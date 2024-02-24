トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1455

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ジャンプをシミュレートして、後でモデルから差し引くことができるようにしたいのです。

http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/

ギャップは明らかに非ランダムなタイミングで発生するため（例えば、セッションの開始）、ポアソン過程によってモデル化することはほとんど不可能です。

削除済み  
アレクセイ・ニコラエフ

いくつかのギャップは、明らかに非ランダムな時点で発生し（例えば、セッションを開く）、何らかのポアソン過程によってモデル化される可能性は低いです。

実生活でどのように使いこなしているのか、まだ理解できていません。グラフを作り、見て、次は何をするのか？)

例えば、tailシリーズからnormalシリーズを作りたい場合、どこにジャンプを追加・削除すれば、最初のものと同じようなものができるのか、また、将来的にどのような価値があるのか。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

実生活でどのように使いこなしているのか、まだ理解できていません。グラフを作り、それを見て、満足して、それでどうする？)

尾部系列から正規系列を作りたいとして、このジャンプをどこに追加・削除すれば、最初のものと似たようなものができ、将来的に価値があるものになるのでしょうか。

考えられるのは、連続成分にはトレンドがあり、ジャンプにはトレンドがないが、増分の単純平均を歪めて しまうということである。このモデルの枠組みの中で、トレンドの決定（muパラメータの推定）に対する影響を何とか取り除こうとすることができるのではないでしょうか。

 
アレクセイ・ニコラエフ

可能性としては、連続成分にはトレンドがあり、ジャンプにはトレンドがないが、増分の単純平均を歪めていることが考えられる。このモデルでは、トレンド検出（muパラメータの推定）に対する影響を取り除くことができるかもしれません。

価格の上昇および/または下降の「急増」は、他のタイプの動き（プルバック/上昇/下降/上昇/反転など）とほぼ同じ方法で定義することができます。

 

少なくとも、どこかで手口は通用する。


ChromeでJavaスクリプトを動かしています。

ファイル:
Flappy_Bird.zip  4 kb
 
性的な問題？
 

ジグザグがこれだけ予測されているのなら、どうすればうまくトレードできるかを考えよう。
記事をもう一度見てみる https://www.mql5.com/ru/articles/1103

そこでは、取引はバーの始めに開き、次のバーの始めに閉じ、「スプレッド、スリッページ、その他の実際の市場の喜びを考慮することなく」行われます。

バランス（上）と価格（下）のチャートを並べてみました。


バランスの良い成長は、すべてジグザグの2膝で起こりました。おそらくNSはこの解決策を見つけたのでしょう。価格が50～100ptsの一方向に動けば、ZZも同じ方向に予測されるのです。つまり、単純なフラップのような良いラグが得られる。NSが一方的に空回りしていたことは、小さな反転の瞬間とバランスの崩れが同時に起こることで見えてくる。

この2つの強い動きに対して、NSは動いた。小さな動きでは、同じアルゴリズムによると、取引は 良い損失である。そして、このような強い動きがいつ繰り返されるのか、それは誰にもわからない。

私の実験では、ジグザグではなく、TP/SLでモデルを学習させるようにしました。結果は、50/50%でした。
でも、ZZで試してみようかどうか、ちょっと迷っています。チャート取引とよく似ていて、ご存知のように儲からない。

Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"
Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"
  • www.mql5.com
Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с...
 
elibrarius:

ジグザグがこれだけ予測されているのなら、どうすればうまくトレードできるかを考えよう。

失礼ながら、あなたはナンセンスなことを話しています。例えば、チップの1つまたはそれらの線形結合を「予測」することができ、すべてが「うまく予測」されますが、何の役に立つのでしょう？ZZも同じで、ZZの方向値には、特徴的な勢いが大きく混ざっており、何らかの形で、予測されているのであって、未来ではない、その65％のうち、65％はすべて過去の混合物であり、通常のデータからかき出すことができるのは、その2-3％さえない。ZZのことは忘れた方がいい。

PSは、私は一目で本当かもしれないが、SBがテストされていないまでは、確かに言うことができないZZでたぶん仕事について1 algotraderを聞いた、一般的にアイデアが最後の花の後に次のポイントZZ値のターゲットを取ることでした。我々は100ラグとフェッチの数を持っている場合たとえば、 - それはポイント10の5ラグと愚かな価格です：フェッチは{6,7,8,9,10}となります11後のポイントでZZ - ターゲットは膝と次の足の方向ZZを探しているので、前の方向に関係なく、それは過去と混合されているどの長さです。確認したい、SBで何が出てくるか教えてほしい、できれば私も確認したいかも。

 
物理的表現におけるニューロニクス -リンク先で ビデオをご覧ください。
削除済み  
ニューロンボードではなく、ガルトンボードです。学校でも教えています。
1...144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462...3399
新しいコメント