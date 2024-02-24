トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1395 1...138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 12:05 #13941 マキシム・ドミトリエフスキーそうではなく、45gの斜め線があり、水平線はありません。 偏差値を数えるな...という提案も))横線は、わかりやすくするために、実質ゼロとしています。 左側は、その下（50トレード）が全て利益、その上（10トレード）が全て損失です。右側はその逆です。 削除済み 2019.03.04 12:08 #13942 エリブラリウス横線は 実際の結果をゼロにしたもので、見やすくするためです。 左側は、その下（50単位）がすべて利益、その上（10単位）がすべて損失となります。右側はその逆です。は予測値に対する現在値の比率で、線は雲を45度通り、ちょうど中心がゼロのところをサンプリングして描かれています。そこのばらつきが大きいんです。 モデルの平均誤差を出せばよかったんだよ キディスクール Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 12:13 #13943 マキシム・ドミトリエフスキーは予測値に対する現在値の比率で、線は雲を45度通り、ちょうど中心がゼロのところをサンプリングして描かれています。そこでのばらつきは大きい 幼稚園の方が短い 軸には、RealとPredictが見えます。比率ではありません。 削除済み 2019.03.04 12:15 #13944 エリブラリウス 軸のキャプションにRealとPredictがありますね。比率ではありません。述語と実数値のグリッドを結ぶと、対角線がある。 またはgoogle scatter plot Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 12:25 #13945 マキシム・ドミトリエフスキー予測値と実測値をグリッドで結ぶと、対角線がある。 またはgoogle scatter plot 穏やかな) 私はあなたを理解していません。この絵の中の予測はどこが正しくて、どこが正しくないか、あなたのビジョンを描いてください。 あるいは、ジュラの写真の中身を説明するのを待つか。 削除済み 2019.03.04 12:27 #13946 エリブラリウス 穏やかな) あなたのことがわからないんです。この絵の中の正しい予測はどこで、そうでないところはどこなのか、あなたのビジョンを描いてください。 あるいは、Juraを待つか、彼の写真の中身を説明させるか。 正解はライン上にあり、それ以外はエラーとなる 直線からの偏差の2乗を計算すると、NS誤差が得られる 誤差が小さいほど、線の周りの広がりが小さくなる Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 12:36 #13947 マキシム・ドミトリエフスキー 正解は線上にあり、それ以外はエラーとなる私は、予測の絶対的な正しさを追求することはありません。私にとっては、利益を出したトレードはすべて正しいのです。 例 1) 予想は-10で結果は-8、これは素晴らしい利益だ。 2）-4.8と予測し、-13と予測よりはるかに多くの利益を得た。 3）予測-3.5は+5を得た、そこに損失が発生します - これはエラーです。左側と0以上のすべてのポイントと同様に、それらだけが損失を出し、それらでの取引はエラーとなる。 削除済み 2019.03.04 12:38 #13948 エリブラリウス私は、予測の絶対的な正しさを追求することはありません。私にとっての正解は、利益を出したものすべてです。 例 1) 予想は-10で結果は-8、これは素晴らしい利益だ。 2）-4,8と予想したところ、-13となり、予想よりはるかに大きな利益を得た。 3）予測-3.5は+5を得た、そこに損失が発生します - これはエラーです。左上すべてのポイントと同様 0ムンデ... 串刺しソーセージはもっと便利 ロバストモデルとは、例えばこのようなものです（最初のグーグル画像）。 削除済み 2019.03.04 14:11 #13949 エリブラリウスalglibのperseprtronをpre-learnに教えようぜ。 新しいトレイが実行されるたびに、重みがランダム化されるため、通常のパッケージと同様にランダム化を解除して事前学習を試みる これを使って、どれだけ面白いことができるか、想像してみてください。 Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 14:17 #13950 マキシム・ドミトリエフスキーalglibのperseprtronをpre-learnに教えようぜ。 新しいトレイが実行されるたびに、重みがランダム化されるため、通常のパッケージと同様にランダム化を解除して事前学習を試みる これでどれだけ面白いことができるか、見てみましょう。 森にハマる。NSに戻るとしたら、そう長くはないでしょう。もう1年もかけているんですよ。 1...138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
左側は、その下（50トレード）が全て利益、その上（10トレード）が全て損失です。右側はその逆です。
モデルの平均誤差を出せばよかったんだよキディスクール
軸のキャプションにRealとPredictがありますね。比率ではありません。
述語と実数値のグリッドを結ぶと、対角線がある。
私はあなたを理解していません。この絵の中の予測はどこが正しくて、どこが正しくないか、あなたのビジョンを描いてください。
あるいは、ジュラの写真の中身を説明するのを待つか。
正解はライン上にあり、それ以外はエラーとなる
直線からの偏差の2乗を計算すると、NS誤差が得られる
誤差が小さいほど、線の周りの広がりが小さくなる
私は、予測の絶対的な正しさを追求することはありません。私にとっては、利益を出したトレードはすべて正しいのです。
例
1) 予想は-10で結果は-8、これは素晴らしい利益だ。
2）-4.8と予測し、-13と予測よりはるかに多くの利益を得た。
3）予測-3.5は+5を得た、そこに損失が発生します - これはエラーです。左側と0以上のすべてのポイントと同様に、それらだけが損失を出し、それらでの取引はエラーとなる。
ロバストモデルとは、例えばこのようなものです（最初のグーグル画像）。
alglibのperseprtronをpre-learnに教えようぜ。
新しいトレイが実行されるたびに、重みがランダム化されるため、通常のパッケージと同様にランダム化を解除して事前学習を試みる
これを使って、どれだけ面白いことができるか、想像してみてください。
