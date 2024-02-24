トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1651 1...164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2020.03.26 17:23 #16501 ヴィザード_。 スーパー!!! 少なくとも評価してくれる人がいて嬉しい。正直に言うとポエムではないのですが...。 Vizard_ 2020.03.26 17:31 #16502 ミハイル・マルキュカイツ 評価してくれる人がいてよかったです。正直なところ、詩ではありません． 先生。 月にインスパイアされて 春の夕暮れ・・・。 Mihail Marchukajtes 2020.03.26 17:35 #16503 ヴィザード_。 先生。 月に触発されて 春の夕暮れ... 春じゃあるまいし今日は金玉まで雪が降っています。このことわざの泉はどこにあるのでしょうか？見れない:-) Vizard_ 2020.03.26 17:48 #16504 ミハイル・マルキュカイツ 春って一体なんだろう？今日は金玉まで雪が降りました。この春はどこにあるのだろう。見えませんね :-) 反論するなよ、春なんだから。だから、あなたはとても熱いのです))) Aleksey Nikolayev 2020.03.26 18:01 #16505 そして、作曲家組合のみ そして、ライターズユニオンのみ そして、アーティスト・ユニオンだけ 聖なるもの、腐肉に触れないもの Vizard_ 2020.03.26 18:11 #16506 ほら、体力がついてきた))) Evgeny Dyuka 2020.03.26 19:55 #16507 この日は、ロングとショートの2つの予想を同じチャート上で1つにまとめ、無駄にはしませんでした。 これは、この24時間のM1での様子です。 カラー 1 - ロングダウン 2 - ロングアップ 3 - ショートダウン 4 - ショートアップ 私は自分自身を引き裂くことはできません...魅惑的予想が当たるわけでもなく、ただただ美しい。 Igor Makanu 2020.03.26 20:02 #16508 エフゲニー・デューカ私は自分自身を引き裂くことはできません...魅惑的予想が当たるわけでもなく、ただただ美しい。 テスターでは、常に動作するように したいので、少なくともセントアカウントを開き、魅惑のプロセスがはるかに高速になります。 Evgeny Dyuka 2020.03.26 20:09 #16509 イゴール・マカヌ テスターでは、常にグレイルシステムが動作するようにしたくないので、少なくともセントアカウントを開き、プロセスははるかに速くなります。 主義として、やらない。今いるところはニューロネットで、頭に入っていないからです。そして、もう二度とやらない、目標やストップを際限なくおしゃべりするような段階はもう終わったのです。 ちなみに、これはテスターではなく、チャートは1分ごとに補足されています。 Igor Makanu 2020.03.26 20:22 #16510 エフゲニー・デューカ 主義として、やらない。 今いるところはニューラルネットワークだけで、自分では気にしてないので。そして、今後はやらない。ターゲットとストップを延々と飛び回る局面はもう経験済みだ。 ちなみに、これはテスターではなく、チャートは1分ごとに補足されています。 - 原則として - 頭痛がしない - テスターでは動作しない ...まあ、シャーマンのタンバリンだけではセットを完了するのに十分でないかのように、...おそらくすべての開始そう - 他の方法は退屈になる）))) なるほど、魅力的なものへの思索から目をそらすことはない。 1...164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この日は、ロングとショートの2つの予想を同じチャート上で1つにまとめ、無駄にはしませんでした。
これは、この24時間のM1での様子です。 カラー
1 - ロングダウン
2 - ロングアップ
3 - ショートダウン
4 - ショートアップ
私は自分自身を引き裂くことはできません...魅惑的予想が当たるわけでもなく、ただただ美しい。
テスターでは、常に動作するように したいので、少なくともセントアカウントを開き、魅惑のプロセスがはるかに高速になります。
ちなみに、これはテスターではなく、チャートは1分ごとに補足されています。
主義として、やらない。 今いるところはニューラルネットワークだけで、自分では気にしてないので。そして、今後はやらない。ターゲットとストップを延々と飛び回る局面はもう経験済みだ。
- 原則として
- 頭痛がしない
- テスターでは動作しない
...まあ、シャーマンのタンバリンだけではセットを完了するのに十分でないかのように、...おそらくすべての開始そう - 他の方法は退屈になる）)))
なるほど、魅力的なものへの思索から目をそらすことはない。