。 この記事の著者は、この論文を行間に明確にするために、2つの記事を書き始めたのだと思います ;) この記事の著者は、この論文を行間に説明するために2つの記事を書くことにしたのではないと思います。しかし、問題はもっと深いのです。YouTubeでSavvateevを見ることができます。一連の講義ではなく、彼のインタビューですが、彼は時系列予測や経済学の無意味さについて自分の意見を述べています。彼は人間としてかなり面白く、大げさではなく、非常によく説明してくれるので、私は時々Savvateevを見てみたいのです。おすすめです。 エフゲニー・デューカ 誰とも比べないし、誰も驚かせない！」。あなたはただの病気です... 少なくとも健康な人が一人増えました ))))) Evgeny Dyuka 2020.03.28 15:22 #16572 エキスパートを更新しました。 これは、ショートとロングの2つの予報を表示し、組み合わせるものです。 長い方が明るくて高く、短い方が暗くて低い。 ローソク足が追加されると、予想が更新されます。ダウンロードはこちら ズームを最小にすると、このようになります。 NeuroExpert_v4.zip yadi.sk Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска Mihail Marchukajtes 2020.03.28 16:27 #16573 エフゲニー・デューカ Expertを更新しました。 これは、ショートとロングの2つの予報を表示し、組み合わせるものです。 長い方が明るくて高く、短い方が暗くて低い。 ローソク足が追加されると、予想が更新されます。ダウンロードはこちら ズームを最小にすると、このようになります。 ゼンヤ 正直、おもしろくないです。第一に明確でないから、第二に実用的な意味がないからです。今度は、買いから売りに、またはその逆に予想が変わる矢印を作る。スクリーンショットでは、ネットワークの品質も判断できません。 このような写真を表示して、何を期待しているのですか？ Evgeny Dyuka 2020.03.28 17:22 #16574 ミハイル・マルキュカイツ こんな写真を載せて、何を期待してるんだ？ この写真でスイッチが入り、ダウンロードリンクと重複して何か書いてくれることを期待します。それによって、フォーラムのインデックスが良くなります。その結果、私のAPIはすでに負荷で落ちています。写真を飛ばさないでください Mihail Marchukajtes 2020.03.28 18:02 #16575 エフゲニー・デューカ この写真でスイッチが入り、ダウンロードリンクと重複して何か書いてくれるといいのですが。これによって、フォーラムのインデックスがよくなる。結局、私のAPIはもう負荷で落ちているんです。写真は省略しないでください 悪いけど、インデックスとかで儲けたいけど、トレードでは儲けられないって自分で認めちゃってるんだよね。あなたの絵は理解しがたいし、意味もない。だから、自分やこのスレの大先輩に迷惑をかけないように。ネットワークがゴミで終わり。そして、もしあなたが自分のたわごとを宣伝するためのリソースを持っているなら、私がそこにいないことを喜んでください、私はそれを粉々に打ち砕きますから。意味がないんです。実用性は皆無!!!! mytarmailS 2020.03.28 18:31 #16576 私のアルゴリズム... エブラ5m、26.03の夕方から今までの3日間の取引は、何もいじらず、エントリーパラメータの最適化も何もせず、そのままの状態でフルOOSです エムエスエー 同じく、すでにランダムフォレストを取引している Evgeny Dyuka 2020.03.28 18:50 #16577 ミハイル・マルキュカイツ 悪いけど、インデックスとかで儲けたいけど、トレードでは儲けられないって認めちゃったんだね。あなたの絵は理解しがたいし、意味もない。 だから、自分やこのスレの大先輩に迷惑をかけないように。ネットワークがゴミで終わり。そして、もしあなたが自分のたわごとを宣伝するためのリソースを持っているなら、私がそこにいないことを喜んでください、私はそれを粉々に打ち砕きますから。意味がないんです。実用性は皆無!!!! ありがとうございます。ただ、返信の際には「ネットワーク」や「トレーディング」ではなく、「ニューラルネットワーク」という言葉をもっと頻繁に使うことを忘れないでください。 Evgeny Dyuka 2020.03.28 18:53 #16578 mytarmailS: 私のアルゴリズム... エブラ5m、26.03の夕方から今までの3日間の取引は、何もいじらず、エントリーパラメータの最適化も何もせず、そのままの状態でフルOOSです エムエスエー 同じく、すでにランダムフォレストを取引している 綺麗ですね、リアル アカウントでならスーパーです。 mytarmailS 2020.03.28 19:01 #16579 エフゲニー・デューカ 美しい、本物のアカウント でなら、スーパーだ。 いや、ここまでは紙一重だが、純粋なOOS Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:03 #16580 mytarmailS: 私のアルゴリズム... エブラ5m、26.03の夕方から今までの3日間の取引は、何もいじらず、エントリーパラメータの最適化も何もせず、そのままの状態でフルOOSです エムエスエー 同じものを、すでに取引している すぐに適切なアプローチを感じますが、ランダムなOOSである可能性もあることを覚えておいてください。アプローチが適切であることを確認するために、適切なフィードバックを伴う必要な不定期最適化。でも、全体としてはなかなかいい感じです。そんなステータスを提供できないユージンとは違い...。 ここでのコツは、OOSが必ずダイヤルアップされるとは限らないということです。その答えは、時間をかけて何度もテストをすることでしか得られません。 1...165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
イゴール・マカヌ 氏のアドバイスで記事を開設
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
すぐに「結論」にリストアップされ、私は1つを気に入りました)
"この記事を非常に厳しい質問で締めくくろう：もしかしたら、大多数のTSの分析的な部分は無駄で、主な努力は効率的で健全な資金管理技術に集中すべきだ（「分析は何もない、資金管理は他のすべてだ！」）？"と。
この記事の著者は、この論文を行間に明確にするために、2つの記事を書き始めたのだと思います ;)
この記事の著者は、この論文を行間に説明するために2つの記事を書くことにしたのではないと思います。しかし、問題はもっと深いのです。YouTubeでSavvateevを見ることができます。一連の講義ではなく、彼のインタビューですが、彼は時系列予測や経済学の無意味さについて自分の意見を述べています。彼は人間としてかなり面白く、大げさではなく、非常によく説明してくれるので、私は時々Savvateevを見てみたいのです。おすすめです。
誰とも比べないし、誰も驚かせない！」。あなたはただの病気です...
少なくとも健康な人が一人増えました )))))
エキスパートを更新しました。
これは、ショートとロングの2つの予報を表示し、組み合わせるものです。
長い方が明るくて高く、短い方が暗くて低い。
ローソク足が追加されると、予想が更新されます。
ダウンロードはこちら
ズームを最小にすると、このようになります。
Expertを更新しました。
これは、ショートとロングの2つの予報を表示し、組み合わせるものです。
長い方が明るくて高く、短い方が暗くて低い。
ローソク足が追加されると、予想が更新されます。
ダウンロードはこちら
ズームを最小にすると、このようになります。
ゼンヤ 正直、おもしろくないです。第一に明確でないから、第二に実用的な意味がないからです。今度は、買いから売りに、またはその逆に予想が変わる矢印を作る。スクリーンショットでは、ネットワークの品質も判断できません。
このような写真を表示して、何を期待しているのですか？
ミハイル・マルキュカイツ
こんな写真を載せて、何を期待してるんだ？
この写真でスイッチが入り、ダウンロードリンクと重複して何か書いてくれることを期待します。それによって、フォーラムのインデックスが良くなります。その結果、私のAPIはすでに負荷で落ちています。写真を飛ばさないでください
この写真でスイッチが入り、ダウンロードリンクと重複して何か書いてくれるといいのですが。これによって、フォーラムのインデックスがよくなる。結局、私のAPIはもう負荷で落ちているんです。写真は省略しないでください
私のアルゴリズム...
エブラ5m、26.03の夕方から今までの3日間の取引は、何もいじらず、エントリーパラメータの最適化も何もせず、そのままの状態でフルOOSです
エムエスエー
同じく、すでにランダムフォレストを取引している
悪いけど、インデックスとかで儲けたいけど、トレードでは儲けられないって認めちゃったんだね。あなたの絵は理解しがたいし、意味もない。 だから、自分やこのスレの大先輩に迷惑をかけないように。ネットワークがゴミで終わり。そして、もしあなたが自分のたわごとを宣伝するためのリソースを持っているなら、私がそこにいないことを喜んでください、私はそれを粉々に打ち砕きますから。意味がないんです。実用性は皆無!!!!
私のアルゴリズム...
エブラ5m、26.03の夕方から今までの3日間の取引は、何もいじらず、エントリーパラメータの最適化も何もせず、そのままの状態でフルOOSです
エムエスエー
同じく、すでにランダムフォレストを取引している
美しい、本物のアカウント でなら、スーパーだ。
いや、ここまでは紙一重だが、純粋なOOS
私のアルゴリズム...
エブラ5m、26.03の夕方から今までの3日間の取引は、何もいじらず、エントリーパラメータの最適化も何もせず、そのままの状態でフルOOSです
エムエスエー
同じものを、すでに取引している
すぐに適切なアプローチを感じますが、ランダムなOOSである可能性もあることを覚えておいてください。アプローチが適切であることを確認するために、適切なフィードバックを伴う必要な不定期最適化。でも、全体としてはなかなかいい感じです。そんなステータスを提供できないユージンとは違い...。
ここでのコツは、OOSが必ずダイヤルアップされるとは限らないということです。その答えは、時間をかけて何度もテストをすることでしか得られません。