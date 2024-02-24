トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2429

spiderman8811:
ソースや文献へのリンクはありますか？ 検索するとこんなのが返ってくるので・・・。
これでいいのか...。
しかし、彼女はとても頭が悪いので、もっと訓練が必要です。
 
spiderman8811:
elibrarius:
良い
 
mytarmailS：
spiderman8811:
此処では

https://www.mql5.com/ru/users/reshetov

Vladimir Baskakov:
もう一度、わからない人のために説明すると、FXと何の関係があるのでしょうか？

ご理解いただけているようで何よりです。あなたは、買いまたは売りのシグナルを出すFX戦略を持っていますが、他の戦略と同様に、これらのシグナルは半々で機能します。ニューラルネットワークは、これらの信号を真偽に分類することができます。例：基本シグナルが買いシグナルを出し、NSが「NO」と言った場合、この買いシグナルは偽であり、売るべきであるとする。これでいいですか？

入力ネットワークにかなり大量のデータが供給され、それを人手で短時間に分析することは、原理的に不可能ではないにせよ、可能である。

 

その説明のリンクを紹介します。正直なところ、すでに追加指標などで手を入れているのですが、最新版も堅牢です

https://sites.google.com/site/libvmr/home

Mihail Marchukajtes：

と、あきらめたそうです。


100%の精度で、ニューラルネットワークは必要ない。
Vladimir Baskakov:
私は100％の精度で、ニューラルネットワークは必要ありません。

彼らはトレーダーではなく、ただの理論家です。

私が考えるに、彼らの働きは - コインをはじいてTPだけがとり、彼らはドローダウンに気づかないというようなものです。

