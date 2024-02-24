トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 731 1...724725726727728729730731732733734735736737738...3399 新しいコメント 削除済み 2018.03.07 11:22 #7301 エリブラリウス残りの時間は、ゴキブリの知能というか、ミミズについて研究していました。 Aleksei Kuznetsov 2018.03.07 11:44 #7302 おそらく皆さんはあまりトレードをされないと思いますが、私はM1でスキャルピングをする一方で、すべての波でトレードするようにしています。10分から30分に1回のトレードということです。回数が少ないとつまらない。 削除済み 2018.03.07 12:22 #7303 エリブラリウス 皆さんはほとんどトレードをしないでしょうが、私はM1でスキャルピングしています - すべての波でトレードするようにしています。10分から30分おきにトレードしています。回数が少ないとつまらない。はい、月に数回の取引です。 Mihail Marchukajtes 2018.03.07 12:30 #7304 とにかく、あなたのようなトレーダーのためだけのBOOの記事に承認されました・・・。 家でくつろいでいます。ロボットトレード...つまらない......やる気？ ロボットが取引している間、ブーイングをするのはいかがなものか...。ええ、もちろん、私の記事を読んで、頑張ってください...。:-) 削除済み 2018.03.07 14:06 #7305 ミハイル・マルキュカイツとにかく、あなたのようなトレーダーのためだけのBOOの記事に承認されました・・・。 家でくつろいでいます。ロボットトレード...つまらない......やる気？ ロボットが取引している間、ブーイングをするのはいかがなものか...。ええ、もちろん、私の記事を読んで、頑張ってください...。:-)もちろん、1回で終わるものではないことは理解しています。と言っても、既にある Mihail Marchukajtes 2018.03.07 16:03 #7306 マキシム・ドミトリエフスキーもちろん、1回だけではプ...とはいえ、もうすでに傾向や性質が まあというのは、先週のトレードでの統計です。私のアカウントが順調に増え始めたので、謝罪のスピーチの準備を始めるのです。過去の統計があるので、表示されない。しかし、その変化が顕在化したとき。あなた個人からの謝罪を期待します。わかりましたか？ 削除済み 2018.03.07 16:05 #7307 ミハイル・マルキュカイツまあこれが先週のトレードの統計です。私のアカウントが順調に増え始めたので、謝罪のスピーチの準備を始めるのです。過去の統計データにより表示されない。しかし、その変化が顕在化したとき。あなた個人からの謝罪を期待します。わかったか？花とハガキも用意しましたので、そうします )) Mihail Marchukajtes 2018.03.07 16:06 #7308 そうでなければ、できないことはどうでもいいんです、頭がいいから。私は自分のスコアと実績にしか興味がないのです。そして、あなたは道具を与えられたのに、それを正しく使うことができず、手の中でねじ伏せて捨ててしまったのです。つまり、それがあなたとあなたの市場に対するアプローチの問題点なのです。それを続ければ、同じ結果になる。この2週間でアプローチを変えたら、結果も変わってきた。では、頑張ってください!!! 私は、一部と違ってとにかく信号を投稿しています...。まあ、それはそれとして...。言っとくけど Mihail Marchukajtes 2018.03.07 16:09 #7309 マキシム・ドミトリエフスキーそうします、カードと一緒にお花も用意しました ))それは素晴らしいことです。送れるようになったらお知らせしますので、お辞儀を忘れずに......。 削除済み 2018.03.07 16:12 #7310 ミハイル・マルキュカイツそうでなければ、できないことはどうでもいいんです、頭がいいから。私は自分のスコアと実績にしか興味がないのです。そして、あなたは道具を与えられたのに、それを正しく使うことができず、手の中でねじ伏せて捨ててしまったのです。つまり、それがあなたとあなたの市場に対するアプローチの問題点なのです。それを続ければ、同じ結果になる。この2週間でアプローチを変えたら、結果も変わってきた。では、頑張ってください!!! 私は、一部と違ってとにかく信号を投稿しています...。まあ、それはそれとして...。横からだが......。ということで、ずっと待っていた人がいるので、早くしてくださいということで、喜んでやらせていただきます。 1...724725726727728729730731732733734735736737738...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
残りの時間は、ゴキブリの知能というか、ミミズについて研究していました。
皆さんはほとんどトレードをしないでしょうが、私はM1でスキャルピングしています - すべての波でトレードするようにしています。10分から30分おきにトレードしています。回数が少ないとつまらない。
はい、月に数回の取引です。
とにかく、あなたのようなトレーダーのためだけのBOOの記事に承認されました・・・。
家でくつろいでいます。ロボットトレード...つまらない......やる気？
ロボットが取引している間、ブーイングをするのはいかがなものか...。ええ、もちろん、私の記事を読んで、頑張ってください...。:-)
とにかく、あなたのようなトレーダーのためだけのBOOの記事に承認されました・・・。
家でくつろいでいます。ロボットトレード...つまらない......やる気？
ロボットが取引している間、ブーイングをするのはいかがなものか...。ええ、もちろん、私の記事を読んで、頑張ってください...。:-)
もちろん、1回で終わるものではないことは理解しています。と言っても、既にある
もちろん、1回だけではプ...とはいえ、もうすでに傾向や性質が
まあというのは、先週のトレードでの統計です。私のアカウントが順調に増え始めたので、謝罪のスピーチの準備を始めるのです。過去の統計があるので、表示されない。しかし、その変化が顕在化したとき。あなた個人からの謝罪を期待します。わかりましたか？
まあこれが先週のトレードの統計です。私のアカウントが順調に増え始めたので、謝罪のスピーチの準備を始めるのです。過去の統計データにより表示されない。しかし、その変化が顕在化したとき。あなた個人からの謝罪を期待します。わかったか？
花とハガキも用意しましたので、そうします ))
そうでなければ、できないことはどうでもいいんです、頭がいいから。私は自分のスコアと実績にしか興味がないのです。そして、あなたは道具を与えられたのに、それを正しく使うことができず、手の中でねじ伏せて捨ててしまったのです。つまり、それがあなたとあなたの市場に対するアプローチの問題点なのです。それを続ければ、同じ結果になる。この2週間でアプローチを変えたら、結果も変わってきた。では、頑張ってください!!!
私は、一部と違ってとにかく信号を投稿しています...。まあ、それはそれとして...。言っとくけど
そうします、カードと一緒にお花も用意しました ))
それは素晴らしいことです。送れるようになったらお知らせしますので、お辞儀を忘れずに......。
そうでなければ、できないことはどうでもいいんです、頭がいいから。私は自分のスコアと実績にしか興味がないのです。そして、あなたは道具を与えられたのに、それを正しく使うことができず、手の中でねじ伏せて捨ててしまったのです。つまり、それがあなたとあなたの市場に対するアプローチの問題点なのです。それを続ければ、同じ結果になる。この2週間でアプローチを変えたら、結果も変わってきた。では、頑張ってください!!!
私は、一部と違ってとにかく信号を投稿しています...。まあ、それはそれとして...。横からだが......。
ということで、ずっと待っていた人がいるので、早くしてくださいということで、喜んでやらせていただきます。