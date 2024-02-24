トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1659

mytarmailS:

いや、これまでのところ、紙面上ではあるが、純粋なOOSである。

私が見逃したものを見てください。単一ロットで、しかも案件ごとにテストしないと、本当のところは見えてきません。今あるものは、資本の犠牲の上に成り立っている、売られすぎ、などです。本当の結果は、1つのロットで、取引から取引へとONLY ONLYで作られます。そして、この方法以外にはない......。ふざけるな...
 
取引から取引まで1ロットで実行する。えーと...
 
ミハイル・マルキュカイツ
取引から取引まで1ロットで実行します。えーと...

取引から取引まで1ロットです。

 
エフゲニー・デューカ
ありがとうございます。ただ、返信の際には、「ネットワーク」や「トレーディング」ではなく、「ニューラルネットワーク」という言葉をもっと頻繁に使うことを忘れないでください。

ふざけるな...正直なところ。ここでパンティーを脱ぐのか。クソ荒らし...。

 
mytarmailS:

一事が万事

なるほど、それなら話は別だ。道程...。Way to go!!!!

正直なところ、OOSの見た目はかなり適当で心もとない。経験上、バランスと資金曲線から多くのことがわかるし、他の写真もかなり適当である。この時だけは、偶然の一致であることが確認できなかったのですが、同じような写真が撮れました。少なくとも2-4週間は一歩下がって見てください。TSが急降下し始める瞬間を見つける。知りたくはないですか？あなたのTSの生存率は？

 

本日のbit＋Expertは上記の通りです。使った人が確認する...
オレンジがダウン、グリーンがアップ
このニューロは、私が知っているすべてのトレーダーよりも賢い。

ニューラルネットとトレーディング

ミハイル・マルキュウカイト、出て行け!!!

 
エフゲニー・デューカ

いいね！私はあなたのインジケーターがとても好きです。

 

ジャイアン、お前は本当に馬鹿だ。あなたが幻想の岩の上で壊れるとき、私はあなたを憐れむ。


さあ、稼いでください。見るよ。少なくとも15件の統計を取るか、それとも写真を送り続けるか？ そうしたら、その時に話をしよう...。
 
mytarmailS:

いいね！私はあなたのインジケーターがとても好きです。

汗をかかないでください、くだらないことです。一理あるのかもしれないが、それを使うことはできないだろう。100%
