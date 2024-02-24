トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1448 1...144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455...3399 新しいコメント 削除済み 2019.04.21 09:32 #14471 Oleg avtomat:知的誠実さについて。おじさん、混乱してない？これは科学の話題で、トラクターの運転手のロッカールームの話じゃないのよ 今のロシアには科学がない。ソ連にあったものは、誰にとっても興味がない。 削除済み 2019.04.21 09:34 #14472 マキシム・ドミトリエフスキーおじさん、混乱してない？ これは科学の話題で、トラクターの運転手さんのお店ではありません 今のロシアには科学がない。ソ連にあったものは、誰にとっても興味がない。しようもない Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 11:20 #14473 イワン・ブトコちょうどあなたの投稿の真上に、ニューラルネットワークのプロモーションビデオが掲載されていましたね。注目してみてください。動画を拝見しました。 あなたのようなスクリーンショットが本当にあるんですね。 どうやら開発者は同じで、同じエンジンで違う製品を作ったようですが、自分のサイトでは他の製品と一緒にしていなかったので、代物かと思いました。申し訳ございません。 なぜ開発元のサイトにないのかは不明です。発売中止になったりしたのでしょうか？ Mihail Marchukajtes 2019.04.21 12:46 #14474 ここでも、入力に何が入力されているのか、という疑問があります。しかし、少なくとも予備的な結論を出すには、何度もテストする必要があります。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.21 13:12 #14475 ミハイル・マルキュカイツ またまた質問ですが、入力に何が入力されているのでしょうか？読み込まれた引用をもとに、何らかのマジックで形成されているとしか思えません。取引シグナルが同じソフトを経由しているので、購入者は内部で何が起こっているかわからないと理解しているので、ほとんどの場合、独自の予測因子を持っています。しかし、そのような秘密主義には不正が含まれている可能性があるので、ターミナルでカットされたクォートで教え、トレーニング後にクォートを追加して、初めてトレーニング中に製品が覗いていないことをより確かなものにすることができるのです。 Mihail Marchukajtes 2019.04.21 14:44 #14476 アレクセイ・ヴャジミキン取引シグナルが同じソフトを経由しているので、購入者は内部で何が起こっているかわからないと理解しているので、ほとんどの場合、独自の予測因子を持っています。しかし、そのような秘密主義には不正が含まれている可能性があるので、ターミナルで切り取られたクォートで教え、トレーニング後にクォートを追加して、初めてトレーニング中に製品が覗いていないことに確信を持つことができるのです。 引用そのものだけで、同じような予測ができるなんて、どんな予想屋がいるんだろう。内部のアーキテクチャーだけでは天候に左右されないので、このような良い結果は非常に疑問です。NSのポイントは、良いモデルを得るだけでなく、この結果を安定的に繰り返すことです。良いシングル量子ビットが得られるのは、通常、偶然であり、知性とは何の関係もありません。不思議なのは、入力を設定すること、少なくとも選択できる可能性がないことです。いろんな変換をして交換から情報を取り、その結果を褒めることもできず、ここで自分を引用して同じ結果を得る......。信じられない...。 Грааль 2019.04.21 15:22 #14477 エリブラリウスググってみてください。 スクリーンショットから、https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy。 スクリーンショットはあなたと同じです。価格は24900ルーブル。 そうなんですか？この費用は何のためにあるのですか、皆さん？同志ツァレゴロドツェフのNeuroProもありますし、お金を払うなら古き良きNeuroShell Traderもありますね。 Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 15:35 #14478 ザ・グレイルこの費用は何のためにあるのですか、皆さん？同志ツァレゴロドツェフのNeuroProもありますし、お金を出せば古き良きNeuroShell Traderもあります。 お金を払うつもりはない。良い予測変数があれば、どんなネットワーク／フォレストでも対応できる。AlglibやRのものを含む。設定から、入力に8本の小節M15が必要であることがわかります。 Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 15:39 #14479 ミハイル・マルキュカイツ 今回も、入力に何が入力されているのか、疑問があります。装填されたコチルを元に、何らかのマジックで形成されていると理解しています。驚くべきは、1ヵ月半の授業と2年半のテストだ。そして、そのテストは良いものです。この先、覗くことができないのが残念です。 Mihail Marchukajtes 2019.04.21 15:43 #14480 エリブラリウスすごいのは、1ヵ月半で教え、2年半でテストすることです。そして、そのテストは良いものです。 で、白い部分の結果はどうなんだろう？見えませんね。こんなに簡単にできるなんて、不思議なくらいです。ネロシェルに関しては、私の知る限りではサポートが終了しており、アップデートもされていないようですが、間違っているかもしれません 1...144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
知的誠実さについて。
おじさん、混乱してない？これは科学の話題で、トラクターの運転手のロッカールームの話じゃないのよ今のロシアには科学がない。ソ連にあったものは、誰にとっても興味がない。
しようもない
ちょうどあなたの投稿の真上に、ニューラルネットワークのプロモーションビデオが掲載されていましたね。注目してみてください。
動画を拝見しました。なぜ開発元のサイトにないのかは不明です。発売中止になったりしたのでしょうか？
あなたのようなスクリーンショットが本当にあるんですね。
どうやら開発者は同じで、同じエンジンで違う製品を作ったようですが、自分のサイトでは他の製品と一緒にしていなかったので、代物かと思いました。申し訳ございません。
またまた質問ですが、入力に何が入力されているのでしょうか？読み込まれた引用をもとに、何らかのマジックで形成されているとしか思えません。
取引シグナルが同じソフトを経由しているので、購入者は内部で何が起こっているかわからないと理解しているので、ほとんどの場合、独自の予測因子を持っています。しかし、そのような秘密主義には不正が含まれている可能性があるので、ターミナルでカットされたクォートで教え、トレーニング後にクォートを追加して、初めてトレーニング中に製品が覗いていないことをより確かなものにすることができるのです。
ググってみてください。
スクリーンショットから、https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy。
スクリーンショットはあなたと同じです。価格は24900ルーブル。
そうなんですか？
この費用は何のためにあるのですか、皆さん？同志ツァレゴロドツェフのNeuroProもありますし、お金を払うなら古き良きNeuroShell Traderもありますね。
設定から、入力に8本の小節M15が必要であることがわかります。
今回も、入力に何が入力されているのか、疑問があります。装填されたコチルを元に、何らかのマジックで形成されていると理解しています。
驚くべきは、1ヵ月半の授業と2年半のテストだ。そして、そのテストは良いものです。この先、覗くことができないのが残念です。
