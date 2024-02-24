トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2437

新しいコメント
 
elibrarius:
ここに私のスクリーンショットとコメントがありますhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
ほとんどは最初の写真のように、つまり予報はほとんど水平線になっています。
時には2枚目の写真のように...。

青と白で「やっては いけない こと」を書きました。


ロシア文字なんだから、わからないわけがない。

削除済み  
mytarmailS:

よし...

エントロピーは周期的な時系列に適用されるもので、例えば高調波で記述することができます。

sbにパターンがないのですが、他のタイプは？あなたのこれらのレベルは、0からスプレッドを差し引いたものに加算されます。

以上、説明は終わり、もううんざりです。

と、まるで狂言回しのように、また不届き者が集まってきた。

 
mytarmailS:

私は青と白で、あなたがやっていることを正確にやって はいけない 方法を書きました!!!!!!!!!!


ロシア文字だから、わからないことはないでしょう？

手描きではなく、このようなスクリーンショットを作ってください。そうすれば、空想的なテンプレートの話ではなく、本質的な話ができるようになるはずです。このような歴史上のパターンとその再現性を示していただければ、私たちはあなたの経験を採用します。

しかし、スクリーンショットは何の意味もありません。このシグナルは200～500回の取引に耐えたもので、これは私たちが必要としているものです。でも、まずはスクリーンショットで十分です。
 
mytarmailS:

私の "知識ベース "にないため、グラフトの重さを量らないまだです。私はすべてイメージの形で、人物のように仕上げています......。

ゾーンの幅については、全体のコンセプトを明らかにしなければならないので、長いだけに、詳細を明かさずにエッセンスをお伝えすることにします...。


現在のパターン（直近のn個の価格とか）があります。

ナレッジベース」では、同じパターンを探して、その結末を見ています。

もちろん、パターンを正規化した座標系に変換する必要がある。

パターンの軌跡にカオスのようなものがあり、面白みがない......。

ひとこと：こうやって自分のトレンドやZZなどを予測しようとするんですね（ブルーエリプシス）。

純粋なカオスに手を出しているんですね。

OK、続けて、でもカオスなのか？人間の目で見ると、3つの軌跡にはある種の一貫性があることがわかる。すなわち、3つのケースとも価格が跳ね下がるゾーンが 見えるのである

この検索はアルゴリズムが自動的に行う。

という問いに対する答え。

これは発見されたゾーンの幅であり、客観的な理由により常に変化している。


次に、見つかったゾーンを正規化座標から絶対座標に戻し、予想されるリバウンドゾーンを得ます。


それはとてもシンプルなことです))


ps BRのパターンを検索するアルゴリズムが賢く、BR自体が豊富なほど、ロボットは賢くなる

正直言って、忙しい！（笑）。え、そんな感じで、すべての戦略を統合してください。基盤のようなものができるかもしれない・・・。

 

本日のユーロマークアップ5分。

pd/spゾーンは5つありました。

3つのゾーンがうまく機能し、1つは小さなバウンスを与え、1つは全く機能しませんでした。

特別」なものには矢印を描きました。


昨日は3つのゾーンがあり、3つとも動作したが、今日は5つ中3つが動作した

6対2ですね。

 

自力で稼ぐのは無理だと思う、全部インチキだし。

一緒にいるだけで、ハードコアです :-)

削除済み  
16年からずっとスレッドが上位にある。これだけ読むと楽しいですね。
 

今日

4人がうまくいき、2人がうまくいかなかった。

3日間で10ゾーン動作したのに対し、4ゾーンは動作せず...。


私のように自動でなくても、レベルの作り方が上手な人を教えてください...。


だから、脳みそがある人はそれを使って...。

 
こんにちは。GitHubでニューラルネットワークベースの トレーディングExpert Advisorを発見!まだ、このようなものは見たことがありません。インストールを手伝ってください......ファイルがたくさんあるんです。すべてを詳細に記述する。もし、ご協力いただけるのであれば、リンクをお教えします。そして、ここに奇跡のExpert Advisor自体の一部を紹介します ) ...
ファイル:
ForestcastExpert.ex5  53 kb
ForestcastExpert.mq5  14 kb
JAson.mqh  31 kb
 

山ほどあるファイルのインストールやセットアップを手伝う。その中から3つのファイルをご紹介します。そして、テレパシーで残りを学習し、インストール方法を教える...。あなたは面白いです))

と大きな大きな秘密が2分でわかるhttps://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast

GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms
GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms
  • github.com
RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms - GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms
1...243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444...3399
新しいコメント