https://habr.com/ru/news/t/448138/
Искусственный интеллект обыграл сильнейших киберспортсменов мира по Dota 2
Технологии искусственного интеллекта вновь заставили о себе говорить. На это раз причиной стала победа OpenAI над командой профессиональных игроков в Dota 2. Название команды — OG, в 2018 году она получила главный приз киберспорта, заняв первое место в турнире The International по Dota 2. Призовой фонд этого турнира составляет $25 млн. На...
使い続けています。

ある研究所の数学者のチームは、この研究成果を金融市場で活用しようと考えた。大金で取ったのだ。詳細は明かさない。今はリアルでポジティブな歴史を積み重ねることがメインですが、歴史は歴史であって指標ではありません。

ブローカーについては、すでに慣れたものである。

 
イワン・ブトコ

ある研究所の数学者のチームは、この研究成果を金融市場で活用しようと考えた。大金で取ったのだ。詳細は明かさない。今はリアルでポジティブな歴史を積み重ねることがメインですが、歴史は歴史、指標にはなりません（誰にとっても、です）。

マーケットナビゲーターなどをお使いでしょうか？応募の際に渡すものは？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

がんばってください、時々結果を教えてください。

を、ぜひ見せてください。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

応募の際に渡すものは？

お茶のシャワーを浴びていたら、Dを発見))))層とニューロンの数を指定するだけです。まあ、ひとつ言えるのは、層やニューロンの数が多ければ多いほど（100層、100ニューロン）、役に立たないということです（パラドックス）。2-3ニューロン-利益アップの2-3層を追加した場合。トレーニングが悪かったのかもしれませんね。始めたばかりなので、もっとチェックします。

アップデイト

それと、「回帰」か「分類」、どちらか一方を選んでください。
 
ケシャ・ルートフ

***

ケシャ、何歳ですか？

 


 
マキシム・ドミトリエフスキー

mbm、余計なものを作らずに、後で仕上げて比較します。

私見ですが、違いに行くときの記憶力の低下についての記述は、さらなる記述と特に関係がないように思います。メモリは価格水準でしか決まらないという後付けのようなことを言えばいいのでは。しかし、私が本のビジネスを理解していないだけかもしれないので、主張しないことにする)

この仮定から進めば、価格は異質な価格空間における拡散過程であるという通常の概念に行き着く。しかし、物理的な拡散とは本質的な違いがあり、通常、粒子は空間の性質に影響を及ぼさない。価格が変化するのは、ある新しいレベルに達すると、そこで設定された注文がトリガーされ、他のレベルでは新しい注文が追加されるからです。

アレクセイ・ニコラエフ

実は、直接そう書いてあるんです :)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

実は、そのように明示的に書いてあるのです :)

OK)わかりやすいように後ろに置いておこう)

