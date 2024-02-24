トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1447

ミハイル・マルキュカイツ

イワンさんってば、お姉さんみたいなこと言ってるけど、なんでそんなこと言ったんだろう？ただ、見せびらかしたいだけなんです。見てくださいよ、これ以上言いませんよ、みたいな。これで終わり？ここは昔から鋼鉄の玉でできた男のクラブで、女が入る余地はないんだ。話し始めたらとことん話す、人は自分の経験をシェアして何年も探す手間を省くものだが、あなたの場合は違うということを忘れないでほしい。了解しました。ありがとうございます。

ヒステリックになる必要はない。君たちは大人なんだから、気を引き締めて仕事をしなさい。

グーグルが助けてくれる。
スクリーンショットから https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


スクリーンショットはあなたと同じです。しかも、24,900ドルもするのです。

これで終わり？

エリブラリウス

...
しかも、価格は24,900ドル。

そうなんですか？

スプレッド取引、ペア取引、アービトラージ」と書かれています。そうではないんです。

 
 
イワン・ブトコ

スプレッド取引、ペア取引、アービトラージ」と書かれています。これは違うんです。

デモをテストしたところ、画面は皆さんのものと同じ1in1です（チャートを除く）。

あなたのスクリーンショット（https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


MegaTraderデモのスクリーンショット


外観・テンプレートは全く同じですタブやボタンの名前。ウィンドウサイズ、フォントサイズ

エリブラリウス

デモをテストしたところ、画面はあなたのものと全く同じでした（グラフィックを除く）。

あなたのスクリーンショットは、https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912。


MegaTraderデモゲームのスクリーンショット


外観・テンプレートは全く同じです!タブやボタンの名前。ウィンドウサイズ、フォントサイズ

有料商品の広告です。作者はMQL5を犠牲にして一攫千金を狙います))

 
イワン・ブトコ

有料商品の広告作者はMQL5を犠牲にして一攫千金を狙おうとしている )))

嘘をついているのでは？ある製品をニューラルネットワークの製品として渡すこと。
ウォールからスクリーンショットを削除しましたね。というのは、私の推測を裏付けるものです。

そして、フォーラムで削除してください。痕跡を残さないために...。

 
エリブラリウス

嘘をついているのでは？ある製品をニューラルネットワーキングと偽ること。

ちょうどあなたの投稿の真上に、ニューラルネットワークのプロモーションビデオが掲載されていましたね。注目してください。

 
一言で言えばチャラ男、そういうことです。残念、私もすでに詳細を投稿しています。えーま...。
 
ちなみにVTRはカッコいいですが、レゼトフのJPredictionに慣れてしまって、設定が全く分からなくなってしまいましたが、設定が多いですね。オン、オフ、マネー。これは、ボックス内のプログラムの基本原理であり、まだこのシリーズのタミングソリューション通常このようなパッケージであり、それは周波数が完全に構成されているところです。
