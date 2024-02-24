トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2437 1...243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.07.21 16:20 #24361 elibrarius: ここに私のスクリーンショットとコメントがありますhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395 ほとんどは最初の写真のように、つまり予報はほとんど水平線になっています。 時には2枚目の写真のように...。 青と白で「やっては いけない こと」を書きました。 ロシア文字なんだから、わからないわけがない。 削除済み 2021.07.21 16:24 #24362 mytarmailS: よし...エントロピーは周期的な時系列に適用されるもので、例えば高調波で記述することができます。 sbにパターンがないのですが、他のタイプは？あなたのこれらのレベルは、0からスプレッドを差し引いたものに加算されます。 以上、説明は終わり、もううんざりです。 と、まるで狂言回しのように、また不届き者が集まってきた。 Aleksei Kuznetsov 2021.07.21 16:24 #24363 mytarmailS: 私は青と白で、あなたがやっていることを正確にやって はいけない 方法を書きました!!!!!!!!!!ロシア文字だから、わからないことはないでしょう？ 手描きではなく、このようなスクリーンショットを作ってください。そうすれば、空想的なテンプレートの話ではなく、本質的な話ができるようになるはずです。このような歴史上のパターンとその再現性を示していただければ、私たちはあなたの経験を採用します。 しかし、スクリーンショットは何の意味もありません。このシグナルは200～500回の取引に耐えたもので、これは私たちが必要としているものです。でも、まずはスクリーンショットで十分です。 Mihail Marchukajtes 2021.07.21 18:47 #24364 mytarmailS: 私の "知識ベース "にないため、グラフトの重さを量らないまだです。私はすべてイメージの形で、人物のように仕上げています......。ゾーンの幅については、全体のコンセプトを明らかにしなければならないので、長いだけに、詳細を明かさずにエッセンスをお伝えすることにします...。現在のパターン（直近のn個の価格とか）があります。ナレッジベース」では、同じパターンを探して、その結末を見ています。もちろん、パターンを正規化した座標系に変換する必要がある。パターンの軌跡にカオスのようなものがあり、面白みがない......。ひとこと：こうやって自分のトレンドやZZなどを予測しようとするんですね（ブルーエリプシス）。純粋なカオスに手を出しているんですね。OK、続けて、でもカオスなのか？人間の目で見ると、3つの軌跡にはある種の一貫性があることがわかる。すなわち、3つのケースとも価格が跳ね下がるゾーンが 見えるのであるこの検索はアルゴリズムが自動的に行う。という問いに対する答え。 これは発見されたゾーンの幅であり、客観的な理由により常に変化している。次に、見つかったゾーンを正規化座標から絶対座標に戻し、予想されるリバウンドゾーンを得ます。それはとてもシンプルなことです))ps BRのパターンを検索するアルゴリズムが賢く、BR自体が豊富なほど、ロボットは賢くなる 正直言って、忙しい！（笑）。え、そんな感じで、すべての戦略を統合してください。基盤のようなものができるかもしれない・・・。 mytarmailS 2021.07.21 19:18 #24365 本日のユーロマークアップ5分。 pd/spゾーンは5つありました。 3つのゾーンがうまく機能し、1つは小さなバウンスを与え、1つは全く機能しませんでした。 特別」なものには矢印を描きました。 昨日は3つのゾーンがあり、3つとも動作したが、今日は5つ中3つが動作した 6対2ですね。 Mihail Marchukajtes 2021.07.21 19:20 #24366 自力で稼ぐのは無理だと思う、全部インチキだし。 一緒にいるだけで、ハードコアです :-) 削除済み 2021.07.21 20:33 #24367 16年からずっとスレッドが上位にある。これだけ読むと楽しいですね。 mytarmailS 2021.07.22 23:53 #24368 今日 4人がうまくいき、2人がうまくいかなかった。 3日間で10ゾーン動作したのに対し、4ゾーンは動作せず...。 私のように自動でなくても、レベルの作り方が上手な人を教えてください...。 だから、脳みそがある人はそれを使って...。 NeuralNetwork 2021.07.23 22:26 #24369 こんにちは。GitHubでニューラルネットワークベースの トレーディングExpert Advisorを発見!まだ、このようなものは見たことがありません。インストールを手伝ってください......ファイルがたくさんあるんです。すべてを詳細に記述する。もし、ご協力いただけるのであれば、リンクをお教えします。そして、ここに奇跡のExpert Advisor自体の一部を紹介します ) ... ファイル: ForestcastExpert.ex5 53 kb ForestcastExpert.mq5 14 kb JAson.mqh 31 kb Aleksei Kuznetsov 2021.07.23 22:46 #24370 山ほどあるファイルのインストールやセットアップを手伝う。その中から3つのファイルをご紹介します。そして、テレパシーで残りを学習し、インストール方法を教える...。あなたは面白いです)) と大きな大きな秘密が2分でわかるhttps://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms github.com RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms - GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms 1...243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここに私のスクリーンショットとコメントがありますhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
ほとんどは最初の写真のように、つまり予報はほとんど水平線になっています。
時には2枚目の写真のように...。
青と白で「やっては いけない こと」を書きました。
ロシア文字なんだから、わからないわけがない。
よし...
エントロピーは周期的な時系列に適用されるもので、例えば高調波で記述することができます。
sbにパターンがないのですが、他のタイプは？あなたのこれらのレベルは、0からスプレッドを差し引いたものに加算されます。
以上、説明は終わり、もううんざりです。
と、まるで狂言回しのように、また不届き者が集まってきた。
私は青と白で、あなたがやっていることを正確にやって はいけない 方法を書きました!!!!!!!!!!
ロシア文字だから、わからないことはないでしょう？
しかし、スクリーンショットは何の意味もありません。このシグナルは200～500回の取引に耐えたもので、これは私たちが必要としているものです。でも、まずはスクリーンショットで十分です。
私の "知識ベース "にないため、グラフトの重さを量らないまだです。私はすべてイメージの形で、人物のように仕上げています......。
ゾーンの幅については、全体のコンセプトを明らかにしなければならないので、長いだけに、詳細を明かさずにエッセンスをお伝えすることにします...。
現在のパターン（直近のn個の価格とか）があります。
ナレッジベース」では、同じパターンを探して、その結末を見ています。
もちろん、パターンを正規化した座標系に変換する必要がある。
パターンの軌跡にカオスのようなものがあり、面白みがない......。
ひとこと：こうやって自分のトレンドやZZなどを予測しようとするんですね（ブルーエリプシス）。
純粋なカオスに手を出しているんですね。
OK、続けて、でもカオスなのか？人間の目で見ると、3つの軌跡にはある種の一貫性があることがわかる。すなわち、3つのケースとも価格が跳ね下がるゾーンが 見えるのである
この検索はアルゴリズムが自動的に行う。
という問いに対する答え。
これは発見されたゾーンの幅であり、客観的な理由により常に変化している。
次に、見つかったゾーンを正規化座標から絶対座標に戻し、予想されるリバウンドゾーンを得ます。
それはとてもシンプルなことです))
ps BRのパターンを検索するアルゴリズムが賢く、BR自体が豊富なほど、ロボットは賢くなる
正直言って、忙しい！（笑）。え、そんな感じで、すべての戦略を統合してください。基盤のようなものができるかもしれない・・・。
本日のユーロマークアップ5分。
pd/spゾーンは5つありました。
3つのゾーンがうまく機能し、1つは小さなバウンスを与え、1つは全く機能しませんでした。
特別」なものには矢印を描きました。
昨日は3つのゾーンがあり、3つとも動作したが、今日は5つ中3つが動作した
6対2ですね。
自力で稼ぐのは無理だと思う、全部インチキだし。
一緒にいるだけで、ハードコアです :-)
今日
4人がうまくいき、2人がうまくいかなかった。
3日間で10ゾーン動作したのに対し、4ゾーンは動作せず...。
私のように自動でなくても、レベルの作り方が上手な人を教えてください...。
だから、脳みそがある人はそれを使って...。
山ほどあるファイルのインストールやセットアップを手伝う。その中から3つのファイルをご紹介します。そして、テレパシーで残りを学習し、インストール方法を教える...。あなたは面白いです))
と大きな大きな秘密が2分でわかるhttps://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast