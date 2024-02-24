トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1473 1...146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480...3399 新しいコメント Andrey Dik 2019.05.14 22:46 #14721 マキシム・ドミトリエフスキーオーバーサンプリングのために、半日かけて成長しすぎたrlライブラリを書き直したが、ようやくできた...以前はモデルのリストから選ばなければならなかったが、初めて（オーバーサンプリングは自動的に行われる）。 メタマークアップでいいものができなかったのは、本のくだりが増えたか、私の手・思考が悪いのか......。 しかし、もちろん、最近ここで実証されたように、1ヶ月でトレーニングして、数年後に自由奔放に利益を得るような美しい曲線タイプは、まだうまくいきません。興味深い結果 Aleksei Kuznetsov 2019.05.14 22:51 #14722 別のスレッドで、CMEで取引していた人が、そこの取引所ロボットがお互いに取引して架空の出来高を作り上げていると言っていました。しかし、実際の買い手・売り手のボリュームは、その何倍も少ない。ボリュームがノイズにしかならない理由がわかりました。リアルボリュームは便利かもしれないが、入手する場所がない。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.14 22:58 #14723 アレクサンダー＿K．:)))ティックとティックの間、そしてシリーズを間引くときはイベントとイベントの間の時間を使って作業する必要があります。マーケットでの時間は聖杯です。 私はM1バーを使って仕事をしています。森は、10日または27日の次のノードで、そのどちらを使うかを決定します。これは、間引きに例えることができます。 あなたの薄毛にシグナルはあるのか？時間をかける価値があるかどうか、評価するのも面白いですね。 Alexander_K 2019.05.15 00:54 #14724 エリブラリウス M1バーを使った作業。森は次のノード、10日、27日のどちらで分離するかを選択することになる。これは、間引きに例えることができます。 あなたの薄毛にシグナルはあるのか？時間をかける価値があるかどうか、評価するのも面白いですね。M1があれば、一生働いても、すべて合格です。一様なタイムスケールでは、それに対応する結果を持つ純粋なSBが存在する。非線形の座標系で作業する必要があるのです。でも、きっちり刻む必要はないんですよ :)結果パパ、私が生きている間に勉強しておいてね。 Dmitriy Skub 2019.05.15 07:35 #14725 アレクサンダー＿K．M1があれば、一生働いても、すべて合格です。一様なタイムスケールでは、それに対応する結果を持つ純粋なSBが存在する。非線形の座標系で作業する必要があるのです。でも、きっちり刻む必要はないんですよ :)結果パパ、私が生きている間に勉強しておいてね。 ノーコメント)) 削除済み 2019.05.15 07:38 #14726 エリブラリウス別のスレッドで、CMEで取引していた人が、そこでは取引所ロボットが互いに取引して架空の数量を追加していると言っています。そして、実際の買い手・売り手のボリュームは、その何倍も少ないのです。ボリュームがノイズにしかならない理由がわかりました。リアルボリュームは便利かもしれないが、入手する場所がない。狂人だ 特に先物はスポットと連動しているので、出来高では方向性は何もわかりません。 微細構造レベルでは、カップ内の密度など、いくつかの規則性があります。 Vizard_ 2019.05.15 07:38 #14727 エリブラリウス リアルボリュームがあればいいのかもしれないが、それを手に入れる場所がない。1.1箇所で取引されているものを探す。 2.モデル」に含まれる実際のボリュームが実際に影響を与えるかどうかを確認します。 3.Dokuchi - mmがあれば、そのアルゴリズムを計算してみてください、でも、そこにグラスがないとわからないですよね))) 削除済み 2019.05.15 07:43 #14728 ヴィザード_。1.1つの場所で取引されるものを探す。 2.モデル」での実際のボリュームが実際に影響を与えることを確認してください。 3.Dokuchi - mmがあれば、彼のアルゴリズムを理解しようとするが、グラスがなければ理解できないだろう)))先生、どうしてここから出ていかないんですか？ あなたがこれから吐き出すであろう愚かな流れを予測して。 )))) Vizard_ 2019.05.15 07:46 #14729 マキシム・ドミトリエフスキー先生、どうしてここから出ていかないんですか？ ))))ロクホペディナさんには、「先生」の意味を説明されていますね（笑)。 あなたは教師で、「先生」という言葉の意味を知っている。 許されるけど)))ヒョロヒョロ...。 削除済み 2019.05.15 07:48 #14730 ヴィザード_。Teacherという言葉の意味を教えてもらったんですね（笑)。 無駄なガラケーを売り歩いて、書き込みを終わらせないようにしなさい。 許されるけど)))ヒョロヒョロ...。いつまでも火事場泥棒か、いつ燃え尽きるのか 1...146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オーバーサンプリングのために、半日かけて成長しすぎたrlライブラリを書き直したが、ようやくできた...以前はモデルのリストから選ばなければならなかったが、初めて（オーバーサンプリングは自動的に行われる）。
メタマークアップでいいものができなかったのは、本のくだりが増えたか、私の手・思考が悪いのか......。
しかし、もちろん、最近ここで実証されたように、1ヶ月でトレーニングして、数年後に自由奔放に利益を得るような美しい曲線タイプは、まだうまくいきません。
:)))ティックとティックの間、そしてシリーズを間引くときはイベントとイベントの間の時間を使って作業する必要があります。マーケットでの時間は聖杯です。
あなたの薄毛にシグナルはあるのか？時間をかける価値があるかどうか、評価するのも面白いですね。
M1バーを使った作業。森は次のノード、10日、27日のどちらで分離するかを選択することになる。これは、間引きに例えることができます。
M1があれば、一生働いても、すべて合格です。一様なタイムスケールでは、それに対応する結果を持つ純粋なSBが存在する。
非線形の座標系で作業する必要があるのです。でも、きっちり刻む必要はないんですよ :)
パパ、私が生きている間に勉強しておいてね。
別のスレッドで、CMEで取引していた人が、そこでは取引所ロボットが互いに取引して架空の数量を追加していると言っています。そして、実際の買い手・売り手のボリュームは、その何倍も少ないのです。ボリュームがノイズにしかならない理由がわかりました。リアルボリュームは便利かもしれないが、入手する場所がない。
特に先物はスポットと連動しているので、出来高では方向性は何もわかりません。
微細構造レベルでは、カップ内の密度など、いくつかの規則性があります。
1.1箇所で取引されているものを探す。
2.モデル」に含まれる実際のボリュームが実際に影響を与えるかどうかを確認します。
3.Dokuchi - mmがあれば、そのアルゴリズムを計算してみてください、でも、そこにグラスがないとわからないですよね)))
