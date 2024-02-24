トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 731

新しいコメント
削除済み  
エリブラリウス

残りの時間は、ゴキブリの知能というか、ミミズについて研究していました。

 
おそらく皆さんはあまりトレードをされないと思いますが、私はM1でスキャルピングをする一方で、すべての波でトレードするようにしています。10分から30分に1回のトレードということです。回数が少ないとつまらない。
削除済み  
エリブラリウス
皆さんはほとんどトレードをしないでしょうが、私はM1でスキャルピングしています - すべての波でトレードするようにしています。10分から30分おきにトレードしています。回数が少ないとつまらない。

はい、月に数回の取引です。

 

とにかく、あなたのようなトレーダーのためだけのBOOの記事に承認されました・・・。

家でくつろいでいます。ロボットトレード...つまらない......やる気？

ロボットが取引している間、ブーイングをするのはいかがなものか...。ええ、もちろん、私の記事を読んで、頑張ってください...。:-)

削除済み  
ミハイル・マルキュカイツ

とにかく、あなたのようなトレーダーのためだけのBOOの記事に承認されました・・・。

家でくつろいでいます。ロボットトレード...つまらない......やる気？

ロボットが取引している間、ブーイングをするのはいかがなものか...。ええ、もちろん、私の記事を読んで、頑張ってください...。:-)

もちろん、1回で終わるものではないことは理解しています。と言っても、既にある


 
マキシム・ドミトリエフスキー

もちろん、1回だけではプ...とはいえ、もうすでに傾向や性質が


まあというのは、先週のトレードでの統計です。私のアカウントが順調に増え始めたので、謝罪のスピーチの準備を始めるのです。過去の統計があるので、表示されない。しかし、その変化が顕在化したとき。あなた個人からの謝罪を期待します。わかりましたか？

削除済み  
ミハイル・マルキュカイツ

まあこれが先週のトレードの統計です。私のアカウントが順調に増え始めたので、謝罪のスピーチの準備を始めるのです。過去の統計データにより表示されない。しかし、その変化が顕在化したとき。あなた個人からの謝罪を期待します。わかったか？

花とハガキも用意しましたので、そうします ))

 

そうでなければ、できないことはどうでもいいんです、頭がいいから。私は自分のスコアと実績にしか興味がないのです。そして、あなたは道具を与えられたのに、それを正しく使うことができず、手の中でねじ伏せて捨ててしまったのです。つまり、それがあなたとあなたの市場に対するアプローチの問題点なのです。それを続ければ、同じ結果になる。この2週間でアプローチを変えたら、結果も変わってきた。では、頑張ってください!!!

私は、一部と違ってとにかく信号を投稿しています...。まあ、それはそれとして...。言っとくけど

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そうします、カードと一緒にお花も用意しました ))

それは素晴らしいことです。送れるようになったらお知らせしますので、お辞儀を忘れずに......。

削除済み  
ミハイル・マルキュカイツ

そうでなければ、できないことはどうでもいいんです、頭がいいから。私は自分のスコアと実績にしか興味がないのです。そして、あなたは道具を与えられたのに、それを正しく使うことができず、手の中でねじ伏せて捨ててしまったのです。つまり、それがあなたとあなたの市場に対するアプローチの問題点なのです。それを続ければ、同じ結果になる。この2週間でアプローチを変えたら、結果も変わってきた。では、頑張ってください!!!

私は、一部と違ってとにかく信号を投稿しています...。まあ、それはそれとして...。横からだが......。

ということで、ずっと待っていた人がいるので、早くしてくださいということで、喜んでやらせていただきます。

1...724725726727728729730731732733734735736737738...3399
新しいコメント