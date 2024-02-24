トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1656 1...164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663...3399 新しいコメント Evgeny Dyuka 2020.03.27 21:18 #16551 矢印のファン、リアルライブトレードのファンも大歓迎です。 ニューロの販売／購入のための再研修を実施。これは今日のビットで、赤-ショート、青-ロングです。 もちろん理想的なものではありませんが、お好みで。エキスパートが完成したので、後日掲載します。 Evgeny Dyuka 2020.03.27 21:20 #16552 これは客観性を保つための以前のスクリーンショットで、それほどオープンワークではありませんが、仕事です...。 Evgeny Dyuka 2020.03.28 06:25 #16553 驚異的なニューラルネットワークの動作例。一晩でもう一つのビットコインのフラッシュがあった。 1 - 永続的な信号のダウン。 2 - 修正時、シグナルは下がり続ける!!!! 3 - 本格的な補正の始まり。 4 - 沈没が続くのを待つ。 ただMAや他の指標では説明できない。 mytarmailS 2020.03.28 06:53 #16554 エフゲニー・デューカ リスペクト! Evgeny Dyuka 2020.03.28 06:55 #16555 MT5ビルドを自作するには？ そんな経験はありませんか？ 出力は、必要なエキスパートがロードされ、すでに準備された設定のある.exeファイルである必要があります。 Evgeny Dyuka 2020.03.28 06:56 #16556 mytarmailS: 尊敬 ありがとうございます。根拠のないことを言わないように、専門家はすぐに準備します。 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 09:23 #16557 さて、ユージン、リアルトレードの問題はこれだ。最初に売るべき値、あなたの場合は商の上に赤いシグナルが出たら、次に何が起こるかわからないのです。このまま予想が続くのか、それとも反転するのか。つまり、前の信号と異なる最初の信号で移動が行われるわけです。予想の最初に一本矢印を置き、獲得点数を計算すると、残念ながらそこに利益は見られません。そこを見て何が面白いのか理解できない、デタラメだ。私のトレードはドローダウン中です。ドローダウンに座っている。 フリップを使った出力はあまり良くない。なぜそんなに自慢するのか、理解できないが、続けてくれ、もしかしたら本当に我々を驚かせてくれるかもしれない...。 Evgeny Dyuka 2020.03.28 09:49 #16558 ミハイル・マルキュカイツ さて、実際の取引におけるユージンの問題は次のようなものである。最初に売るべき値、あなたの場合はコチラの上の赤いシグナルを得たら、次はどうなるかわかりません。このまま予想が続くのか、それとも反転するのか。つまり、前の信号と異なる最初の信号で移動が行われるわけです。予想の最初に一本矢印を置き、獲得点数を計算すると、残念ながらそこに利益は見られません。そこを見て何が面白いのか理解できない、デタラメだ。私のトレードはドローダウン中です。ドローダウンに座っている。 フリップを使った出力はあまり良くない。なぜそんなに自慢するのか、理解できないが、続けてくれ、もしかしたら本当に我々を驚かせてくれるかもしれない...。 1.慢心しているわけではなく、ここはフォーラムのテーマ別ブランチです。ニューラルネットワークの仕組みについて、みんなが情報を共有している。 2.痛いのはわかるが、そんな評価で急ぐ必要はない、ただ、私の側が本当に失敗するのを待てばいい、そうすれば楽になるし、気分も上がる。 3.予後の欠点を知っている、恥じている、改善に取り組んでいる...。 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 09:53 #16559 エフゲニー・デューカ 1.慢心しているわけではなく、ここはフォーラムのテーマ別ブランチです。ニューラルネットワークに取り組むための情報をみんなで共有する。 2.痛いほどわかるのですが、そんな試算で焦る必要はなく、本当に失敗するのをそばで待っていれば、楽になり、気分も上がってくるのです。 3.予後の欠点を知っている、恥じている、改善に取り組んでいる...。 違う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自分を騙さないようにするために、専ら正気を取り戻させていますこれからもよろしくお願いします。あなたのために指をくわえて待っています...。 Igor Makanu 2020.03.28 10:05 #16560 エフゲニー・デューカ 2.痛いのはわかるが、そんな評価を急ぐ必要はない、ただ、私の側が本当に挫折するのを待てばいい、そうすれば楽になるし、気分も上がるだろう。 言われたことを理解してないのが痛々しい。 インジケータがカーブを描くと、ハラハラするような感じです。- が、万歳じゃない！(С) - プロストクヴァシーノの漫画のようだ ))) このような作品をオンラインでテストしようとすると、誰にでも失敗が降りかかる。すべての失敗は、テスターとテストする気がない（またはできない）せいではなく、何らかの不可抗力や些細な事情に起因している 私はあなたを安心させることができます、あなたは一人ではありません、私は人々がオンラインで波の指標をテストしているフォーラムを知っている、その後...時間ではなく、妄想がトレーディングシステムの基礎になる 何度も言いますが、頑張ってください。 SZZY：少なくとも記事DEEPNESSES PART1、2を 読んでください - 残念ながら、あなたは自分の希望の錯覚に陥らないように、それを理解する必要があります。 1...164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
矢印のファン、リアルライブトレードのファンも大歓迎です。
ニューロの販売／購入のための再研修を実施。これは今日のビットで、赤-ショート、青-ロングです。
もちろん理想的なものではありませんが、お好みで。エキスパートが完成したので、後日掲載します。
これは客観性を保つための以前のスクリーンショットで、それほどオープンワークではありませんが、仕事です...。
驚異的なニューラルネットワークの動作例。一晩でもう一つのビットコインのフラッシュがあった。
1 - 永続的な信号のダウン。
2 - 修正時、シグナルは下がり続ける!!!!
3 - 本格的な補正の始まり。
4 - 沈没が続くのを待つ。
ただMAや他の指標では説明できない。
そんな経験はありませんか？
出力は、必要なエキスパートがロードされ、すでに準備された設定のある.exeファイルである必要があります。
さて、実際の取引におけるユージンの問題は次のようなものである。最初に売るべき値、あなたの場合はコチラの上の赤いシグナルを得たら、次はどうなるかわかりません。このまま予想が続くのか、それとも反転するのか。つまり、前の信号と異なる最初の信号で移動が行われるわけです。予想の最初に一本矢印を置き、獲得点数を計算すると、残念ながらそこに利益は見られません。そこを見て何が面白いのか理解できない、デタラメだ。私のトレードはドローダウン中です。ドローダウンに座っている。 フリップを使った出力はあまり良くない。なぜそんなに自慢するのか、理解できないが、続けてくれ、もしかしたら本当に我々を驚かせてくれるかもしれない...。
2.痛いのはわかるが、そんな評価で急ぐ必要はない、ただ、私の側が本当に失敗するのを待てばいい、そうすれば楽になるし、気分も上がる。
3.予後の欠点を知っている、恥じている、改善に取り組んでいる...。
1.慢心しているわけではなく、ここはフォーラムのテーマ別ブランチです。ニューラルネットワークに取り組むための情報をみんなで共有する。
言われたことを理解してないのが痛々しい。
インジケータがカーブを描くと、ハラハラするような感じです。- が、万歳じゃない！(С) - プロストクヴァシーノの漫画のようだ )))
このような作品をオンラインでテストしようとすると、誰にでも失敗が降りかかる。すべての失敗は、テスターとテストする気がない（またはできない）せいではなく、何らかの不可抗力や些細な事情に起因している
私はあなたを安心させることができます、あなたは一人ではありません、私は人々がオンラインで波の指標をテストしているフォーラムを知っている、その後...時間ではなく、妄想がトレーディングシステムの基礎になる
何度も言いますが、頑張ってください。
SZZY：少なくとも記事DEEPNESSES PART1、2を 読んでください - 残念ながら、あなたは自分の希望の錯覚に陥らないように、それを理解する必要があります。