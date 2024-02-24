トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1444 1...143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2019.04.15 12:25 #14431 マキシム・ドミトリエフスキーシリーズ記憶が消えるというのは、どういうことなのか調べてみました。おばちゃん先生の本で、まだそのような記述を見たことがない、という言及があります。 削除済み 2019.04.15 12:28 #14432 アレクセイ・ニコラエフシリーズ記憶が消えるというのは、どういうことなのか調べてみました。おばちゃん先生の本で、まだそのような記述を見たことがない、という言及があります。これは非常に単純なことで、メモリは何かの連続であって、最も近い2つの値の差ではないからです。 削除済み 2019.04.15 12:49 #14433 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C 逆説的だが、このような単純な概念も、時には詳細に研究した方が良い場合がある。 しみったれ Vizard_ 2019.04.15 13:08 #14434 マキシム・ドミトリエフスキーというのも、記憶というのは何かの連続であって、直近の2つの値の差ではないからです。セカンドステージの先生方、面白いですね)))ほほえましい...。 Aleksey Nikolayev 2019.04.15 13:14 #14435 マキシム・ドミトリエフスキーというのも、メモリは何かの列であって、直近の2つの値の差ではないからです。正直なところ、この場合の「記憶」という言葉はあまり好きではありません。余分な連想が多すぎるのです。基本的には、ランダムプロセスのメンバー間の確率的依存性の存在について話しているのですが、その実現の一つが私たちの特定の系列なのです。この依存性は、ランダムプロセスのメンバーのすべての可能な共同分布を通して定義されます。実際、これらのすべての分布は（定義により）特定のランダムプロセスを定義します。しかし、現実には、あるプロセス（価格系列）の1つの実現値が与えられるが、それだけでは、これらの分布すべてを再構成するのに十分な情報を得ることはできない。そのため、価格を説明するプロセスにも制約を加えなければならないのです。 一般に、差分への変換は線形変換の非常に特殊なケースであり、せいぜい線形依存性を取り除くことができる程度である。もし、そう簡単に依存関係が解消されるのであれば、例えば非線形PCAをわざわざ行う必要はないでしょう。 Кеша Рутов 2019.04.15 13:15 #14436 ヴィザード_。第2ステージの先生方、面白いですね)))ほほえましい...。お手本には程遠いですが、この件に関しては同意せざるを得ません、denisenkoは100～500円でVスイングする労働者や教師の梅干しの道を歩んでいます、卑怯です、これは天然のラスボスだとさえ言えます、彼はもはや純資産などどうでもいいのです、おそらく彼は二度とそれを見せません、それが何か明確ですから、しかし何の意味のないゼロエラーについてつぶやくことでしょう。 削除済み 2019.04.15 13:29 #14437 アレクセイ・ニコラエフ正直なところ、この場合の「記憶」という言葉はあまり好きではありません。余分な連想が多すぎるのです。実際には、ランダムプロセスのメンバー間の確率的依存性の存在について話しているのであり、その実現の1つが我々の特定の系列なのである。この依存性は、ランダムプロセスのメンバーのすべての可能な共同分布を通して定義されます。実際、これらのすべての分布は（定義により）特定のランダムプロセスを定義します。しかし、現実には、あるプロセス（価格系列）の1つの実現値が与えられるが、それだけでは、これらの分布すべてを再構成するのに十分な情報を得ることはできない。そのため、価格を説明するプロセスにも制約を加えなければならないのです。 一般に、差分への変換は線形変換の非常に特殊なケースであり、せいぜい線形依存性を取り除くことができる程度である。もし、依存関係を簡単に取り除くことができれば、例えば非線形PCAで騒ぐ必要はないでしょう。mbmさん、あとで、余計なものを作らずに、仕上げて比較します。 Ivan Butko 2019.04.15 13:50 #14438 FXトレードのためにニューロソフトを購入しました。トレーニングのために2018年を取った2018年の初めからそのような画像を与え、最後のセクション（1月1日から日付まで - 3ヶ月半） - 前方である後。 私が言いたいのは、このことはうまくいく、掘り下げることに意味がある、ということです（ニューラルネットワークの専門家の皆さんへ）。実機でテストしてみます。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.15 13:55 #14439 イワン・ブトコニューロソフトをFXの取引に使うのが目的です。トレーニング後は、2018年をトレーニングの年、最後の3ヶ月半（1月1日から現在）をフォワードとして、この写真を最初から表示します。 私が言いたいのは、このことはうまくいく、掘り下げることに意味がある、ということです（ニューラルネットワークの専門家の皆さんへ）。実戦で試してみます。どんなソフトなのか、いくらで買ったのか？ Ivan Butko 2019.04.15 13:59 #14440 アレクセイ・ヴャジミキンまた、どのようなソフトで、いくらぐらいかかったのでしょうか。ある研究所の数学者のチームは、この研究成果を金融市場で活用しようと考えた。大金で買ったのだ。詳細は明かさない。どうしたらいいんだろう。 1...143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは非常に単純なことで、メモリは何かの連続であって、最も近い2つの値の差ではないからです。
逆説的だが、このような単純な概念も、時には詳細に研究した方が良い場合がある。
正直なところ、この場合の「記憶」という言葉はあまり好きではありません。余分な連想が多すぎるのです。基本的には、ランダムプロセスのメンバー間の確率的依存性の存在について話しているのですが、その実現の一つが私たちの特定の系列なのです。この依存性は、ランダムプロセスのメンバーのすべての可能な共同分布を通して定義されます。実際、これらのすべての分布は（定義により）特定のランダムプロセスを定義します。しかし、現実には、あるプロセス（価格系列）の1つの実現値が与えられるが、それだけでは、これらの分布すべてを再構成するのに十分な情報を得ることはできない。そのため、価格を説明するプロセスにも制約を加えなければならないのです。
一般に、差分への変換は線形変換の非常に特殊なケースであり、せいぜい線形依存性を取り除くことができる程度である。もし、そう簡単に依存関係が解消されるのであれば、例えば非線形PCAをわざわざ行う必要はないでしょう。
お手本には程遠いですが、この件に関しては同意せざるを得ません、denisenkoは100～500円でVスイングする労働者や教師の梅干しの道を歩んでいます、卑怯です、これは天然のラスボスだとさえ言えます、彼はもはや純資産などどうでもいいのです、おそらく彼は二度とそれを見せません、それが何か明確ですから、しかし何の意味のないゼロエラーについてつぶやくことでしょう。
mbmさん、あとで、余計なものを作らずに、仕上げて比較します。
FXトレードのためにニューロソフトを購入しました。トレーニングのために2018年を取った2018年の初めからそのような画像を与え、最後のセクション（1月1日から日付まで - 3ヶ月半） - 前方である後。
私が言いたいのは、このことはうまくいく、掘り下げることに意味がある、ということです（ニューラルネットワークの専門家の皆さんへ）。実機でテストしてみます。
どんなソフトなのか、いくらで買ったのか？
ある研究所の数学者のチームは、この研究成果を金融市場で活用しようと考えた。大金で買ったのだ。詳細は明かさない。どうしたらいいんだろう。