トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1663

Aleksey Nikolayev 2020.03.30 09:14 #16621

マキシム・ドミトリエフスキー

Дмитрий 2020.03.30 09:15 #16622

アレクセイ・ニコラエフ

Aleksey Nikolayev 2020.03.30 09:19 #16623

ディミトリ

Mihail Marchukajtes 2020.03.30 10:09 #16624

アンドレイ・ディク

削除済み 2020.03.30 10:17 #16625

ミハイル・マルキュカイツ

Mihail Marchukajtes 2020.03.30 10:21 #16626

マキシム・ドミトリエフスキー

Andrey Dik 2020.03.30 12:14 #16627

ミハイル・マルキュカイツ

Mihail Marchukajtes 2020.03.30 12:44 #16628

アンドレイ・ディク

mytarmailS 2020.03.30 13:06 #16629

Andrey Dik 2020.03.30 13:33 #16630

ミハイル・マルキュカイツ
現実的に考えるなら、修道院で5年生活して、全ての恩恵を否定すれば、お金は勝手にやってくる😁。
様々です）また、フラットを売ったお金が修道院長に行くということもありえます)
胆汁だそうです)よく喉に詰まらせませんでしたね)
お茶..........................
お茶..........................
コレトレーション）
自我を意識し、身内を悲しんで葬る動物がいる。そう、彼らは身体、そして何よりその構造のBODYに 負けるのである。つまり、大脳皮質のような物質で知性が生まれ、それが切迫した運命に対する防衛機制、精神的防衛として魂を発明することができるのです。その理由は、自分を特定し、他人の立場に立つことができたからにほかならない。他人の肌に自分を重ねて想像すること。動物たちが私たちのことを、「え、この巨人にいつまでも餌をもらっていたら生きていけるのに」と思っているかどうかはわかりません。"見ろよ、この女" "膝の上に座らせてくれよそんな話し方すると思ってるのかよ :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
もっと高速で柔軟な記憶力を持ち、人間の言葉を理解し、（言語装置が許す限り）自らも話すことのできる動物がいる。この物質の構造は、電気を帯びた球体のスポンジのように見えます。小さな分子が何重にもつながっていて、毎日、そのようなつながりを失い、同じだけ見つけると、スポンジが電気を帯びて、毎秒、各分子の電荷が変わります。 各分子は-100・・・＋100の数字を持っています。 そしてこの雲の中で計算が沸騰するのです。実はこの債券の数は全体の約0.00000001なので...当てずっぽう）
人間の言葉より多くの言葉を持つ動物がいる。
心というのは非常に不可解なもので、その大きさを数値化することは困難です。しかし、私はそうは思いません。ニューロンの移動速度やその状態、心理テストの指標など、さまざまな指標がありますし、それらは死んでしまいますが、生物学的システムが機能する状態にある限り、他のものが代わりにやってきます。
クソッタレ マクシーム お前が言い出したんだ今日も一日中あのビデオのことを考えていたのですが、皆さんに言いたいことがあります。 今日はちょうど春の香りがして、液体の水たまりがたくさんあって、日差しがとても暖かいですね。暖かい日であってほしい。
私ではなく、アレクセイが意識について言い出したのです)。
体に負ける？- 動物が損をする？）
人間が動物と違うのは、文明の種類、つまり技術的な文明だけで、他には何もなく、反応や思考のスピード、感覚の強さや鋭さなど、多くの点で劣っている。
技術的な文明は、人間に自分が優れていると思う理由を与えるものであり、動物は単に人間のすることに興味がないのである)) 。 もちろん、アリのような下等生物の話ではなく、アマゾンのジャングルでは、アリは最も恐ろしく凶暴な獣だが、この原始的な生物であるアリにも（種によっては）牛の群れに似た牧場（アブラムシや毛虫などアリが繁殖させて育てる虫）や農産物（食料となる茸や植物の栽培）があるのだ。
でも、それはもういいとして))
アンドレイカ バカだなあ、みんな体の構造で負けているとか、純粋に体力がないとか、運がないとか言われるんですよ。イルカは人間と全く同じ脳を持っている、つまりイルカは人間と同じように考え、自分の体の構造に関する事柄で劣っていることを分かっているのか？これもマクシムさんのビデオで、どこかに講義があったんです。でも、その話はしていなかった。手のひらにボールからなる素材のスポンジがあると想像してください。それぞれのボールには数字が書かれていて、その数字は他のニューロンから送られてくる数字に依存し、その数字を他の3つに伝達するのです。 この球は分子の大きさなので、電話機2台分の大きさのスポンジは撞球雲にはなりません。その構造は、球が常に値を変えながら、互いに異なるタイミングで撞くので、生命が沸騰するスポンジに似ているのです。一度発動すると、その規定がある限りずっとやってくれる。つまり、スタート前にゼロとして立ちます。その手には、雲泥の差がある。そこで、1つの神経細胞を亀裂のように細かく叩いて、突き破ってしまうのです。 起こしてしまったんですね。そしてその雲は、やがてすべてを埋め尽くす空間をゆっくりと取り戻し、スポンジは目詰まりを起こすだろうが、事実はそうなのだ。 そして、時間が経つにつれて、より多くの神経細胞が視覚に参加するようになります。そんな走りを観察してみるのも面白いかもしれませんね......。
そして、大脳皮質のブロック、もちろん人工皮質を採取することを考えてみてください。1メートルの長さのバーを、片側と反対側に走らせるんです。左右の神経細胞を1つずつ引き寄せる。この二人が出会ったら、どんな言葉を交わすのだろう？:-)))))))))))))
おかしいな、一見硬そうなのこぎりも、アルゴリズムが握っているのか...。
生物学や神経生理学を何も知らない、空想家の愚か者。