しかし、問題は、1本の木は、森の中の100～200本の木よりも常に悪いということです。
いや、それは違うか...。
葉を捨てることは、そのプロセスを予測する決定木のルールを変えることです
プロセスそのものを変えることを提案しているのです
また、価格を下げるためのアイデアも思いつきました。
捨てるのではなく、淘汰する。さまざまなミニ戦略を1つの大きなプールに集結させるようなものです。そして、カレッジ決定か、各葉に固定ロットを与えるか、それが今やっていることです。
ありがとうございます！面白いですね。間伐材と回復機能の科学的名称は？
まあ、これはどう転んでもルール変更だし、どういう方向に変更されたかは別問題だが。
あなたの描いた荷馬車の交差する絵を見ると、群集の合図に反して、交差点で値段が反対方向に変わることが、かっこよく、よくあることだと思います))に驚きます。
しかし、もちろん市場の特性にはばらつきがあるため、いつもうまくいくとは限りませんので、適応性のある指標が必要です。そして、NSにリアルタイムモードで「正しい」ウェービング期間を推測することを教えれば、反転を正確にキャッチできるのではないかと考えているのですが？
誰がターゲットについて考え、どのような価格パラメータを予測因子とすべきなのでしょうか？
まあ、古典的な話ですが、TCの機能と結果の最適値（Equity/Pnl...）を予測することに関しては、すでに上に書いたとおりです。
直接」の場合、原理はリターンズやボロ株と同じで、各サンプルについて、ある移動ポイント価格(t)で「前」と「後」に分け、{価格(t-N),価格(t)}と目標数値{価格(t+1),価格(t+K)}について任意の数値を計算、シリーズ全体にtをかけていくことになります。この場合、ターゲットは将来のあるウィンドウにおける{価格(t+1),価格(t+K)}のWaving Optimumとなり、特徴はストキャスティクスや異なる期間のモーメンタム、前期のWaving Optimumや他のTC{価格(t-N),価格(t)}など基本的に何でも良いのですが、その中でも、「価格(t+K)」は、「最適化された価格」となります。
JPredictionのバージョンは？
14のようです。