私が言っているのは、まさにDocが遭遇したことです。薄くしたシリーズには高い予測能力がありましたが、すべてはスプレッドと手数料に食われてしまいました。それで、どんどん薄くなっていって...。そうすることで、ノンリニアのタイミングを失い、純粋なSBになり、挫折してしまったのではないかと......」。残念ながら、これも可能です...。
これは深刻な非難です。他人のコードを自分のものとして受け渡し、他人の株式を表示することは、その永遠の袖のために、おそらくアルゴトレーダーが行うことができる最も下劣で非難されるべきことです。
:))心配しないで、スタイルと内容でクールな投稿のマスター - 信号は私のものです、私はちょうど苦しむ人々の心を興奮させないように、それを隠しました。
ランクの点差を広げる方法を紹介しているのであって、私は必要ないのですが......。私はレベルを扱う仕事をしており、（今のところ）他のものは認めません。ですから、あなたのアプローチは、（変換によって）レベルに関するすべての情報が削除されるので、認めません
しかし、結局のところ、このスレッドでは、入力データの前処理を扱う人はほとんどいないのです。それなのに、コルドゥンは1000ページも前に、この段階が最も重要であり、MoDのすべてのマスターの最も重要な秘密であると言った。そして、ワーロックの話を聞くことを学ばなければならない。
皮肉なことに、マスターが何を言っても、それは逆で、誤解を与えようとしたり、あるいはただもう一度、彼の比類なき天才の純粋さを示そうとしたりするのである。
また、皮肉なことに、何の変換もしなければ、オリジナルの名言よりも良い教えは得られないのです。例を挙げてみました。この問題は、データをスケーリングする必要があるために発生するのですが、スケーリングすると情報が消えてしまうのです。だから悪循環に陥り、そこから抜け出すのはそう簡単ではありません。
ソーサラーはトリックスターという所もあるのだろう--ということで。でも、彼のおかげで分かったこともある。一般的に、私はあなたのたわごとを飛ばしています。なぜなら、このフォーラムにお二人がいるだけで私はエネルギーをもらい、そのことに感謝しているからです。
データの間引きや前処理については、私は「必要だ」という意見を持っています。しかし、議論の余地はあるはずだ。
けんか腰ではなく、ただのクセ )
前処理は必要だが、微分の種類が異なると、分数微分も含めて、なぜかすべての指標が大きく劣化してしまう。NSの間引き取引をきっちりやって、いいセットを選ぶことが必要なのかもしれません。