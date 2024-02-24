トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1445 1...143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452...3399 新しいコメント Ilnur Khasanov 2019.04.15 13:59 #14441 https://habr.com/ru/news/t/448138/ Искусственный интеллект обыграл сильнейших киберспортсменов мира по Dota 2 habr.com Технологии искусственного интеллекта вновь заставили о себе говорить. На это раз причиной стала победа OpenAI над командой профессиональных игроков в Dota 2. Название команды — OG, в 2018 году она получила главный приз киберспорта, заняв первое место в турнире The International по Dota 2. Призовой фонд этого турнира составляет $25 млн. На... 削除済み 2019.04.15 14:00 #14442 を 使い続けています。ある研究所の数学者のチームは、この研究成果を金融市場で活用しようと考えた。大金で取ったのだ。詳細は明かさない。今はリアルでポジティブな歴史を積み重ねることがメインですが、歴史は歴史であって指標ではありません。ブローカーについては、すでに慣れたものである。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.15 14:03 #14443 イワン・ブトコある研究所の数学者のチームは、この研究成果を金融市場で活用しようと考えた。大金で取ったのだ。詳細は明かさない。今はリアルでポジティブな歴史を積み重ねることがメインですが、歴史は歴史、指標にはなりません（誰にとっても、です）。マーケットナビゲーターなどをお使いでしょうか？応募の際に渡すものは？ Ivan Butko 2019.04.15 14:03 #14444 マキシム・ドミトリエフスキーがんばってください、時々結果を教えてください。を、ぜひ見せてください。 Ivan Butko 2019.04.15 14:05 #14445 アレクセイ・ヴャジミキン応募の際に渡すものは？お茶のシャワーを浴びていたら、Dを発見))))層とニューロンの数を指定するだけです。まあ、ひとつ言えるのは、層やニューロンの数が多ければ多いほど（100層、100ニューロン）、役に立たないということです（パラドックス）。2-3ニューロン-利益アップの2-3層を追加した場合。トレーニングが悪かったのかもしれませんね。始めたばかりなので、もっとチェックします。 アップデイト それと、「回帰」か「分類」、どちらか一方を選んでください。 Ivan Butko 2019.04.15 14:42 #14446 ケシャ・ルートフ ***ケシャ、何歳ですか？ Vladimir Karputov 2019.04.15 14:46 #14447 Aleksey Nikolayev 2019.04.16 09:10 #14448 マキシム・ドミトリエフスキーmbm、余計なものを作らずに、後で仕上げて比較します。私見ですが、違いに行くときの記憶力の低下についての記述は、さらなる記述と特に関係がないように思います。メモリは価格水準でしか決まらないという後付けのようなことを言えばいいのでは。しかし、私が本のビジネスを理解していないだけかもしれないので、主張しないことにする) この仮定から進めば、価格は異質な価格空間における拡散過程であるという通常の概念に行き着く。しかし、物理的な拡散とは本質的な違いがあり、通常、粒子は空間の性質に影響を及ぼさない。価格が変化するのは、ある新しいレベルに達すると、そこで設定された注文がトリガーされ、他のレベルでは新しい注文が追加されるからです。 削除済み 2019.04.16 09:15 #14449 アレクセイ・ニコラエフ私見ですが、差分移行時の記憶喪失に関する記述は、さらなる記述と特に関連性はないと思います。記憶力は価格水準によってのみ決定される、というようなことを簡単に言う ことができる。しかし、私が本のビジネスを理解していないだけかもしれないので、主張しないことにする）。 この仮定から進めば、価格は異質な価格空間における拡散過程であるという通常の概念に行き着く。しかし、物理的な拡散とは本質的な違いがあり、通常、粒子は空間の性質に影響を及ぼさない。価格が変化するのは、ある新しいレベルに達すると、そこで設定された注文がトリガーされ、他のレベルでは新しい注文が追加されるからです。実は、直接そう書いてあるんです :) Aleksey Nikolayev 2019.04.16 09:26 #14450 マキシム・ドミトリエフスキー実は、そのように明示的に書いてあるのです :)OK)わかりやすいように後ろに置いておこう) 1...143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ブローカーについては、すでに慣れたものである。
マーケットナビゲーターなどをお使いでしょうか？応募の際に渡すものは？
がんばってください、時々結果を教えてください。
を、ぜひ見せてください。
応募の際に渡すものは？
お茶のシャワーを浴びていたら、Dを発見))))層とニューロンの数を指定するだけです。まあ、ひとつ言えるのは、層やニューロンの数が多ければ多いほど（100層、100ニューロン）、役に立たないということです（パラドックス）。2-3ニューロン-利益アップの2-3層を追加した場合。トレーニングが悪かったのかもしれませんね。始めたばかりなので、もっとチェックします。アップデイト
それと、「回帰」か「分類」、どちらか一方を選んでください。
ケシャ、何歳ですか？
mbm、余計なものを作らずに、後で仕上げて比較します。
私見ですが、違いに行くときの記憶力の低下についての記述は、さらなる記述と特に関係がないように思います。メモリは価格水準でしか決まらないという後付けのようなことを言えばいいのでは。しかし、私が本のビジネスを理解していないだけかもしれないので、主張しないことにする)
この仮定から進めば、価格は異質な価格空間における拡散過程であるという通常の概念に行き着く。しかし、物理的な拡散とは本質的な違いがあり、通常、粒子は空間の性質に影響を及ぼさない。価格が変化するのは、ある新しいレベルに達すると、そこで設定された注文がトリガーされ、他のレベルでは新しい注文が追加されるからです。
実は、直接そう書いてあるんです :)
OK)わかりやすいように後ろに置いておこう)