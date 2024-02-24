トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2397

mytarmailS:

あなたのアイデアと、スライディングウィンドウでAMOを常に再トレーニングすることの違いがわからないのですが...。


現在の画像から時間順に直近のn枚の画像を取り出して、それを元に予測をするわけですが、それってどうなんでしょう？

上のAMOと同じようにスライディングウィンドウでバカスカ再トレーニングしてるだけだろ、何がメリットなんだ？

ポイントは、スライディングウィンドウの長さをNの固定値で決めるのではなく、古くなった例を含まないことを条件に、その長さを最大にする ことから決定することである。

これは、変化 検出問題と呼ばれるものに類似している

 
アレクセイ・ニコラエフ

スライディングウィンドウの長さは、固定値Nを与えるのではなく、陳腐化した例を含まないことを条件に、その長さを最大化することから決定 されるべきという考え方である。

これは、変化 検出問題と呼ばれるものに類似している

N - ウィンドウサイズではなく、対になるものの数という意味です。


しかし、この方法は、少なくとも一次元のデータではうまくいきません。

非常に長い部分を画像として撮影する場合は別ですが、この場合は「次元の呪い」ですね。

 
mytarmailS:

N - ウィンドウのサイズではなく、例の数という意味です。


私もです。しかし、ここで議論されている抽象的なレベルでは、カレンダータイム、小節数、パターン数など、具体的に何を意味しているかはあまり重要ではありません。私の考えでは、時間の順序をどのように表現しても、非定常性が現れると思います。

 
アレクセイ・ニコラエフ

私もです。

ああ、だから私は馬鹿なんだ。

アレクセイ・ニコラエフ

非定常性は、時間の順序をどのように表現しても現れる。

そうですね...。

私の考えでは、私たちは間違った場所を探しているだけだと思うのですが...。

私の考えでは、マーケットは時系列ではなく、BPとして見れば必ず非定常である。

レベルに関するモデルを確立しようとしています。

 

もしかしたら、私の値動きモデルに興味を持ってくれる人がいるかもしれない...。

売るためのレベルの一例です。

買い注文の 集積ゾーンを探すと、ここは多くの参加者がこのゾーンからの成長を信じている...(AMOで自動的にゾーンを検索します）


1）買いゾーン

2）価格が買いに反応せず、自信を持ってこのゾーンを通過する（誰かが市場のすべての買い手に売り、押し下げている）。

3）多くの買い手が売りでポジションを閉じ、その結果、下落トレンドが強まったが、多くの買い手は買い続け、価格が 自分のエントリーポイントに戻ることを祈って いる（誰もが自分を覚えていると思う）。そうすると、架空の売り場が 出現し、そこに価格が来た途端、買い手は売れない買い物を積極的に決済していく......。

それが、理解でき、説明でき、すべてが常識的に収まるモデルなのです...。

そして、このモデルを受け入れるなら、なぜBPの予測方法が市場データでは原理的に機能しないのか、また機能しないのかが明らかになる。


モデルの品質が、機能する...モデルにおけるMOの役割は、おそらく指値注文のゾーンを予測することだと思うのですが...。




以下は実データを用いた例で、ゾーンは自動的に構築されます。

アルゴリズムは、最初の100個の価格しか見ていない

 
mytarmailS:

もしかしたら、私の値動きモデルに興味を持ってくれる人がいるかもしれない...。

売るためのレベルの一例です。

買い注文の 集積ゾーンを探すと、ここは多くの参加者がこのゾーンからの成長を信じている...(AMOで自動的にゾーンを検索します。）

ゾーンの開始と終了はどのように定義されるのでしょうか？

pythonを徹底的に学ぶことを目標にしました、1700ページの本です、あと1週間は必要です。そうすれば、新しいリサーチが続くでしょう :)
 
Maxim Dmitrievsky:
Pythonを徹底的に学ぶという目標を立てました。1700ページの本なので、あと1週間必要です。そうすれば、新しいリサーチがやってくるでしょう :)

1700ページ読んで理解するには、チベットに行き、岩の上に座ってみなければならない。

勇気があるね、この本でもっと自分を暗くするんだよ、奥さんに追い出されちゃうよ。

 
Maxim Dmitrievsky:
Pythonを徹底的に学ぶという目標を立てました。1700ページの本なので、あと1週間必要です。今後、さらに調査を進めていきます :)

書名?）

Evgeni Gavrilovi：

書名?）

"Learning Python" Mark Lutz著 第5版 全2巻。

