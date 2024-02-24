トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2429 1...242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.07.19 21:47 #24281 spiderman8811: ソースや文献へのリンクはありますか？ 検索するとこんなのが返ってくるので・・・。 これでいいのか...。しかし、彼女はとても頭が悪いので、もっと訓練が必要です。 Aleksei Kuznetsov 2021.07.19 22:56 #24282 spiderman8811: ソースや文献へのリンクはありますか？ 検索するとこんなのが返ってくるので・・・。 心配しないでください。これは一例であり、もっと高速なツールはあります。 spiderman8811 2021.07.20 01:45 #24283 elibrarius: 考えすぎないでください。これはあくまで一例であり、もっと高速なツールもあります。 良い spiderman8811 2021.07.20 01:46 #24284 mytarmailS： これで決まりか...。しかし、彼女はまだとても頭が悪いので、もっと訓練が必要です。 Renat Akhtyamov 2021.07.20 05:56 #24285 spiderman8811: ソースや文献へのリンクはありますか？ 検索するとこんなのが返ってくるので・・・。 此処では https://www.mql5.com/ru/users/reshetov Yury Reshetov 2016.02.24www.mql5.com Профиль трейдера Mihail Marchukajtes 2021.07.20 07:21 #24286 Vladimir Baskakov: もう一度、わからない人のために説明すると、FXと何の関係があるのでしょうか？ ご理解いただけているようで何よりです。あなたは、買いまたは売りのシグナルを出すFX戦略を持っていますが、他の戦略と同様に、これらのシグナルは半々で機能します。ニューラルネットワークは、これらの信号を真偽に分類することができます。例：基本シグナルが買いシグナルを出し、NSが「NO」と言った場合、この買いシグナルは偽であり、売るべきであるとする。これでいいですか？ 入力ネットワークにかなり大量のデータが供給され、それを人手で短時間に分析することは、原理的に不可能ではないにせよ、可能である。 Mihail Marchukajtes 2021.07.20 07:23 #24287 その説明のリンクを紹介します。正直なところ、すでに追加指標などで手を入れているのですが、最新版も堅牢です https://sites.google.com/site/libvmr/home Векторная машина Решетова sites.google.com Теория и практика алгоритмов машинного обучения обладающих обобщающей способностью Renat Akhtyamov 2021.07.20 07:38 #24288 Mihail Marchukajtes： その説明のリンクを紹介します。正直なところ、すでに追加指標などで手を入れているのですが、最新版も堅牢ですhttps://sites.google.com/site/libvmr/home と、あきらめたそうです。 削除済み 2021.07.20 07:42 #24289 Mihail Marchukajtes： はっきりしないことを理解してくれてよかったです。あなたは、売買シグナルを出すFX戦略を持っていますが、他の戦略と同様に、これらのシグナルは半々に機能します。ニューラルネットワークは、これらの信号を真偽に分類することができます。例：基本シグナルが買いシグナルを出し、NSが「NO」と言った場合、この買いシグナルは偽であり、売るべきであるとする。これでいいですか？ネットワークの入力がかなり大量のデータであるため、人手で短時間に分析することができない場合、原理的に不可能であるということです。 100%の精度で、ニューラルネットワークは必要ない。 削除済み 2021.07.20 07:47 #24290 Vladimir Baskakov: 私は100％の精度で、ニューラルネットワークは必要ありません。 彼らはトレーダーではなく、ただの理論家です。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 私が考えるに、彼らの働きは - コインをはじいてTPだけがとり、彼らはドローダウンに気づかないというようなものです。 1...242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
考えすぎないでください。これはあくまで一例であり、もっと高速なツールもあります。
これで決まりか...。
此処では
https://www.mql5.com/ru/users/reshetov
もう一度、わからない人のために説明すると、FXと何の関係があるのでしょうか？
ご理解いただけているようで何よりです。あなたは、買いまたは売りのシグナルを出すFX戦略を持っていますが、他の戦略と同様に、これらのシグナルは半々で機能します。ニューラルネットワークは、これらの信号を真偽に分類することができます。例：基本シグナルが買いシグナルを出し、NSが「NO」と言った場合、この買いシグナルは偽であり、売るべきであるとする。これでいいですか？
入力ネットワークにかなり大量のデータが供給され、それを人手で短時間に分析することは、原理的に不可能ではないにせよ、可能である。
その説明のリンクを紹介します。正直なところ、すでに追加指標などで手を入れているのですが、最新版も堅牢です
https://sites.google.com/site/libvmr/home
と、あきらめたそうです。
私は100％の精度で、ニューラルネットワークは必要ありません。
彼らはトレーダーではなく、ただの理論家です。
私が考えるに、彼らの働きは - コインをはじいてTPだけがとり、彼らはドローダウンに気づかないというようなものです。