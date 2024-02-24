トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1653 1...164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.03.27 08:08 #16521 Evgeny Dyuka: そんな戦略は誰も持っていないからです。ファンタジーなものじゃなくて、お金からより多くのお金を生み出す、安定的で永続的なものという意味です。 まあ、相場を予想する指標はあるわけですからね。 あなたは、自分が世界一のAMOの専門家ではないことを自覚していますよね？ そして、市場力学の専門家でもない・・・つまり、あなたの指標に最適なソリューションを導入していないのです。では、最適なソリューションを使って、あなたの指標が30〜50％改善されることを想像してみてください......想像 できますか？) Mihail Marchukajtes 2020.03.27 08:09 #16522 エフゲニー・デューカ いい質問ですね。現実的な感覚は、ここにいる皆さんと同じで、お金を稼ぐためです。ただ、そこに至る道は、「超戦略」という名の風車との戦いではなく、新しい商品の創造によってもたらされるのです。今日ニューロは、例えば、私はその信号に対してポジションを開く ことをお勧めしませんが、多くの指標よりも悪いではありません。これが錯覚でないことは、APIにかかる負荷、つまりExpert Advisorが使われていることで確認できる。 その通り、写真には具体的な信号が写っていませんね。商の上や下に予想線が作られてもシグナルにはならない。シグナルとは、特定の条件、つまり勝負の瞬間のことです。どこにそのようなマークがあるのでしょうか？ mytarmailS 2020.03.27 08:16 #16523 エフゲニー・デューカは、「私は、あなたが使う信号を信用しないし、あなたも信用しない」と言った。 いい質問ですね。私は、ここにいる皆さんと同じように、お金を稼ぐという現実的な感覚を持っています。ただ、その方法は「超戦略」という風車との戦争ではなく、新しい製品を生み出すことである。今日ニューロは、例えば、私はその信号に対してポジションを開く ことをお勧めしませんが、多くの指標よりも悪いでは ありません。これが錯覚でないことは、APIにかかる負荷、つまりExpert Advisorが使われていることで確認できる。 私の理解は正しいですか？取引はしたくないが、製品自体で儲けたいということ？ もし私が正しく理解しているならば、あなたは製品を信じていないことが判明し、信号を信頼していません。 Wizard2018 2020.03.27 08:31 #16524 エフゲニー・デューカ この日は無駄にはならず、1つのチャートにロングとショートの2つの予測を入れました。 これは過去24時間のM1でのビットコインです。カラー 1 - ロングダウン 2 - ロングアップ 3 - ショートダウン 4 - ショートアップ 私は自分自身を引き裂くことはできません...魅惑的予想が当たるわけでもなく、ただただ美しい。 感動を共有できないのが残念。どこで売って、どこで買って、どこで止めるのかが明確でない。アローズなら... Wizard2018 2020.03.27 08:34 #16525 エフゲニー・デューカ なぜなら、誰もそんな戦略を持っていないからです。ファンタジーなものじゃなくて、お金からより多くのお金を生み出す、安定した永久的なものという意味です。 ビンゴ :))) Evgeny Dyuka 2020.03.27 08:35 #16526 mytarmailS: まあ、相場をかなり予測する指標はあるんでしょう？ あなたはAMOの世界一の専門家ではないことを自覚していますよね？ そして、市場力学の最高の専門家でもない、つまり、あなたの指標に最適解を適用していないことを意味しています。では、最適なソリューションを使って、あなたの指標が30〜50％改善されることを想像してみてください......想像できますか？) ターゲットの中心にランダムヒットしない限りはその通りです。もしかしたら、30～50％の向上はないかもしれません。この結果は、膨大な数のバリエーションを試した結果得られたもので、どのようにして、なぜそのような結果になったのか、完全には解明されていない。次に進むべき方向がわかっていれば、そのスキームをすべて公開したのですが、今はランダムな発見が多いので、入力データを選択するスキームは公開していません。 Evgeny Dyuka 2020.03.27 09:12 #16527 mytarmailS: まあ、相場をかなり予測する指標はあるんでしょう？ あなたはAMOの世界一の専門家ではないことを自覚していますよね？ そして、市場力学の最高の専門家でもない、つまり、あなたの指標に最適なソリューションを適用していないのです。では、最適なソリューションを使って、あなたの指標が30〜50％改善されることを想像してみてください......想像できますか？) このような問題は、アマチュアのレベルでは解決できません。今、高給取りの優秀なプログラマーが2人いて、1人はニューラルネットワークに深い知識を持つ数学者、もう1人はただの一般的なプログラマーというチームなら、ノーとは言えませんね。さらにハードウェアコストも無制限。 その条件下で、結果を語ることができるのです。戦略的な投資家がいて初めて可能になる。 それから、買い/売りの矢印も表示されます。 Mihail Marchukajtes 2020.03.27 09:15 #16528 エフゲニー・デューカ このような問題は、アマチュアのレベルでは解決できません。今は、優秀な高給取りのプログラマーが2人いて、1人はニューラルネットワークに深い知識を持つ数学者、もう1人はただの一般的なプログラマーというチームでも構わないと思っているんだ。さらにハードウェアコストも無制限。その条件下で、結果を語ることができるのです。戦略的な投資家がいて初めて可能になる。 それから、買い/売りの矢印も表示されます。 狡猾なんですね。もしかして、TSを用意しているのでしょうか？とにかく、実用的な使い道はないんですね...。残念...。 mytarmailS 2020.03.27 09:38 #16529 エフゲニー・デューカ このような問題は、アマチュアのレベルでは解決できません。一人はニューラルネットワークに造詣の深い数学者、もう一人は単なるプログラマーで、二人の優秀な高給取りのプログラマーからなるチームがあってもいいと思う。さらにハードウェアコストも無制限。その条件下で、結果を語ることができるのです。これは、戦略的な投資家がいて初めて可能になることです。 そうではなく、自分でいろいろな分野の専門家にならなければならないのです 高給取りのスペシャリストは、すでに好きな職業に就き、それなりの給料をもらっている場合がほとんどです。突然、ニューラルネットワークの数学者とプログラマーを組み合わせて市場を予測 したいと言い出したら、何のためにあなたが必要なのか？ そして投資家についてですが、投資家というのは、1ドルを投資して、ある期間2ドルを得ようとする人です。あなたは彼に何と言いますか？ あなた：私たちは市場予測に挑戦したいタフな3人組で、成功するかどうか、いつ 成功するかは分からない。)) 、投資家の反応は？ mytarmailS 2020.03.27 10:23 #16530 AMOからTAプログラムへの出力がやっとできました。 私はすぐにそれは、例えば、すべてのバー（私は出力にそれを実装していない）であるべき適応調整の欠如、つまり、アルゴリズムは市場の昨日の朝の知識を取引し、それは確かに最適ではありませんが、我々はそれを終えるだろう、多くを欠いているだけでドラフトだ、と言いたいです。 また、アルゴリズムは3つのブロックのうち、1つ目の ブロックとして考える必要があります。 ブロック1：市場の方向性 ブロック2：ベストエントリーポイント ブロック3 : 誤入力のフィルタリング それはエントリーポイントが良いではありませんが、それはこのブロックのタスクではありませんが、市場の方向に適切であるためにブロックのタスクが明確であることである 実は、取引にパラメータはなく、ポジションをエントリーするための論理的なルールがあるだけなのです。 どちらかというとユーロ5分です）（最も予測不可能で、皆に愛されている楽器です） もう相場とは無関係の 知識を使っているので、最後までどうなることでしょう． 左様で 今日は金曜日、鋭い、強い動きがあるはずだ、ストレステストになるだろう...。 1...164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そんな戦略は誰も持っていないからです。ファンタジーなものじゃなくて、お金からより多くのお金を生み出す、安定的で永続的なものという意味です。
まあ、相場を予想する指標はあるわけですからね。
あなたは、自分が世界一のAMOの専門家ではないことを自覚していますよね？ そして、市場力学の専門家でもない・・・つまり、あなたの指標に最適なソリューションを導入していないのです。では、最適なソリューションを使って、あなたの指標が30〜50％改善されることを想像してみてください......想像 できますか？)
いい質問ですね。現実的な感覚は、ここにいる皆さんと同じで、お金を稼ぐためです。ただ、そこに至る道は、「超戦略」という名の風車との戦いではなく、新しい商品の創造によってもたらされるのです。今日ニューロは、例えば、私はその信号に対してポジションを開く ことをお勧めしませんが、多くの指標よりも悪いではありません。これが錯覚でないことは、APIにかかる負荷、つまりExpert Advisorが使われていることで確認できる。
その通り、写真には具体的な信号が写っていませんね。商の上や下に予想線が作られてもシグナルにはならない。シグナルとは、特定の条件、つまり勝負の瞬間のことです。どこにそのようなマークがあるのでしょうか？
私の理解は正しいですか？取引はしたくないが、製品自体で儲けたいということ？
もし私が正しく理解しているならば、あなたは製品を信じていないことが判明し、信号を信頼していません。
この日は無駄にはならず、1つのチャートにロングとショートの2つの予測を入れました。
これは過去24時間のM1でのビットコインです。カラー
1 - ロングダウン
2 - ロングアップ
3 - ショートダウン
4 - ショートアップ
私は自分自身を引き裂くことはできません...魅惑的予想が当たるわけでもなく、ただただ美しい。
感動を共有できないのが残念。どこで売って、どこで買って、どこで止めるのかが明確でない。アローズなら...
このような問題は、アマチュアのレベルでは解決できません。今は、優秀な高給取りのプログラマーが2人いて、1人はニューラルネットワークに深い知識を持つ数学者、もう1人はただの一般的なプログラマーというチームでも構わないと思っているんだ。さらにハードウェアコストも無制限。その条件下で、結果を語ることができるのです。戦略的な投資家がいて初めて可能になる。
このような問題は、アマチュアのレベルでは解決できません。一人はニューラルネットワークに造詣の深い数学者、もう一人は単なるプログラマーで、二人の優秀な高給取りのプログラマーからなるチームがあってもいいと思う。さらにハードウェアコストも無制限。その条件下で、結果を語ることができるのです。これは、戦略的な投資家がいて初めて可能になることです。
そうではなく、自分でいろいろな分野の専門家にならなければならないのです
高給取りのスペシャリストは、すでに好きな職業に就き、それなりの給料をもらっている場合がほとんどです。突然、ニューラルネットワークの数学者とプログラマーを組み合わせて市場を予測 したいと言い出したら、何のためにあなたが必要なのか？
そして投資家についてですが、投資家というのは、1ドルを投資して、ある期間2ドルを得ようとする人です。あなたは彼に何と言いますか？ あなた：私たちは市場予測に挑戦したいタフな3人組で、成功するかどうか、いつ 成功するかは分からない。)) 、投資家の反応は？
AMOからTAプログラムへの出力がやっとできました。
私はすぐにそれは、例えば、すべてのバー（私は出力にそれを実装していない）であるべき適応調整の欠如、つまり、アルゴリズムは市場の昨日の朝の知識を取引し、それは確かに最適ではありませんが、我々はそれを終えるだろう、多くを欠いているだけでドラフトだ、と言いたいです。
また、アルゴリズムは3つのブロックのうち、1つ目の ブロックとして考える必要があります。
ブロック1：市場の方向性
ブロック2：ベストエントリーポイント
ブロック3 : 誤入力のフィルタリング
それはエントリーポイントが良いではありませんが、それはこのブロックのタスクではありませんが、市場の方向に適切であるためにブロックのタスクが明確であることである
実は、取引にパラメータはなく、ポジションをエントリーするための論理的なルールがあるだけなのです。
どちらかというとユーロ5分です）（最も予測不可能で、皆に愛されている楽器です）
もう相場とは無関係の 知識を使っているので、最後までどうなることでしょう． 左様で
今日は金曜日、鋭い、強い動きがあるはずだ、ストレステストになるだろう...。