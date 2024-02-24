トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1388

ユーリイ・アサウレンコ

ノーマルテスターとはどういう意味ですか？MTか何かですか？私のはもっと普通だと思います。

OK、ここでの要点は、私自身が結論を出したということです）。

ちなみに、これらはもはや人工的な列ではなく、市場、Sberの先物であった）。アレクセイはすでに先物を持っていて、独立したサンプルで正常にテストしたんだ。何か見落としている)。

という叫び声も、説明付きの素敵な写真も見当たりませんでした。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そうですか、「ユーレカ」の歓声も、ちゃんとした説明の絵もなかったですね。

なぜ叫ぶのか)写真もありましたし、あります。後で探さなくていいように、いくつかの記事を自分のブログにコピーしました。そこにある最後の1枚も、TCの試作品でコピーしなければなりません。

 
ユーリイ・アサウレンコ

テスターは、あなたが幸せな気持ちで眠りにつけるよう、常に粒を検出し、来るべき日に向けて希望に満ちているのだと思います。


 
グレイル

何か、テスターがお世辞を言いながら、常に砂利を検知して、幸せな気分でベッドに入り、来るべき日に向けて希望に満ち溢れているような気がするのです。

なんか、知らない、知るはずのないことを話しているような気がするんだけど...)それも初めてではありません。

ちなみに、私はgrailsは やりません。具体的な結果については、この掲示板で誰も見たことがないし、これからも見ることはないでしょう。テストだけで、それ以上はない。

 
ユーリイ・アサウレンコ

そして、その「具体的な成果」はどこにあるのでしょうか？どこだ？

 
グレイル

具体的な成果」はどこにあるのですか？どこだ？

ありませんし、これからもありません。分からない人には関係ないですね、すみません。余計なお世話だ。

 
ザ・グレイル

具体的な成果」はどこにあるのですか？どこだ？

投資家から必死で逃げようとする息子アリョーシェンカと同じ場所。残念...

 
私はYuriy Asaulenko です。

いや、これからもないだろう。

私もそう思います。おそらく、投資家から必死に逃げようとする息子のアリョーシェンカの ように、結果を出すことはできないでしょう。

テスターがお世辞で結果を出すなんて、ある種の自己満足、神経症のようなもので、おとぎ話で心を曇らせないで、真実と向き合わなければなりませんよ。


先ほども言ったように、現実には数学や資金管理ではなく、トレーダー個人の資質、「カルマ」、継続性、特に遺伝に左右される。あなたの場合、控えめに言っても、宇宙は明らかにあなたの味方ではありません。

 
グレイル

まあ、頭空っぽなんでしょう。))

 
ユーリイ・アサウレンコ

まあ、エンプティネスター。))

失敗者

