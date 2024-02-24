トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1440 1...143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447...3399 新しいコメント 削除済み 2019.04.14 17:58 #14391 イワン・ネグレシュニー私もそれに気づいて応用したのですが、私の理解では、データがくだらないからうまくいくのであって、このようなトリックは、外れ値の範囲で訓練するのに役立つのだと思います。そうでない場合、モデルはあるブローカーにフィットするか、同じターミナルで何度かデータをリフレッシュした後、時々動作が停止することがあります。要するに、誤差を減らすものを書いたのですが、他にもクロスバリデーションのようなもっと高度な仕掛けがあるのですが、やり方が違うとか、そういうことです。これらをすべて合わせると、かなり良いモデルになります。パターンを見つけるということであれば、エントロピー／相互変換／前処理法ですね。 誰にでもコツがある。 Кеша Рутов 2019.04.14 18:27 #14392 マキシム・ドミトリエフスキー私はこれらの問題を解決した、完全にではない場合、少なくとも何かが動作し、フィードバック0.1〜0.2（分類）のエラー、エントロピーは悪化しているが、それは理解できる、このメトリックは、他のもののために責任があります。もちろん...でも、実は Кеша Рутов 2019.04.14 18:32 #14393 一番笑えるのは、この悪党がこの盾をあえて市場で売ろうとしていることだ。 どこをどう書いたらそうなるのか、思い知らされますね。 こんなの他にはないでしょう。 削除済み 2019.04.14 18:35 #14394 ケシャ・ルートフもちろん、もちろん...ですが、実は。 まあ、テストデモを議論したいのであれば、なぜそうなっていてそうでないのか、悪の根源は何かなど、誘導尋問をする方が論理的でしょう。 つまり、建設的な対話です。そうでなければ、この様々な狂人マジシャンの屁理屈は、私にとって何の興味もない。あなたは、これからも幻想にふけることができるでしょう。ちなみに宣伝でBANされないようにね。誰にも何も宣伝しない、自分だけのビジネスです。 議論されていることは、すべて記事で公開されていることです。 その点、あなたは0点ですね。記事もない、有益な情報もない、モニターもない。何もない。 でも、そんな人格者に適正は求めない、低すぎる。 Кеша Рутов 2019.04.14 18:57 #14395 詐欺師Maxim Denisenkoの製品にふさわしいロゴはこちらです。 削除済み 2019.04.14 18:58 #14396 ケシャ・ルートフ 詐欺師Maxim Denisenkoの製品にふさわしいロゴはこちらです。予備機） Кеша Рутов 2019.04.14 19:01 #14397 マキシム・ドミトリエフスキーおっと）市場から排除し、せめて名誉を守れ 削除済み 2019.04.14 19:02 #14398 ケシャ・ルートフ市場から排除し、名誉の一部を保存する。私の作品に目をとめていただいて光栄ですが、違います。 Igor Makanu 2019.04.14 19:17 #14399 マキシム・ドミトリエフスキーパターンを見つけるということであれば、エントロピー／相互変換／前処理法ですね。アルファベットやCDの情報量の見分け方は？ そしてまた些細な疑問ですが、入力データとして何を使うか？- 終値、全バーOHLC、バーの交番？ TFは何ですか？ 昨年はこのフォーラムを読むのに多くの時間を費やしました（entropyで検索、6-7年前のトピック）。 と大学での知識を回収する - 私は情報理論を教えられました、それは興味深い学問ですが、それを適用するには、我々の入力データを知る必要があります - そのような知識がない場合は、暗号化で、我々の場合（CR）のように、それはブルートフォースに帰結し、我々はIRで行う ))) 削除済み 2019.04.14 19:24 #14400 イゴール・マカヌCRのアルファベットや情報量をどのように識別するか？ と、またまた些細な質問ですが、入力に何を使うか？- 終値、OHLCバー全体、バーの交番？ TFは何ですか.... 昨年はこのフォーラムを読むのに多くの時間を費やしました（entropyで検索、6-7年前のトピック）。 情報理論は面白い学問ですが、それを適用するには入力データを知る必要があります。そのような知識がない場合は暗号化され、我々のケース（CR）のようにブルートフォースに帰着します。）具体的には、1つ目の質問について、https://habr.com/ru/post/127394/ の記事があります。 これに基づいて、すでにいくつかの仮定を立てることができます。アバウト・ブリュットフォース - やはり限定されたエリアで検索しないと、いつまでも続くことになりますね。 私自身がやっていること - 3つの文章でどう説明したらいいのかわからない。ただ、経験則から選択肢を考えてみただけです。 記事と市場の記憶について - 実際に見て、最近投げた。これまで3人（一番詳しい人）しか知らないので、この話題はまだ十分に検討されていない :) フィードバックを待ちながら、自分でもやってみる。 Теория информации в задаче проверки гипотезы о независимости значений, принимаемых случайной переменной, на примере индекса DJI habr.com Попробуем проверить гипотезу о том, являются ли приращения значений индекса DJI статистически независимыми. При этом в качестве референсного источника данных, с которым будем проводить сравнение, возьмем искусственный временной ряд, сгенерированный из собственно приращений исходного ряда, но при этом случайно перемешанных. В качестве меры... 1...143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私もそれに気づいて応用したのですが、私の理解では、データがくだらないからうまくいくのであって、このようなトリックは、外れ値の範囲で訓練するのに役立つのだと思います。そうでない場合、モデルはあるブローカーにフィットするか、同じターミナルで何度かデータをリフレッシュした後、時々動作が停止することがあります。
要するに、誤差を減らすものを書いたのですが、他にもクロスバリデーションのようなもっと高度な仕掛けがあるのですが、やり方が違うとか、そういうことです。これらをすべて合わせると、かなり良いモデルになります。パターンを見つけるということであれば、エントロピー／相互変換／前処理法ですね。
誰にでもコツがある。
私はこれらの問題を解決した、完全にではない場合、少なくとも何かが動作し、フィードバック0.1〜0.2（分類）のエラー、エントロピーは悪化しているが、それは理解できる、このメトリックは、他のもののために責任があります。
もちろん...でも、実は
一番笑えるのは、この悪党がこの盾をあえて市場で売ろうとしていることだ。
どこをどう書いたらそうなるのか、思い知らされますね。
こんなの他にはないでしょう。
もちろん、もちろん...ですが、実は。
まあ、テストデモを議論したいのであれば、なぜそうなっていてそうでないのか、悪の根源は何かなど、誘導尋問をする方が論理的でしょう。
つまり、建設的な対話です。そうでなければ、この様々な狂人マジシャンの屁理屈は、私にとって何の興味もない。あなたは、これからも幻想にふけることができるでしょう。
ちなみに宣伝でBANされないようにね。誰にも何も宣伝しない、自分だけのビジネスです。
議論されていることは、すべて記事で公開されていることです。
その点、あなたは0点ですね。記事もない、有益な情報もない、モニターもない。何もない。でも、そんな人格者に適正は求めない、低すぎる。
詐欺師Maxim Denisenkoの製品にふさわしいロゴはこちらです。
詐欺師Maxim Denisenkoの製品にふさわしいロゴはこちらです。
予備機）
おっと）
市場から排除し、せめて名誉を守れ
市場から排除し、名誉の一部を保存する。
私の作品に目をとめていただいて光栄ですが、違います。
パターンを見つけるということであれば、エントロピー／相互変換／前処理法ですね。
アルファベットやCDの情報量の見分け方は？
そしてまた些細な疑問ですが、入力データとして何を使うか？- 終値、全バーOHLC、バーの交番？ TFは何ですか？
昨年はこのフォーラムを読むのに多くの時間を費やしました（entropyで検索、6-7年前のトピック）。
と大学での知識を回収する - 私は情報理論を教えられました、それは興味深い学問ですが、それを適用するには、我々の入力データを知る必要があります - そのような知識がない場合は、暗号化で、我々の場合（CR）のように、それはブルートフォースに帰結し、我々はIRで行う )))
CRのアルファベットや情報量をどのように識別するか？
と、またまた些細な質問ですが、入力に何を使うか？- 終値、OHLCバー全体、バーの交番？ TFは何ですか....
昨年はこのフォーラムを読むのに多くの時間を費やしました（entropyで検索、6-7年前のトピック）。
情報理論は面白い学問ですが、それを適用するには入力データを知る必要があります。そのような知識がない場合は暗号化され、我々のケース（CR）のようにブルートフォースに帰着します。）
具体的には、1つ目の質問について、https://habr.com/ru/post/127394/ の記事があります。
これに基づいて、すでにいくつかの仮定を立てることができます。
アバウト・ブリュットフォース - やはり限定されたエリアで検索しないと、いつまでも続くことになりますね。
私自身がやっていること - 3つの文章でどう説明したらいいのかわからない。ただ、経験則から選択肢を考えてみただけです。
記事と市場の記憶について - 実際に見て、最近投げた。これまで3人（一番詳しい人）しか知らないので、この話題はまだ十分に検討されていない :)フィードバックを待ちながら、自分でもやってみる。