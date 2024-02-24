トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1447 1...144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454...3399 新しいコメント Ivan Butko 2019.04.20 22:59 #14461 ミハイル・マルキュカイツイワンさんってば、お姉さんみたいなこと言ってるけど、なんでそんなこと言ったんだろう？ただ、見せびらかしたいだけなんです。見てくださいよ、これ以上言いませんよ、みたいな。これで終わり？ここは昔から鋼鉄の玉でできた男のクラブで、女が入る余地はないんだ。話し始めたらとことん話す、人は自分の経験をシェアして何年も探す手間を省くものだが、あなたの場合は違うということを忘れないでほしい。了解しました。ありがとうございます。ヒステリックになる必要はない。君たちは大人なんだから、気を引き締めて仕事をしなさい。 侮辱すると出入り禁止になることがある Aleksei Kuznetsov 2019.04.20 23:13 #14462 グーグルが助けてくれる。 スクリーンショットから https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy スクリーンショットはあなたと同じです。しかも、24,900ドルもするのです。 これで終わり？ Обзор программы MegaTrader | MegaTrader - торговля спредом, парный трейдинг, арбитраж megatrader.org Программа Megatrader специально разрабатывалась таким образом, чтобы раскрыть все преимущества данного вида торговли. Функционал программы охватывает все важнейшие аспекты торговли спредом, начиная с создания спреда и разработки торговой стратегии и заканчивая автоматической торговлей на реальных счетах. Уникальной особенностью программы... Ivan Butko 2019.04.20 23:17 #14463 エリブラリウス... しかも、価格は24,900ドル。 そうなんですか？スプレッド取引、ペア取引、アービトラージ」と書かれています。そうではないんです。 Dialog22 2019.04.20 23:27 #14464 Aleksei Kuznetsov 2019.04.20 23:40 #14465 イワン・ブトコスプレッド取引、ペア取引、アービトラージ」と書かれています。これは違うんです。デモをテストしたところ、画面は皆さんのものと同じ1in1です（チャートを除く）。 あなたのスクリーンショット（https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912 MegaTraderデモのスクリーンショット 外観・テンプレートは全く同じですタブやボタンの名前。ウィンドウサイズ、フォントサイズ。 Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2019.04.15www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Ivan Butko 2019.04.20 23:44 #14466 エリブラリウスデモをテストしたところ、画面はあなたのものと全く同じでした（グラフィックを除く）。 あなたのスクリーンショットは、https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912。 MegaTraderデモゲームのスクリーンショット 外観・テンプレートは全く同じです!タブやボタンの名前。ウィンドウサイズ、フォントサイズ。有料商品の広告です。作者はMQL5を犠牲にして一攫千金を狙います)) Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 00:07 #14467 イワン・ブトコ有料商品の広告作者はMQL5を犠牲にして一攫千金を狙おうとしている ))) 嘘をついているのでは？ある製品をニューラルネットワークの製品として渡すこと。 ウォールからスクリーンショットを削除しましたね。というのは、私の推測を裏付けるものです。 そして、フォーラムで削除してください。痕跡を残さないために...。 Ivan Butko 2019.04.21 00:11 #14468 エリブラリウス嘘をついているのでは？ある製品をニューラルネットワーキングと偽ること。ちょうどあなたの投稿の真上に、ニューラルネットワークのプロモーションビデオが掲載されていましたね。注目してください。 Mihail Marchukajtes 2019.04.21 00:17 #14469 一言で言えばチャラ男、そういうことです。残念、私もすでに詳細を投稿しています。えーま...。 Mihail Marchukajtes 2019.04.21 00:27 #14470 ちなみにVTRはカッコいいですが、レゼトフのJPredictionに慣れてしまって、設定が全く分からなくなってしまいましたが、設定が多いですね。オン、オフ、マネー。これは、ボックス内のプログラムの基本原理であり、まだこのシリーズのタミングソリューション通常このようなパッケージであり、それは周波数が完全に構成されているところです。 1...144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
イワンさんってば、お姉さんみたいなこと言ってるけど、なんでそんなこと言ったんだろう？ただ、見せびらかしたいだけなんです。見てくださいよ、これ以上言いませんよ、みたいな。これで終わり？ここは昔から鋼鉄の玉でできた男のクラブで、女が入る余地はないんだ。話し始めたらとことん話す、人は自分の経験をシェアして何年も探す手間を省くものだが、あなたの場合は違うということを忘れないでほしい。了解しました。ありがとうございます。
ヒステリックになる必要はない。君たちは大人なんだから、気を引き締めて仕事をしなさい。侮辱すると出入り禁止になることがある
グーグルが助けてくれる。
スクリーンショットから https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
スクリーンショットはあなたと同じです。しかも、24,900ドルもするのです。
これで終わり？
しかも、価格は24,900ドル。
そうなんですか？
スプレッド取引、ペア取引、アービトラージ」と書かれています。そうではないんです。
スプレッド取引、ペア取引、アービトラージ」と書かれています。これは違うんです。
デモをテストしたところ、画面は皆さんのものと同じ1in1です（チャートを除く）。
あなたのスクリーンショット（https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912
MegaTraderデモのスクリーンショット
外観・テンプレートは全く同じですタブやボタンの名前。ウィンドウサイズ、フォントサイズ。
デモをテストしたところ、画面はあなたのものと全く同じでした（グラフィックを除く）。
あなたのスクリーンショットは、https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912。
MegaTraderデモゲームのスクリーンショット
外観・テンプレートは全く同じです!タブやボタンの名前。ウィンドウサイズ、フォントサイズ。
有料商品の広告です。作者はMQL5を犠牲にして一攫千金を狙います))
有料商品の広告作者はMQL5を犠牲にして一攫千金を狙おうとしている )))
嘘をついているのでは？ある製品をニューラルネットワークの製品として渡すこと。
ウォールからスクリーンショットを削除しましたね。というのは、私の推測を裏付けるものです。
そして、フォーラムで削除してください。痕跡を残さないために...。
嘘をついているのでは？ある製品をニューラルネットワーキングと偽ること。
ちょうどあなたの投稿の真上に、ニューラルネットワークのプロモーションビデオが掲載されていましたね。注目してください。