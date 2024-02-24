トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2397 1...239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2021.05.09 09:40 #23961 mytarmailS: あなたのアイデアと、スライディングウィンドウでAMOを常に再トレーニングすることの違いがわからないのですが...。現在の画像から時間順に直近のn枚の画像を取り出して、それを元に予測をするわけですが、それってどうなんでしょう？上のAMOと同じようにスライディングウィンドウでバカスカ再トレーニングしてるだけだろ、何がメリットなんだ？ ポイントは、スライディングウィンドウの長さをNの固定値で決めるのではなく、古くなった例を含まないことを条件に、その長さを最大にする ことから決定することである。 これは、変化点 検出問題と呼ばれるものに類似している mytarmailS 2021.05.09 09:59 #23962 アレクセイ・ニコラエフ： スライディングウィンドウの長さは、固定値Nを与えるのではなく、陳腐化した例を含まないことを条件に、その長さを最大化することから決定 されるべきという考え方である。これは、変化点 検出問題と呼ばれるものに類似している N - ウィンドウサイズではなく、対になるものの数という意味です。 しかし、この方法は、少なくとも一次元のデータではうまくいきません。 非常に長い部分を画像として撮影する場合は別ですが、この場合は「次元の呪い」ですね。 Aleksey Nikolayev 2021.05.09 10:12 #23963 mytarmailS: N - ウィンドウのサイズではなく、例の数という意味です。 私もです。しかし、ここで議論されている抽象的なレベルでは、カレンダータイム、小節数、パターン数など、具体的に何を意味しているかはあまり重要ではありません。私の考えでは、時間の順序をどのように表現しても、非定常性が現れると思います。 mytarmailS 2021.05.09 10:27 #23964 アレクセイ・ニコラエフ： 私もです。 ああ、だから私は馬鹿なんだ。 アレクセイ・ニコラエフ： 非定常性は、時間の順序をどのように表現しても現れる。 そうですね...。 私の考えでは、私たちは間違った場所を探しているだけだと思うのですが...。 私の考えでは、マーケットは時系列ではなく、BPとして見れば必ず非定常である。 レベルに関するモデルを確立しようとしています。 mytarmailS 2021.05.09 10:55 #23965 もしかしたら、私の値動きモデルに興味を持ってくれる人がいるかもしれない...。 売るためのレベルの一例です。 買い注文の 集積ゾーンを探すと、ここは多くの参加者がこのゾーンからの成長を信じている...(AMOで自動的にゾーンを検索します） 1）買いゾーン 2）価格が買いに反応せず、自信を持ってこのゾーンを通過する（誰かが市場のすべての買い手に売り、押し下げている）。 3）多くの買い手が売りでポジションを閉じ、その結果、下落トレンドが強まったが、多くの買い手は買い続け、価格が 自分のエントリーポイントに戻ることを祈って いる（誰もが自分を覚えていると思う）。そうすると、架空の売り場が 出現し、そこに価格が来た途端、買い手は売れない買い物を積極的に決済していく......。 それが、理解でき、説明でき、すべてが常識的に収まるモデルなのです...。 そして、このモデルを受け入れるなら、なぜBPの予測方法が市場データでは原理的に機能しないのか、また機能しないのかが明らかになる。 モデルの品質が、機能する...モデルにおけるMOの役割は、おそらく指値注文のゾーンを予測することだと思うのですが...。 以下は実データを用いた例で、ゾーンは自動的に構築されます。 アルゴリズムは、最初の100個の価格しか見ていない Aleksey Vyazmikin 2021.05.12 19:20 #23966 mytarmailS: もしかしたら、私の値動きモデルに興味を持ってくれる人がいるかもしれない...。売るためのレベルの一例です。買い注文の 集積ゾーンを探すと、ここは多くの参加者がこのゾーンからの成長を信じている...(AMOで自動的にゾーンを検索します。） ゾーンの開始と終了はどのように定義されるのでしょうか？ 削除済み 2021.05.14 15:21 #23967 pythonを徹底的に学ぶことを目標にしました、1700ページの本です、あと1週間は必要です。そうすれば、新しいリサーチが続くでしょう :) Fast235 2021.05.14 15:27 #23968 Maxim Dmitrievsky: Pythonを徹底的に学ぶという目標を立てました。1700ページの本なので、あと1週間必要です。そうすれば、新しいリサーチがやってくるでしょう :) 1700ページ読んで理解するには、チベットに行き、岩の上に座ってみなければならない。 勇気があるね、この本でもっと自分を暗くするんだよ、奥さんに追い出されちゃうよ。 Evgeni Gavrilovi 2021.05.14 15:56 #23969 Maxim Dmitrievsky: Pythonを徹底的に学ぶという目標を立てました。1700ページの本なので、あと1週間必要です。今後、さらに調査を進めていきます :) 書名?） 削除済み 2021.05.14 15:58 #23970 Evgeni Gavrilovi： 書名?） "Learning Python" Mark Lutz著 第5版 全2巻。 1...239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたのアイデアと、スライディングウィンドウでAMOを常に再トレーニングすることの違いがわからないのですが...。
現在の画像から時間順に直近のn枚の画像を取り出して、それを元に予測をするわけですが、それってどうなんでしょう？
上のAMOと同じようにスライディングウィンドウでバカスカ再トレーニングしてるだけだろ、何がメリットなんだ？
ポイントは、スライディングウィンドウの長さをNの固定値で決めるのではなく、古くなった例を含まないことを条件に、その長さを最大にする ことから決定することである。
これは、変化点 検出問題と呼ばれるものに類似している
スライディングウィンドウの長さは、固定値Nを与えるのではなく、陳腐化した例を含まないことを条件に、その長さを最大化することから決定 されるべきという考え方である。
これは、変化点 検出問題と呼ばれるものに類似している
N - ウィンドウサイズではなく、対になるものの数という意味です。
しかし、この方法は、少なくとも一次元のデータではうまくいきません。
非常に長い部分を画像として撮影する場合は別ですが、この場合は「次元の呪い」ですね。
N - ウィンドウのサイズではなく、例の数という意味です。
私もです。しかし、ここで議論されている抽象的なレベルでは、カレンダータイム、小節数、パターン数など、具体的に何を意味しているかはあまり重要ではありません。私の考えでは、時間の順序をどのように表現しても、非定常性が現れると思います。
私もです。
ああ、だから私は馬鹿なんだ。
非定常性は、時間の順序をどのように表現しても現れる。
そうですね...。
私の考えでは、私たちは間違った場所を探しているだけだと思うのですが...。
私の考えでは、マーケットは時系列ではなく、BPとして見れば必ず非定常である。
レベルに関するモデルを確立しようとしています。
もしかしたら、私の値動きモデルに興味を持ってくれる人がいるかもしれない...。
売るためのレベルの一例です。
買い注文の 集積ゾーンを探すと、ここは多くの参加者がこのゾーンからの成長を信じている...(AMOで自動的にゾーンを検索します）
1）買いゾーン
2）価格が買いに反応せず、自信を持ってこのゾーンを通過する（誰かが市場のすべての買い手に売り、押し下げている）。
3）多くの買い手が売りでポジションを閉じ、その結果、下落トレンドが強まったが、多くの買い手は買い続け、価格が 自分のエントリーポイントに戻ることを祈って いる（誰もが自分を覚えていると思う）。そうすると、架空の売り場が 出現し、そこに価格が来た途端、買い手は売れない買い物を積極的に決済していく......。
それが、理解でき、説明でき、すべてが常識的に収まるモデルなのです...。
そして、このモデルを受け入れるなら、なぜBPの予測方法が市場データでは原理的に機能しないのか、また機能しないのかが明らかになる。
モデルの品質が、機能する...モデルにおけるMOの役割は、おそらく指値注文のゾーンを予測することだと思うのですが...。
以下は実データを用いた例で、ゾーンは自動的に構築されます。
アルゴリズムは、最初の100個の価格しか見ていない
もしかしたら、私の値動きモデルに興味を持ってくれる人がいるかもしれない...。
売るためのレベルの一例です。
買い注文の 集積ゾーンを探すと、ここは多くの参加者がこのゾーンからの成長を信じている...(AMOで自動的にゾーンを検索します。）
ゾーンの開始と終了はどのように定義されるのでしょうか？
Pythonを徹底的に学ぶという目標を立てました。1700ページの本なので、あと1週間必要です。そうすれば、新しいリサーチがやってくるでしょう :)
1700ページ読んで理解するには、チベットに行き、岩の上に座ってみなければならない。
勇気があるね、この本でもっと自分を暗くするんだよ、奥さんに追い出されちゃうよ。
Pythonを徹底的に学ぶという目標を立てました。1700ページの本なので、あと1週間必要です。今後、さらに調査を進めていきます :)
書名?）
書名?）
"Learning Python" Mark Lutz著 第5版 全2巻。