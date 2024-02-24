トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1473

マキシム・ドミトリエフスキー

オーバーサンプリングのために、半日かけて成長しすぎたrlライブラリを書き直したが、ようやくできた...以前はモデルのリストから選ばなければならなかったが、初めて（オーバーサンプリングは自動的に行われる）。

メタマークアップでいいものができなかったのは、本のくだりが増えたか、私の手・思考が悪いのか......。

しかし、もちろん、最近ここで実証されたように、1ヶ月でトレーニングして、数年後に自由奔放に利益を得るような美しい曲線タイプは、まだうまくいきません。

別のスレッドで、CMEで取引していた人が、そこの取引所ロボットがお互いに取引して架空の出来高を作り上げていると言っていました。しかし、実際の買い手・売り手のボリュームは、その何倍も少ない。ボリュームがノイズにしかならない理由がわかりました。リアルボリュームは便利かもしれないが、入手する場所がない。
 
アレクサンダー＿K

:)))ティックとティックの間、そしてシリーズを間引くときはイベントとイベントの間の時間を使って作業する必要があります。マーケットでの時間は聖杯です。

私はM1バーを使って仕事をしています。森は、10日または27日の次のノードで、そのどちらを使うかを決定します。これは、間引きに例えることができます。
あなたの薄毛にシグナルはあるのか？時間をかける価値があるかどうか、評価するのも面白いですね。
 
エリブラリウス
M1があれば、一生働いても、すべて合格です。一様なタイムスケールでは、それに対応する結果を持つ純粋なSBが存在する。

非線形の座標系で作業する必要があるのです。でも、きっちり刻む必要はないんですよ :)

アレクサンダー＿K

エリブラリウス
狂人だ

特に先物はスポットと連動しているので、出来高では方向性は何もわかりません。

微細構造レベルでは、カップ内の密度など、いくつかの規則性があります。

 
エリブラリウス
リアルボリュームがあればいいのかもしれないが、それを手に入れる場所がない。

1.1箇所で取引されているものを探す。
2.モデル」に含まれる実際のボリュームが実際に影響を与えるかどうかを確認します。
3.Dokuchi - mmがあれば、そのアルゴリズムを計算してみてください、でも、そこにグラスがないとわからないですよね)))

ヴィザード_。

先生、どうしてここから出ていかないんですか？

あなたがこれから吐き出すであろう愚かな流れを予測して。

マキシム・ドミトリエフスキー

ロクホペディナさんには、「先生」の意味を説明されていますね（笑)。
あなたは教師で、「先生」という言葉の意味を知っている。
許されるけど)))ヒョロヒョロ...。

ヴィザード_。

いつまでも火事場泥棒か、いつ燃え尽きるのか

