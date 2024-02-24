トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1455 1...144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2019.04.25 16:51 #14541 マキシム・ドミトリエフスキージャンプをシミュレートして、後でモデルから差し引くことができるようにしたいのです。 http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/ギャップは明らかに非ランダムなタイミングで発生するため（例えば、セッションの開始）、ポアソン過程によってモデル化することはほとんど不可能です。 削除済み 2019.04.25 16:59 #14542 アレクセイ・ニコラエフいくつかのギャップは、明らかに非ランダムな時点で発生し（例えば、セッションを開く）、何らかのポアソン過程によってモデル化される可能性は低いです。実生活でどのように使いこなしているのか、まだ理解できていません。グラフを作り、見て、次は何をするのか？) 例えば、tailシリーズからnormalシリーズを作りたい場合、どこにジャンプを追加・削除すれば、最初のものと同じようなものができるのか、また、将来的にどのような価値があるのか。 Aleksey Nikolayev 2019.04.25 18:24 #14543 マキシム・ドミトリエフスキー： 実生活でどのように使いこなしているのか、まだ理解できていません。グラフを作り、それを見て、満足して、それでどうする？)尾部系列から正規系列を作りたいとして、このジャンプをどこに追加・削除すれば、最初のものと似たようなものができ、将来的に価値があるものになるのでしょうか。考えられるのは、連続成分にはトレンドがあり、ジャンプにはトレンドがないが、増分の単純平均を歪めて しまうということである。このモデルの枠組みの中で、トレンドの決定（muパラメータの推定）に対する影響を何とか取り除こうとすることができるのではないでしょうか。 aleger 2019.04.25 19:40 #14544 アレクセイ・ニコラエフ可能性としては、連続成分にはトレンドがあり、ジャンプにはトレンドがないが、増分の単純平均を歪めていることが考えられる。このモデルでは、トレンド検出（muパラメータの推定）に対する影響を取り除くことができるかもしれません。価格の上昇および/または下降の「急増」は、他のタイプの動き（プルバック/上昇/下降/上昇/反転など）とほぼ同じ方法で定義することができます。 Igor Makanu 2019.04.25 20:05 #14545 少なくとも、どこかで手口は通用する。 ChromeでJavaスクリプトを動かしています。 ファイル: Flappy_Bird.zip 4 kb Алексей Тарабанов 2019.04.25 23:42 #14546 性的な問題？ Aleksei Kuznetsov 2019.04.26 13:18 #14547 ジグザグがこれだけ予測されているのなら、どうすればうまくトレードできるかを考えよう。 記事をもう一度見てみる https://www.mql5.com/ru/articles/1103 そこでは、取引はバーの始めに開き、次のバーの始めに閉じ、「スプレッド、スリッページ、その他の実際の市場の喜びを考慮することなく」行われます。 バランス（上）と価格（下）のチャートを並べてみました。 バランスの良い成長は、すべてジグザグの2膝で起こりました。おそらくNSはこの解決策を見つけたのでしょう。価格が50～100ptsの一方向に動けば、ZZも同じ方向に予測されるのです。つまり、単純なフラップのような良いラグが得られる。NSが一方的に空回りしていたことは、小さな反転の瞬間とバランスの崩れが同時に起こることで見えてくる。 この2つの強い動きに対して、NSは動いた。小さな動きでは、同じアルゴリズムによると、取引は 良い損失である。そして、このような強い動きがいつ繰り返されるのか、それは誰にもわからない。 私の実験では、ジグザグではなく、TP/SLでモデルを学習させるようにしました。結果は、50/50%でした。 でも、ZZで試してみようかどうか、ちょっと迷っています。チャート取引とよく似ていて、ご存知のように儲からない。 Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети" www.mql5.com Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с... govich 2019.04.26 14:43 #14548 elibrarius: ジグザグがこれだけ予測されているのなら、どうすればうまくトレードできるかを考えよう。失礼ながら、あなたはナンセンスなことを話しています。例えば、チップの1つまたはそれらの線形結合を「予測」することができ、すべてが「うまく予測」されますが、何の役に立つのでしょう？ZZも同じで、ZZの方向値には、特徴的な勢いが大きく混ざっており、何らかの形で、予測されているのであって、未来ではない、その65％のうち、65％はすべて過去の混合物であり、通常のデータからかき出すことができるのは、その2-3％さえない。ZZのことは忘れた方がいい。 PSは、私は一目で本当かもしれないが、SBがテストされていないまでは、確かに言うことができないZZでたぶん仕事について1 algotraderを聞いた、一般的にアイデアが最後の花の後に次のポイントZZ値のターゲットを取ることでした。我々は100ラグとフェッチの数を持っている場合たとえば、 - それはポイント10の5ラグと愚かな価格です：フェッチは{6,7,8,9,10}となります11後のポイントでZZ - ターゲットは膝と次の足の方向ZZを探しているので、前の方向に関係なく、それは過去と混合されているどの長さです。確認したい、SBで何が出てくるか教えてほしい、できれば私も確認したいかも。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.29 02:27 #14549 物理的表現におけるニューロニクス -リンク先で ビデオをご覧ください。 削除済み 2019.04.29 02:32 #14550 ニューロンボードではなく、ガルトンボードです。学校でも教えています。 1...144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ジャンプをシミュレートして、後でモデルから差し引くことができるようにしたいのです。
http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/
ギャップは明らかに非ランダムなタイミングで発生するため（例えば、セッションの開始）、ポアソン過程によってモデル化することはほとんど不可能です。
いくつかのギャップは、明らかに非ランダムな時点で発生し（例えば、セッションを開く）、何らかのポアソン過程によってモデル化される可能性は低いです。
実生活でどのように使いこなしているのか、まだ理解できていません。グラフを作り、見て、次は何をするのか？)
例えば、tailシリーズからnormalシリーズを作りたい場合、どこにジャンプを追加・削除すれば、最初のものと同じようなものができるのか、また、将来的にどのような価値があるのか。
実生活でどのように使いこなしているのか、まだ理解できていません。グラフを作り、それを見て、満足して、それでどうする？)
尾部系列から正規系列を作りたいとして、このジャンプをどこに追加・削除すれば、最初のものと似たようなものができ、将来的に価値があるものになるのでしょうか。
考えられるのは、連続成分にはトレンドがあり、ジャンプにはトレンドがないが、増分の単純平均を歪めて しまうということである。このモデルの枠組みの中で、トレンドの決定（muパラメータの推定）に対する影響を何とか取り除こうとすることができるのではないでしょうか。
可能性としては、連続成分にはトレンドがあり、ジャンプにはトレンドがないが、増分の単純平均を歪めていることが考えられる。このモデルでは、トレンド検出（muパラメータの推定）に対する影響を取り除くことができるかもしれません。
価格の上昇および/または下降の「急増」は、他のタイプの動き（プルバック/上昇/下降/上昇/反転など）とほぼ同じ方法で定義することができます。
少なくとも、どこかで手口は通用する。
ChromeでJavaスクリプトを動かしています。
ジグザグがこれだけ予測されているのなら、どうすればうまくトレードできるかを考えよう。
記事をもう一度見てみる https://www.mql5.com/ru/articles/1103
そこでは、取引はバーの始めに開き、次のバーの始めに閉じ、「スプレッド、スリッページ、その他の実際の市場の喜びを考慮することなく」行われます。
バランス（上）と価格（下）のチャートを並べてみました。
バランスの良い成長は、すべてジグザグの2膝で起こりました。おそらくNSはこの解決策を見つけたのでしょう。価格が50～100ptsの一方向に動けば、ZZも同じ方向に予測されるのです。つまり、単純なフラップのような良いラグが得られる。NSが一方的に空回りしていたことは、小さな反転の瞬間とバランスの崩れが同時に起こることで見えてくる。
この2つの強い動きに対して、NSは動いた。小さな動きでは、同じアルゴリズムによると、取引は 良い損失である。そして、このような強い動きがいつ繰り返されるのか、それは誰にもわからない。
私の実験では、ジグザグではなく、TP/SLでモデルを学習させるようにしました。結果は、50/50%でした。
でも、ZZで試してみようかどうか、ちょっと迷っています。チャート取引とよく似ていて、ご存知のように儲からない。
ジグザグがこれだけ予測されているのなら、どうすればうまくトレードできるかを考えよう。
失礼ながら、あなたはナンセンスなことを話しています。例えば、チップの1つまたはそれらの線形結合を「予測」することができ、すべてが「うまく予測」されますが、何の役に立つのでしょう？ZZも同じで、ZZの方向値には、特徴的な勢いが大きく混ざっており、何らかの形で、予測されているのであって、未来ではない、その65％のうち、65％はすべて過去の混合物であり、通常のデータからかき出すことができるのは、その2-3％さえない。ZZのことは忘れた方がいい。
PSは、私は一目で本当かもしれないが、SBがテストされていないまでは、確かに言うことができないZZでたぶん仕事について1 algotraderを聞いた、一般的にアイデアが最後の花の後に次のポイントZZ値のターゲットを取ることでした。我々は100ラグとフェッチの数を持っている場合たとえば、 - それはポイント10の5ラグと愚かな価格です：フェッチは{6,7,8,9,10}となります11後のポイントでZZ - ターゲットは膝と次の足の方向ZZを探しているので、前の方向に関係なく、それは過去と混合されているどの長さです。確認したい、SBで何が出てくるか教えてほしい、できれば私も確認したいかも。